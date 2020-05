In dit Maastrichtse restaurant neemt robot James voortaan uw bestelling op

“Hi, my name is James”, verwelkomt een robot van ongeveer een meter hoog. Het zwoele geautomatiseerde stemgeluid galmt nog na door de lobby, als de gloednieuwe robotgastheer van restaurant Dadawan met een lampje op de verslaggever schijnt: 36,4 graden Celcius lichaamstemperatuur, geeft hij in het groen aan op een schermpje. Robot James is daarmee akkoord, draait zich om en rijdt langzaam naar een van de lege tafels. “Welcome to our restaurant”, besluit hij.

Het is nog maar een warming-up. Aankomende maandag beleeft de gerobotiseerde gastheer pas echt zijn vuurdoop. Om klokslag 12 uur mag het restaurant dat gerechten uit zowel de oosterse als westerse keuken serveert, pal naast het station in Maastricht, na een lange crisistijd weer de eerste kleine groep gasten ontvangen, onder aanvoering van James.

Allesbehalve normaal

Een stap voorwaarts, maar de situatie is nog allesbehalve normaal, weet restauranteigenaar Danny Deng. Menselijk contact moet zoveel mogelijk worden vermeden, ziet hij, en dat levert in de horeca soms nogal onhandige situaties op, zoals met de bediening. Robots bieden daarom uitkomst, vindt Deng. En wie toch koorts blijkt te hebben, komt absoluut niet voorbij James, waarschuwt hij vast met een glimlach.

Eenmaal aan een tafeltje in het restaurant rijdt robotserveerster Amy, die met plastic armen en een plastic schort om haar middel al behoorlijk menselijk oogt, langs. Op haar handen rust een dienblad met een cola en een ijsthee. De bestelling verschijnt op een schermpje ter hoogte van haar gezicht. “Enjoy your meal”, sluit ze af.

‘Echt’ personeelslid helpt

Als de glazen leeg zijn ruimt robot Akat de tafel vervolgens af. Al moet daar wel een ‘echt‘ personeelslid bij aan te pas komen, om alles op het dienblad te plaatsen. De rolverdeling is helder, de in totaal vijf robots kennen hun taken.

Het contact verloopt in het Engels, het restaurant in het zuiden van het land ontvangt veel internationale gasten. Wat ze zeggen bepaalt Deng samen met een programmeur. De plastic robots bedragen zo’n 10.000 euro per stuk. Een forse investering, maar Deng had ze al voor de crisis uitbrak uit China geïmporteerd. De plannen voor robotbediening in het restaurant liggen er al langer, de virusuitbraak noopt hem ze enkel eerder te gebruiken dan gepland.

“Ik wil gewoon steeds iets nieuws proberen”, legt Deng uit. “Eigenlijk moet de keuken en de ruimte achter de bar nog worden verbouwd, zodat de robots makkelijker kunnen rondrijden. Maar daar is nu geen tijd meer voor.”

Eindhoven en Arnhem

Als het hier goed werkt kunnen ook de restaurants van Deng in Eindhoven en Arnhem op korte termijn mogelijk rekenen op de geautomatiseerde assistentie. De robots liggen al klaar. Ook restaurant Royal Palace in Renesse (niet van Deng) start dit weekend met een gerobotiseerde bediening.

En het echte personeel? Zoals de serveersters, die momenteel staan te trappelen om eindelijk weer aan de bak te mogen? Die hebben niets te vrezen, stelt Deng gerust. Robots bieden een helpende hand, maar vervangen personeelsleden niet. “Normaal zijn we de meeste tijd kwijt aan bestellingen brengen en afhalen. Nu krijgen we ook tijd om meer service te bieden, even een praatje maken met onze gasten bijvoorbeeld, weliswaar op afstand.“

Jaren terug al raakte Deng geïnspireerd door China, waar robots niet alleen in restaurants maar ook in ziekenhuizen en verpleeghuizen al langere tijd het personeel aldaar ondersteunen. Volgens Deng zijn robots de toekomst. In ieder geval zijn toekomst, maar voorlopig liggen de prioriteiten elders, weet hij. Eerst maar eens de crisis overleven, of om het in de woorden van robotgastheer James uit te drukken bij vertrek: “Stay healthy and be careful”.

