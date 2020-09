Coronapandemie

In één week tijd steeg het aantal positieve testen met 40 procent

Beeld ANP

Het aantal mensen dat de afgelopen week positief testte op het coronavirus is met 40 procent gestegen tot bijna twintigduizend. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van precies een maand geleden, meldt het RIVM dinsdag in de wekelijkse update over het coronavirus.

Van iedereen die zich liet testen – de afgelopen week voor het eerst meer dan 200.000 mensen in zeven dagen – was 7,4 procent geïnfecteerd met het virus. Dat is weer een toename ten opzichte van de week ervoor, toen het percentage positieve testen op 6,1 lag. Vorige week schatte het RIVM dat ruim 100.000 Nederlanders besmettelijk waren. Deze schatting steeg dinsdag naar ruim 146.000 besmettelijke mensen.

In de leeftijdsgroep tussen 20 en 29 jaar vinden nog altijd de meeste besmettingen plaats, maar in alle leeftijdsgroepen vanaf 10 jaar is een stijging zichtbaar van het aantal positieve testen. Zo werden afgelopen week 5068 vijftigplussers positief getest, dat waren er 3636 een week eerder.

RIVM-voorman Jaap van Dissel praatte dinsdag de Tweede Kamer bij over het virus, nadat het kabinet maandag nieuwe maatregelen had afgekondigd. Van Dissel constateerde dat alleen in de regio Zeeland de uitbraak van het virus meevalt. In alle andere delen van het land is er sprake van een duidelijke groei.

Dat is ook goed te zien in de aantallen ziekenhuisopnames, die vrijwel net zo hard groeien als het aantal positieve testen. Dinsdag lagen er ruim zeshonderd coronapatiënten op een verpleegafdeling van een ziekenhuis, en nog eens ongeveer 150 patiënten op de intensive care.

Toenemend aantal ziekenhuisopnames

Van Dissel toonde in de Tweede Kamer een prognose van het aantal ziekenhuisopnames voor de komende weken. Rekening houdend met de maandagavond aangekondigde maatregelen liggen er medio oktober naar schatting 2250 coronapatiënten op verpleegafdelingen van ziekenhuizen en 400 patiënten met corona op de intensive care.

Maandagavond kondigde het kabinet onder meer een vervroegde sluiting van de horeca aan, net als een beperking van de groepsomvang waarin mensen mogen samenkomen. Kennissen van elkaar mogen met hooguit vier personen ergens afspreken. Dat moet ervoor zorgen dat als het coronavirus zich verspreid, er niet meteen een groot cluster van besmettingen ontstaat, legde Van Dissel uit.

Sinds 1 juni heeft het RIVM op basis van data van de GGD’en 3170 coronaclusters vastgesteld. Een cluster bestaat uit minimaal drie of meer aan elkaar gerelateerde gevallen van corona-infecties. In Nederland zijn de meeste clusters te herleiden tot de thuis- of werksituatie.

De gemiddelde omvang van een cluster ligt in Nederland tussen vijf en zes personen, maar dat cijfer verschilt per situatie. Zo is de gemiddelde grootte van een cluster uit een horecazaak tien personen (met uitschieters tot boven de driehonderd) en bij een studentenvereniging of -activiteit dertien personen. En dus grijpt het kabinet vooral in bij die twee groepen.

