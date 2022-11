In de winterse kou is het Rotterdamse buurthuis van Amina (62) een baken van rust

“Salam aleikum, lieve schat. Koud hè”, zegt Amina Hussen, 62, dinsdagochtend tegen Habiba Koukou, 56, die bibberend van de kou het kleine buurthuis op de Rotterdamse Josephlaan binnenstapt. “Goedemorgen allemaal,” knikt Koukou, dik ingepakt in een winterjas, met een bescheiden glimlach.

Net als tientallen andere vrouwen is Koukou in dit buurthuis kind aan huis. Ze kwam hier destijds zelf binnen gewandeld, op zoek naar hulp en een luisterend oor. Dat vond ze bij Amina Hussen, de oprichter van de stichting Krachtvrouwen Oude Westen. Wat Hussen meteen opviel: Koukou zweeg altijd, en ze keek alleen maar angstig uit het raam.

“Ik mocht thuis niks”, vertelt Koukou in gebroken Nederlands. “Kinderen krijgen, eten maken, het huis verzorgen. Dat was mijn rol in het leven.” Ze ging er onder gebukt. Geldproblemen waren er ook. “Als ik mijn man om geld vroeg, zei hij soms: nee, dat is op.” Met die informatie moest ze het maar doen. Dan maar even geen groente en fruit kopen.

Elkaar helpen en delen

Van bezoeker werd Koukou uiteindelijk vrijwilliger bij Hussens stichting. Die bestaat nu tien jaar. Elkaar helpen en delen is de filosofie. Het buurthonk ligt op een steenworp afstand van Rotterdam CS, maar grenst toch aan een van de armste gebieden van Nederland. Hussen deelt er eten uit, spullen en speelgoed. Er worden taallessen gegeven, soms slapen er vrouwen die geen onderdak hebben vanwege problemen thuis. Dat alles regelt ze zonder subsidie.

Volgens cijfers van het Nationaal Zakat Fonds, dat giften van bemiddelde moslims aan moslims in geldnood mogelijk maakt, heeft een op de vijf moslims in Nederland te maken met armoede. Hussen herkent dat cijfer uit haar eigen ervaring.

“Ik zie dat mensen geen geld hebben voor boodschappen en voor de rekeningen. Maar veel moslims durven niet om hulp te vragen. Ze schamen zich voor hun situatie en doen er het zwijgen toe.” Bij overheidsorganisaties die kunnen helpen, blijft deze doelgroep zo onbekend. Terwijl er wel hulp nodig is. Na een slok mierzoete muntthee: “Gelukkig herken ik aan de lichaamstaal van mensen al snel of er iets speelt en wat er nodig is.”

Klem in een traditionele rol

Culturele problemen spelen een rol in de armoede onder moslims, denkt Hussen, zelf ook moslim. De rolverdeling is in moslimgezinnen volgens haar vaak traditioneel. Nog altijd heeft Koukou bijvoorbeeld geen bankpas. Haar man beheert het geld, al weet hij volgens Koukou zelf inhoudelijk helemaal geen raad met de binnenkomende rekeningen. Haar zoon helpt met het bekijken en betalen. Koukou zelf heeft nooit goed leren lezen en schrijven. Dat komt vaker voor, zegt Hussen. “Er zitten veel vrouwen binnen, soms al jaren.” Zelfs boodschappen doen is er voor hen niet bij. “De eenzaamheid is groot.”

Leven doet Hussen, die dertig jaar geleden uit Somalië vluchtte, van een uitkering. Ze was jarenlang eenzaam en arm, maar klagen wil ze niet. Delen is haar motto, ze herhaalt het meermaals. “Amina geeft haar laatste eten en geld nog weg”, benadrukt Koukou. “Ze heeft een gouden hart. Ze helpt iedereen. Moslims, Surinamers, Antillianen, Chinezen.”

Veel lof, geen geld

In haar buurtcentrum gaat de kachel dit najaar constant aan, heeft Hussen besloten. Subsidie om dat te betalen krijgt ze niet, maar woensdag komt wethouder Yigit van armoedebestrijding op bezoek. “De nood is enorm,” zegt Ed Mekes, de enige mannelijke vrijwilliger hier. Sinds zes weken werkt hij samen met Hussen, bijvoorbeeld aan de administratie. Complimenten krijgen ze genoeg, merkt Mekes op. Onlangs werd de stichting door Museum Rotterdam zelfs benoemd tot Rotterdams Erfgoed. “Mooi, maar eigenlijk zou er nu ook geld moeten vrijkomen. Het is twee voor twaalf geworden, voor veel mensen hier.”

Geen enkele ambtenaar heeft kwaad in de zin, maar het systeem zou wel moeten veranderen, vindt Hussen. “Er is hulp beschikbaar, maar het is ingewikkeld”, zegt ze. “Sommige bewoners zijn bang voor de gemeente geworden. Er zijn hier veel problemen geweest, bijvoorbeeld met de toeslagen.”

Systeemgeweld tegen de kwetsbare burger

In Rotterdam is sprake van ‘systeemgeweld’, concludeert ombudsman Marianne van den Anker. De kwetsbare burger weet soms de weg in het systeem niet meer, en wordt dan soms ook nog eens vijandig bejegend. Hulp vragen is complex, concludeert de ombudsman. Wie aanspraak wil maken op steun moet bijvoorbeeld een overzicht van financiën overleggen en een motivatiebrief schrijven, wordt in dit buurtcentrum aan elkaar verteld. Dat is nogal wat, voor ongeletterden als Koukou. Ze zou niet weten hoe.

Plotseling begint ze te huilen. Of ze gelukkig is weet ze niet zeker. “Niet altijd.” Iedereen krijgt uitdagingen in het leven voor z’n kiezen, denkt ze. Maar als ze denkt aan een leven zonder deze stichting, en zonder deze hulp, krijgt ze het te kwaad. “Huil niet lieverd”, troost Hussen. Koukou: “Amina is een goed mens. Dat had ik zo nodig, goede mensen om me heen.”

Tranen vloeien hier dagelijks, vertelt Hussen als Koukou in een aangrenzende ruimte op adem komt. Dat is niet erg. Als ze maar kan helpen. Dat vertelt haar geloof, de islam, maar het is vooral een persoonlijke filosofie. Niet iedere moslim deelt met armen, ziet ze. Zij delen alleen geld met hun familieleden in het moederland. “Dat zou moeten veranderen.”

Wethouder wil vertrouwen lenen Wethouder Enes Yigit van armoedebestrijding wil vaker samenwerken met informele organisaties als die van Hussen. Die weten hulpbehoevende Rotterdammers te vinden en moeten hen de weg naar de gemeente wijzen. Teveel bewoners zijn nu nog niet in beeld bij de gemeente, erkent Yigit. Met ‘geleend vertrouwen’ moet deze groep alsnog worden bereikt. “Het nog meer bereiken van Rotterdammers met geldzorgen is een van de belangrijkste onderdelen van het te ontwikkelen beleid”, zegt de wethouder.

Lees ook:

Onzichtbare armoede onder Nederlandse moslims neemt toe. ‘We moeten af van onze loketten-samenleving’

Onder ‘onzichtbare armen’ is een groeiende groep Nederlandse moslims. De meesten mijden reguliere hulp. Ook het Rode Kruis ziet een toename van mensen die in financiële problemen komen.