In de sporthal van Wormer komt Aljona een beetje tot rust. ‘Als de kinderen maar veilig zijn’

Archip blijft onder de tafel zitten, terwijl hij op een telefoon een computerspelletje speelt. De bouillon met gehaktballetjes laat hij staan. Onder de tafel voelt hij zich veilig, zegt zijn moeder Aljona Klement in de eetzaal van Hotel Den Helder. De donkerbruine eettafel met een plant en een bordeauxrode tafelloper voelt voor hem als een schuilkelder. Archip (6) heeft alles gezien van de oorlog in Oekraïne: de tanks, de gevechtsvliegtuigen, de bombardementen.

Nergens uitgerust

Hotel Den Helder is het eindpunt voor Aljona (36) en haar drie zoons, Slavik (16), Archip en Fjodor (acht maanden). Hun reis begon op 9 maart in hun woonplaats Charkov. De Oost-Oekraïense stad is vanaf het begin van de oorlog een van de mikpunten van het Russische leger. Per auto, trein en bus reden ze door Oekraïne naar Lviv, Warschau, Berlijn, Amsterdam, de sporthal in Wormer en Den Helder. “We hebben aan een stuk door gereisd en nergens uitgerust”, zegt ze met een bleek gezicht en doffe ogen die afsteken tegen haar zwarte haar en oranje trui.

Afgelopen zondag stokte hun reis even. Op Amsterdam Centraal kwamen de vier niet door de NS-poortjes. Een voorbijganger bracht Aljona en haar kinderen naar vrijwilligers van het Rode Kruis die op het station Oekraïense oorlogsvluchtelingen opvangen. Zij zorgden voor vervoer naar de sporthal in Wormer, waar Oekraïense vluchtelingen zo kort mogelijk verblijven om vervolgens door te reizen naar een langduriger verblijf, zoals een hotel, vakantiepark of gastgezin.

In de sporthal vonden Aljona en haar kinderen rust. Daar sliepen ze afgeschermd van andere vluchtelingen een nacht op een veldbed, aten ze in de kantine. Aljona noemt de vrijwilligers geweldig: ze gaven de kinderen aandacht, voetbalden met ze en er was zorg voor Fjodor. Maandag volgde de laatste etappe van hun reis, naar Den Helder. Aljona moest op de kaart zoeken waar het ligt.

Aljona Klement met haar twee zoons. Beeld Olaf Kraak

Derde Wereldoorlog

Waarom besloot ze te reizen naar Nederland? “Ik heb met mijn man overlegd waar het veilig is. Hier is het leven goed”, zegt ze aan tafel in Hotel Den Helder, terwijl andere Oekraïense vluchtelingen het restaurant binnendruppelen voor de gratis lunch: naast soep staan brood, sap, vleeswaren, kaas, muffins en ontbijtkoek klaar. In het hotel gaat op de lege bowlingbanen vroeg in de middag de discoverlichting aan. “De Derde Wereldoorlog breekt in Nederland niet uit”, zegt Aljona overtuigd.

Ze schat dat ze met ongeveer twintig vluchtelingen in Hotel Den Helder zit. Ruim een week geleden was ze met het hele gezin in Charkov. De beschietingen werden zo heftig dat zij met de drie kinderen besloot te vertrekken. Haar echtgenoot bleef achter. Hij wilde niet weg. “Als alle mannen vertrekken, wie blijft er dan over om te vechten? Om Oekraïne te verdedigen?”, zei hij volgens Aljona. Haar echtgenoot staat klaar voor als het leger hem nodig heeft. “Hij zal vechten tot de laatste snik.”

Ze hebben contact met elkaar via Viber, een app waarmee je via internet met je mobiele telefoon kunt bellen. Via het hotel is er gratis wifi. Ze maakt zich zorgen om hem. Charkov wordt nog altijd gebombardeerd.

Toekomst zonder uitzicht

Aljona begrijpt nog niet wat haar is overkomen. Haar toekomst is mistig, zonder uitzicht. Haar hoofd is vol vragen. Hoe lang blijven zij en haar kinderen in Hotel Den Helder? Kan ze woonruimte vinden? Kan ze aan werk komen? Ze is opgeleid als schoonheidsspecialiste. Kunnen de kinderen naar school? “Zolang dit onduidelijk is, is het zwaar.” Het liefst wil ze terug naar Charkov.

Ze slaapt nauwelijks. De energie is weg. Net als bij haar middelste zoon Archip. Die heeft geen kracht meer, zegt ze. Veel afleiding is er niet in het hotel. Het gezin verblijft in een hotelkamer. Aljona zit vooral op haar bed op haar telefoon te kijken. Voor de kinderen is er geen speelgoed. Zelf komt ze kleren tekort.

Na enig aandringen kruipt Archip half onder de tafel vandaan. Hij heeft een psycholoog nodig, zegt Aljona. Haar oudste zoon, Slavik, gaat met Fjodor in de kinderwagen wandelen. Ze prijst zich gelukkig met zijn hulp tijdens hun reis van Charkov naar Den Helder. “Mijn missie is om de kinderen in veiligheid te brengen.”

