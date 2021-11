In de winkelstraat zet iedereen braaf zijn mondkapje weer op, al is er soms wat irritatie. ‘Zo onnodig negatief’

“Dear passengers, face masks are mandatory in the station, on platforms and trains.” De waarschuwing aan buitenlandse reizigers klinkt op station Den Haag Centraal luid en duidelijk in de hoge open stationshal. Na een pauze van ruim drie maanden zijn mondkapjes weer verplicht in binnenruimten, zoals stations, winkels en bibliotheken, en niet alleen in het openbaar vervoer. Slechts sporadisch wandelt er een ontbloot gezicht voorbij, maar vrijwel iedereen lijkt gemakkelijk de draad weer op te pakken.

Zo’n kapje, dat is toch geen probleem, vindt Laure Overmeire. Ze is net uit de trein vanuit Leiden gestapt. Kleine moeite volgens Overmeire, maar ze vindt het wel lastig te zien wat het losmaakt in mensen. Een vrouw in de trein waar ze net nog in zat sprak haar streng toe. Overmeire had haar kapje even af gedaan toen ze een slokje koffie wilde nemen. Snel deed ze hem weer op: “Het is zo onnodig negatief. Sinds het weer moet en ik iemand zie lopen zonder, dan valt me dat meteen op. Heel gek eigenlijk.”

‘Bedankt voor het begrip!’

Even verderop, op het Spui, heeft zich een rij gevormd voor de ingang van de Primark. Een tiental mensen, bijna allemaal met mondkapje, staat achter de vervaagde lijnen van de tape die de winkel op de stoep had geplakt. Een vage herinnering aan de anderhalve meter maatregel, die het demissionair kabinet bij in deze nieuwe set maatregelen nog niet heeft verplicht. Om 9:00 opent de deur. De mensen die geen kapje op hadden doen dat nu. Een bewaker spreekt de ene vrouw die het vergeten lijkt te zijn rustig toe. Zodra zij in haar zak graaft, mag ze ook naar binnen.

Iets later, in de winkelstraat die naar de Haagse Grote Markt toe leidt, wandelen mensen met het mondkapje onder de kin getrokken van winkel naar winkel. Bij de drempel schuiven ze het kapje in één beweging over mond en neus. Een enkeling heeft zo’n blauw wit kapje om de pols gedaan, als een soort covidarmband. Bij de grote winkelketens hangen veelal weer plaatjes op de ramen of staat er een bord bij de ingang. Of de klanten vanaf heden weer een mondjes op willen doen in de winkel. “Bedankt voor het begrip!”

Vergeten

Een mondkapje is lijkt net als een telefoon te zijn, iedereen er wel eentje bij zich. Sommige mensen vinden het irritant, ze rollen misschien met hun ogen, zegt een bewaker, maar bijna altijd wordt er zonder morren een mondkapje uit de zak getoverd.

Ook geen botsingen bij schoenenwinkel Klijsen. Het stemt medewerker Marjolein van der Velde tevreden dat tot nu toe alle klanten al met een mondkapje op de winkel binnen wandelden, ze hoeft er niet om te vragen. Bij de supermarkt verderop wachten ze nog op het mondkapjes-promotiemateriaal dat eind van het weekend pas aankomt. Voor nu moet de baliemedewerker of de vakkenvuller klanten vragen om hun mond te bedekken.

In een koffietentje vlakbij het Binnenhof is het winkelend publiek met mondkap een maatregelopfrisser. “Oh ja! We moeten vandaag ook de QR-codes controleren op het terras,” klinkt het vanachter het koffieapparaat. “Moeten mensen bij ons ook een mondkapje op als ze binnenkomen?” Ze zoeken het snel op op hun telefoon.

