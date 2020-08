In dit Zaandamse buurthuis zien ouderen een gescheiden samenleving niet zitten: Ik heb toch óók recht om te leven?

Moeten ouderen zolang het coronavirus rondwaart thuisblijven, zodat jongeren hun leven zo normaal mogelijk kunnen voortzetten? In buurthuis De Kolk in Zaandam zien ze het niet zitten. ‘Iedereen moet water bij de wijn doen.’

Ouderen zijn veel kwetsbaarder voor het coronavirus dan jongeren. Hoe ouder je bent, hoe ernstiger de gevolgen van het virus. Ondertussen lijken jonge mensen bijna niet meer te houden: het ‘gewone leven’ waarin je naar de kroeg en kantoor kan lonkt. Leeftijdsgebonden maatregelen, waarbij ouderen worden afgeschermd en jongeren meer hun gang kunnen gaan, bieden daarom misschien wel een oplossing, vinden ook verschillende leden van het Outbreak Management Team.

Maar in buurthuis De Kolk in Zaandam voelen de oudere bezoekers precies niks voor zo’n gescheiden samenleving. Het was net weer een beetje gezellig, zeggen de leden van de brei- en borduurclub die hier op een regenachtige dinsdagmiddag plaatsvindt. Op ruime afstand – de tafeltjes zijn uit elkaar geschoven – wordt er vlijtig gehandwerkt en vooral: bijgepraat. “Wij weten alles van elkaar”, zegt Truus de Jong (73), wijzend op haar buurvrouw Tiny Wik (83), die ‘alvast voor de Kerst’ een denneboomvormige decoratie kantklost.

‘Jongeren moeten maar even dimmen’

Wik, in een vrolijk T-shirt met flamingo’s, heeft ook wel een mening over een gescheiden samenleving op basis van leeftijd. Jongeren moeten maar even dimmen, vindt de 83-jarige. “Ik heb toch ook recht om te leven, dat ga ik toch niet inleveren voor die snotneuzen.” Jonge mensen van nu zijn een beetje verwend, vindt ze. “Zij hebben de oorlog niet meegemaakt. Ik moest destijds anderhalf uur lopen naar school, iedereen had honger.” De coronacrisis valt dus wel een beetje mee, wil ze maar zeggen. De Jong knikt instemmend. “Ik heb er niks aan toe te voegen”, lacht ze.

Het buurthuis is een belangrijke bron van sociaal contact voor de aanwezigen, vooral voor diegenen die alleen wonen. Dat geldt niet alleen voor de bezoekers van de brei- en borduurmiddag. “Veel mensen zijn eenzaam zonder de koffie-ochtenden op maandag en woensdag”, zegt Ria Kroes (78), die als een van de initiatiefnemers van de breiclub erg betrokken is bij De Kolk. Er kunnen nu vanwege de gezondheidsvoorschriften wel minder bezoekers in het zaaltjes, maar de activiteiten die worden georganiseerd zijn een welkome afleiding voor ouderen, zegt ook Carl Lechner (72), voorzitter en medebeheerder van De Kolk. Jonge mensen moeten wat hem betreft wat meer rekening houden met ouderen, zodat ook die hun sociale levens kunnen voortzetten. “We leven in één wereld. Iedereen moet water bij de wijn doen.” Maar volgens hem komen de sociale gevolgen van corona nu vooral voor de rekening van ouderen. Jongeren – ‘iedereen tussen de achttien en veertig jaar zo’n beetje’ – lappen de coronaregels aan hun laars, ziet hij. “Die hebben zoiets van: in het weekend wil ik gewoon los. Dan is het natuurlijk gedaan met de anderhalve meter.”

Verstandig

Het handwerkende gezelschap zegt ook niet te weten wat het nog meer zou moeten doen om zichzelf te isoleren van de rest van de samenleving. “Ik doe al mijn boodschappen als er niemand in de supermarkt is”, zegt Truus de Jong. Lechner: “Ik zou ook wel weer borreltjes willen drinken in het café, maar dat doe ik niet.” Hoeveel méér gescheiden kan de samenleving dan nog worden, vragen de bezoekers van De Kolk zich af, terwijl er koffie, thee en koek op tafel komt. Ria Kroes denkt na: “Je hoopt gewoon zó dat iedereen verstandig blijft. Iedereen moet veilig naar het buurthuis kunnen.”

