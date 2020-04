In een smoking achter je laptop voor #Formal Friday

Het is een bekend beeld voor mensen die thuiswerken: ’s ochtends vroeg achter de laptop schuiven in comfortabele trui en joggingbroek. Waarom je opdoffen, als je toch de deur niet uithoeft?

Dat moet anders, dacht de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel. Twee weken geleden introduceerde hij daarom de #FormalFriday. Laten we onszelf eens per week opdoffen, stelde hij voor, en dan écht chique: denk aan een smoking, een driedelig pak of galajurk.

Het Amerikaanse publiek gaf gehoor aan zijn oproep, maar in Nieuw-Zeeland sloeg de Formal Friday pas echt aan. Daar poseerde tv-presentatrice Hilary Barry vorige week vrijdag in een grijze galajurk met glitters en een tiara op haar hoofd. “Die tiara is optioneel”, schreef ze erbij, toen ze de foto op Instagram plaatste. Veel Nieuw-Zeelanders volgden haar voorbeeld en verschenen op sociale media in glanzende jurken of gestreken pakken. Op Instagram kwam de hashtag #FormalFriday ruim 25.000 keer voorbij.

Wel opletten dat niemand je pyjamabroek eronder ziet

Sommige Nieuw-Zeelanders waren pragmatischer: zij waagden zich alleen aan de bovenkant van hun driedelig pak. Want, zo redeneerden ze, tijdens een Skypemeeting is de pyjamabroek eronder toch niet zichtbaar.

Ook deze week zijn veel Nieuw-Zeelanders weer van plan mee te doen aan Formal Friday, blijkt uit aankondigingen op sociale media. Presentatrice Barry nam alvast het voortouw door een middelbare schoolfoto te plaatsen van zichzelf in een oude galajurk, inclusief jaren tachtig-kapsel met permanentje. “Veel middelbare scholieren missen hun eindejaarsgala’s tijdens de lockdown,” schreef ze erbij. “Waarom sluiten jullie je niet aan bij #FormalFriday deze week?”

Zelfs in Nederland wint de oproep aan populariteit. Om de laatste lesdag van 5-havo en 6-vwo-scholieren te vieren, riep het Kennemer Lyceum in Overveen zijn leerlingen op Instagram op deze vrijdag hun “mooiste jurk, bloesjes of nette jasje” uit de kast te halen. “Want kleren maken de mens!”, aldus de school.

