In een uur had de politie twee verdachten te pakken, dankzij camera’s boven de snelweg

Nog voordat er tijd was om te speculeren over wie Peter R. de Vries had neergeschoten, had de politie al twee verdachten te pakken. Tussen het moment dat de schutter vijf kogels afvuurde op Peter R. de Vries en de arrestaties zat ongeveer een uur. Dankzij camera’s, beeldherkenning en snelle verwerking van enorme hoeveelheden data. Al begint het bij mensenwerk.

Zelf kan de politie niets kwijt over hoe zij de twee verdachten op het spoor zijn gekomen. Toch is er op basis van bekende informatie over de werkwijze van de politie wel een beeld te geven wat zich tussen half acht en half negen dinsdagavond heeft afgespeeld.

Veel camera's

Als Peter R. de Vries door de Lange Leidsedwarsstraat loopt, is hij niet de enige. Het is druk op straat, in het centrum van Amsterdam. Het geluid van de schoten trekt de aandacht, getuigen zien een man weglopen die een pistool probeert te verbergen. De getuigen bellen naar de politie, waar de meldingen binnenkomen in het operationeel centrum. Veel meldingen zelfs.

Op basis van wat getuigen zeggen construeert de politie snel een signalement van de verdachte. De schutter is een tengere, jonge man in groene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet. Deze omschrijving staat tien minuten na de aanslag op Burgernet.

Begin van de klopjacht

Op dat moment is de verdachte naar de Prinsengracht gelopen waar hij in een auto stapt. De auto rijdt de stad uit, richting het zuiden. Boven de plek waar op dat moment Peter R. de Vries ligt en wordt behandeld, hangt een helikopter om de omgeving in de gaten te houden. Op de grond zijn agenten al begonnen met een klopjacht.

Ook het Real Time Intelligence Centrum (RTIC) van de politie Amsterdam begint dan op volle kracht te draaien. Zij krijgen van het operationeel centrum alle bruikbare meldingen binnen die op een soort dashboard verschijnen. De RTIC-agenten vullen de informatie aan met beelden die zij online via Twitter en andere sociale media vinden. Zij bekijken ook beelden van beveiligingscamera’s die in de Lange Leidsedwarsstraat en de omgeving hangen, zowel livebeelden als eerder gemaakte opnames.

Geen ontsnappen mogelijk

Voor de schutter en zijn kompaan is er eigenlijk geen ontsnappen mogelijk. In Amsterdam hangen naar schatting 20.000 beveiligingscamera’s van particulieren en bedrijven aan gevels. Op de plek waar Peter R. de Vries is neergeschoten, in hartje Amsterdam, is bijna elke straat in beeld.

Dat de verdachte in een auto is gestapt op de Prinsengracht is getuigen niet ontgaan. Omstanders bellen de politie en geven het merk, type en kleur door van de auto: een blauwe Renault Kadjar. Die informatie gaat snel van de meldkamer naar de het RTIC waar de specialisten op camera’s in de buurt van de Prinsengracht naar beelden van de auto zoeken.

Automatisch kentekens lezen

Die vinden ze, inclusief het kenteken, dat direct wordt ingevoerd in het ANPR-systeem. Dat systeem scant en leest kentekens van auto’s die onder de camera’s op snelwegen of langs flitspalen rijden. Hoeveel van deze camera’s boven en langs de wegen staan is niet bekend, maar het zijn er vermoedelijk meer dan 1500. Zodra er een camera het kenteken registreert, krijgt de RTIC direct een signaal.

Dat signaal komt er al snel. De auto rijdt op de A4 en wordt via de camera’s gevolgd. Ter hoogte van Leidschendam dwingt een arrestatieteam de auto te stoppen. Zo pakt de politie een uur na de vijf schoten twee verdachten op, een 35-jarige Pool uit Maurik en een 21-jarige man die Tiel woont.

