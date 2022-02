In deze strandtent in Noordwijk groeit langzaam de onrust. ‘Naar huis gaan is wel een dingetje’

Slechts een aantal strandtenten in Nederland openden vrijdag de deuren bij het aanzwellen van storm Eunice. De Alexander Beach Club in Noordwijk durfde het aan, tot 16.00 uur.

Als bedrijfsleider Joost Lankman de laatste gasten uitlaat, moet hij de deur van zijn Alexander Beach Club met twee handen beet grijpen. “U kunt via de zijkant het terras verlaten”, zegt hij, zijn ogen dichtknijpend tegen het zand.

De dennen in potten op het terras zwiepen met hun kruin vervaarlijk in de wind. Het is vlak voor 16.00 uur, en Lankman sluit de deuren, zodat zijn personeel nog enigszins veilig naar huis kan.

Bedrijfsleider Joost Lankman in de Alexander Beach Club. Beeld Marten van de Wier

Eerder die middag, rond 13.00 uur, windkracht 7. Juliette de Bruijn uit Voorhout stapt stevig door. Wie over het zand loopt krijgt nu al een stevige zandstraal-behandeling. Ze wijkt af richting een van de strandtenten.

Niet om een veilig heenkomen te zoeken, maar omdat de storm haar nog wat te tam is. “Zo weer naar buiten, als het nog wat heftiger is.” Ze is even stil. “Erg hè? Ja het is wel risicovol, maar het is echt uitwaaien to the max.” Ze slaat geen storm over.

Volg het laatste stormnieuws via ons liveblog.

Witte schuimkoppen op zee, witte wijn binnen

14.07 uur, windkracht 8. Loungemuziek en de geur van de in knoflook gebakken ‘sissende garnalen’ van chef Coen Ouwerkerk vullen de Alexander Beach Club. Terwijl de volle witte schuimkoppen op het stand beuken, zitten twee oudere stellen voor het raam aan de witte wijn. Zorgen maken ze zich niet: het gebouw lijkt hen stevig genoeg. Maar terwijl gasten ontspannen tafelen, ontstaat bij het personeel de eerste onrust over de thuisreis.

Nick Schouten komt opgewonden naar bedrijfsleider Lankman. “Heb je het gehoord? Van de burgemeester moeten alle strandtenten dicht om twee uur.” Het blijkt een broodje aap afkomstig van sociale media. Maar Schouten krijgt wel toestemming eerder naar huis te gaan. “Mijn moeder haalt me op. Die durft nu nog wel te rijden, straks niet meer.” Kok Ouwerkerk is laconiek. Hij is op de fiets. Windkracht 4 tegen op de heenreis, straks windkracht 11 in de rug op de terugreis, prima toch?

Beelden vanaf het strand bij de Alexander Beach Club in Noordwijk.

Met storm Corrie kwam het water gevaarlijk dichtbij

Net als elders houden veel strandtenten in Noordwijk de deuren gesloten, met storm Corrie nog vers in het geheugen. Het water kwam toen gevaarlijk dichtbij: vaak tot óp het terras. Bij de reddingsbrigade stond het water aan de deur, verzakten de betonplaten rond het gebouw en vielen vlaggenmasten om.

Corrie nam een flinke hap uit het strand: pal achter de strandtenten gaat het het ineens twee meter stijl omlaag. Nu staat het water op veilige afstand: het is pas vrijdagavond laat hoogtij.

Lankman is al dagen bezig met de voorbereidingen. De schutting rond het terras is met extra dwarsbalken vastgezet. Vrijdagochtend heeft hij het weer bekeken, en ingeschat dat de club veilig open kan tot 16.00 uur. Over het gebouw is hij niet bezorgd. “Dat staat stevig, op geheide palen.”

15.10 uur, windkracht 9. In het dorp Noordwijk is de brandweer al in actie gekomen: de bovenste helft van een zijgevel van een huis is ingestort en heeft een aanhangwagen verpletterd. Het zand raast met een rotgang over het strand.

Gehuld in roze jas, met capuchon over het hoofd, worstelt de Rotterdamse Jacqueline Landsbergen zich door de wind “Extreem, hè!”, schreeuwt ze uitgelaten, terwijl ze met een hand haar ogen beschermt tegen het zand. Wat er nu leuk is aan dit weer? “Grenzen opzoeken!”

Bang dat ze wegwaait is ze niet. “Nog niet”, zegt ze erbij. “Maar het ergste moet nog komen.” Haar man is iets minder van de extremen. Die heeft inmiddels de strandboulevard opgezocht, in de relatieve luwte van de duinen.

(Rechts in beeld op de video de Alexander Beach Club)

‘Ik vind naar huis gaan nu wel een dingetje’

16.00 uur, windkracht 10. De gasten zijn weg bij Alexander Beach Club, waar ook de vloer nu zachtjes trilt door de wind. Coen Ouwerkerk heeft de keuken verlaten, en kijkt nu bezorgd naar de zwiepende dennen op het terras. “Ik ben benieuwd hoe lang die kerstbomen het nog houden.”

Wat later, peinzend: “Ik vind dat naar huis gaan nu toch wel een dingetje.” “Als je maar geen tak op je harses krijgt”, grapt collega Mark Gieling. Ouwerkerk hapt. “Ik fiets langs het bos! Leuk dat jij me nog even wat gekker maakt.”

Terwijl de storm aanzwelt naar windkracht 11, maakt Lankman een laatste ronde om het gebouw. Aan de achterkant ligt een rond ding in het zand. “Ik denk van de ventilatie van het dak”, zegt Lankman. “Ik leg het even binnen.”

Aan de voorzijde is een glazen terrasdeur stukgewaaid. Corrie had er al een barst in gemaakt, dat is nu een flinke ster. Tijd om naar zijn huis in Den Haag te rijden. “Met twee handen aan het stuur. En dan met een flesje wijn op de bank.”

Lees ook:

Doden door omgevallen bomen; Eunice trekt naar het noorden

Trouw houdt een liveblog bij tijdens de storm. Lees het hier.