In de ziekenhuizen is het rustig, kan de anderhalvemeterregel op de schop?

Het aantal coronabesmettingen neemt de laatste tijd weer toe (zondag waren het er 925, het hoogste aantal sinds half april), maar het aantal mensen dat vanwege corona naar het ziekenhuis moet of naar de intensive care is nog altijd stukken lager dan in april. Het zijn vooral jongeren die besmet raken. Dan rijst de vraag: moeten we zo langzamerhand niet van die anderhalvemeterverplichting af? Is dat middel tegen de coronakwaal niet erger dan de kwaal zelf?

Er is, economisch gezien, zeker iets voor te zeggen voor afschaffing. Dan kunnen de cafés en restaurants weer voor honderd procent open, dan zijn er weer feesten, partijen, concerten en festivals. Dan worden treinen, bussen en musea drukker. Dan zijn bedrijven bevrijd van looplijnen en andere restricties. Dan blijft er werk behouden en blijft het aantal faillissementen beperkt. En dan geven consumenten weer geld uit. Vooral in april en mei gaven consumenten stukken minder uit dan een jaar geleden. In (economisch) onzekere tijden zetten Nederlanders het nu eenmaal op een sparen. Niet onlogisch, maar zo wordt de economische crisis wel verdiept.

Anderhalve meter weg, dan de oude tijden terug? Dat nou ook weer niet. Begin mei bleek uit een peiling van ‘EenVandaag’ dat ruim de helft van de bevolking nog geen trek had in een bezoek aan een café, restaurant, museum of attractiepark. Geen behoefte aan, was een eerste reden. Angst voor corona een tweede. Die angst zal waarschijnlijk verminderd zijn – we leven ruim vier maanden later. Maar weg is die angst nog niet; zie de huidige bezoekersaantallen van bijvoorbeeld musea. Ook vliegtuigmaatschappijen en de NS zien dat en gaan ervan uit dat de reizigersaantallen uit pre-coronatijd voorlopig niet terugkeren.

Vrees voor besmettingen

Ook bij bedrijven keren oude tijden niet meteen weer. Een deel van de achterban van VNO-NCW ziet niets liever dan versoepeling of afschaffing van die anderhalvemeterverplichting. Maar, zo bevestigt een zegsman van de werkgeversorganisatie, een ander deel niet. Daar huist de vrees voor besmettingen, voor werknemers die met ziekte uitvallen. De abattoirs zijn niet de enige werkplekken waar het virus heeft huisgehouden. Flinke kans dat er bedrijven zijn die hun personeel nog een tijd thuishouden als het kabinet de coronaregels zou versoepelen. Bovendien: als Nederland de regels versoepelt, hoeft het buitenland dat nog niet te doen. Ook de Nederlandse export zal nog een tijd te lijden hebben onder het coronavirus.

Bijna duizend nieuwe besmettingen in één dag In de afgelopen week zijn de helft meer coronabesmettingen geteld dan een week eerder, aldus het RIVM. Het totaal aantal nieuwe besmettingen komt op 5427, dat was vorige week nog 3597. Tussen maandag- en dinsdagochtend werden bijna duizend nieuwe gevallen gemeld. Het aantal ziekenhuisopnames en coronadoden daalde de afgelopen week enigszins. Daaruit concluderen instanties dat vooral jonge mensen besmet raken. Het RIVM waarschuwde gisteren jongeren opnieuw om de maatregelen serieus te blijven nemen: “Als het virus maar lang genoeg rondgaat onder jongeren, sijpelt het vanzelf door naar ouderen en kwetsbare groepen.” Een groep organisaties, waaronder het Nederlands Jeugdinstituut, riep het Outbreak Management Team juist op om jongeren te beschermen tegen de negatieve effecten van de maatregelen. Vakanties lijken een risico te vormen, blijkt uit contactonderzoek van de GGD’en. Gisteren werd het reisadvies voor sommige delen van Frankrijk daarom aangescherpt. Vijf extra gebieden verschoten van geel naar oranje.

Versoepeling of afschaffing van de coronaregels kan de economie ten goede komen. Maar nadelen zijn er ook en die zijn niet anders dan in maart, toen het kabinet tot de lockdown besloot. Dan zal het aantal besmettingen oplopen. De risico’s liggen vooral bij de tachtigplussers: krijgen zij corona, dan hebben ze een kans van 15 procent om daaraan te overlijden. Bij mensen onder de 60 is die kans kleiner dan één procent en bij jongeren een fractie van een procent. Toch: als er veel mensen ziek worden, schieten de verzuimcijfers waarschijnlijk de lucht in en wordt het druk bij de ziekenhuizen, op de ic’s, de begraafplaatsen en de crematoria.

Of zou versoepeling of afschaffing toch kunnen? Want wat als de kwetsbaren zich gedeisd houden? Als zij trein, vliegtuig, stadion en concertzaal mijden? Als jongeren wel feesten maar niet, echt niet, naar oma gaan? Als snotteraars thuisblijven (wat ze nu niet doen)? Als bij bedrijven een deel van het personeel op de werkplek komt? Eens moet het ervan komen. Misschien naderen we zo’n samenleving of is-ie er al. In de afgelopen week lag het aantal besmettingen op 5427, vijftig procent meer dan de week ervoor. Dertig procent van de besmetten was jonger dan 25 jaar. De meesten zijn – volgens het contactonderzoek van de GGD’en althans – thuis besmet geraakt. In de ziekenhuizen is het, qua Covid-19, rustig.

