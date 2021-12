In Den Haag eindigt alles altijd met een evaluatie

“Ik ga iets anders doen”, zei Wouter Koolmees donderdagmiddag tegen de Tweede Kamer, in de staart van het formatiedebat. De D66’er verlaat de landelijke politiek, na vijftien arbeidsjaren op en rond het Binnenhof. Hij werkte voor het ministerie van financiën, werd later Kamerlid, minister van sociale zaken en werkgelegenheid en hielp de afgelopen 2,5 maand als informateur de coalitiepartijen aan een regeerakkoord.

Koolmees heeft een paar tropenjaren achter de rug. De minister polderde zich richting een pensioenakkoord, waarna de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende steunpakketten al zijn aandacht opeisten. Wat hij nu gaat doen? Nadenken over zijn toekomst, en uitrusten. Een tip voor zijn opvolger: “Probeer veel te slapen.”

Werken in de tuin van de bed & breakfast

De komst van een nieuw kabinet met verse bewindslieden gaat gepaard met het afscheid van oudgedienden. Ook Stef Blok heeft, als het goed is, zijn laatste optreden in de Tweede Kamer gehad. Hoewel je dat bij deze VVD’er nooit zeker weet, aangezien hij ook in 2017 zijn vertrek uit Den Haag aankondigde. Hij zou lekker gaan werken in de tuin van de bed & breakfast van zijn vrouw, maar meldde zich in 2018 weer vrolijk op het Binnenhof om een afgetreden partijgenoot te vervangen.

Henk Kamp, de man met een recordaantal ministersposten achter zijn naam, zwaait af. Nu echt, zegt hij. De VVD-prominent werd even als invalkracht ingevlogen op Defensie en kon de krijgsmacht afgelopen woensdag vertellen dat er 3 miljard euro structureel bijkomt. Ook Ben Knapen, Ingrid van Engelshoven en naar alle waarschijnlijkheid Arie Slob hadden vrijdag hun allerlaatste ministerraad.

Breuk met het verleden

Mark Rutte is er alles aan gelegen om nu vooral vooruit te kijken, naar de regeringsjaren die voor hem liggen. Met een vernieuwde ploeg. “Meer elan”, heeft hij beloofd. Een breuk met het verleden. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Maar een deel van de Tweede Kamer wil juist terugblikken, naar de vermoedelijk meest wonderlijke formatie ooit. Want waar bleef de zo gewenste nieuwe bestuurscultuur?

Er was de Kamer een coalitieakkoord op hoofdlijnen beloofd, waarna de ministers een heus regeerprogramma zouden uitwerken, vol concrete afspraken. Maar dat regeerprogramma komt er niet, vertelde informateur Johan Remkes woensdag. Op onderdelen (stikstof, arbeidsmarkt, klimaat, onderwijs) zal er wel een nadere uitwerking volgen, maar daar blijft het bij.

Het coalitieakkoord zelf is met 47 pagina’s niet bepaald beknopt. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben de verleiding niet kunnen weerstaan om bepaalde kwesties toch concreet te benoemen. Zoals Remkes donderdag in het Kamerdebat zei: “De hybride warmtepomp had wat de heer Koolmees en ondergetekende betreft niet per se in het coalitieakkoord gehoeven.” En de VVD heeft het voor elkaar gekregen dat blurring het akkoord heeft gehaald. Dat betekent dat ‘mengformules’ in winkels zijn toegestaan. De kapper mag dus een wijntje schenken. Tot zover de illusie van een akkoord op hoofdlijnen.

Duizenddingendoekje voor alle problemen

De nieuwe bestuurscultuur zou zich ook vertalen in een wat transparantere formatie, maar in de praktijk kwam daar niets van terecht. De luiken van het Haagse Logement, waar de afgelopen maanden is geformeerd, bleven potdicht. Remkes was daar donderdag helder over: “Wij geloven niet in onderhandelingen in het openbaar”.

De oppositie zag het tandenknarsend aan. Bovendien leeft daar het idee dat de koning beter op de hoogte is gehouden over de voortgang dan de Kamer. En dat kan nooit de bedoeling zijn, vinden meerdere partijen, aangezien de Kamer de opdrachtgever van de informateur is.

In de lucht hangt nog het idee om de duur van de formatie aan een termijn te verbinden. Daar kan de Kamer zelf voor kiezen. Maar zo’n vaart loopt het niet. Er komt eerst, naar goed Haags gebruik, een evaluatie, het duizenddingendoekje voor alle problemen.

