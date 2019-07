In de slag om het Slotervaart staat de gemeente nu buitenspel

Een nieuwe ontwikkeling in de slag om het Slotervaart, het Amsterdamse ziekenhuis dat vorig najaar failliet ging: de gemeente staat buitenspel als potentiële koper. De rechter oordeelde gisteren dat het terecht is dat investeerder Zadelhoff voorrang krijgt om de schulden af te lossen, zodat het pand weer in handen van de oude eigenaren kan komen.

Aan deze rechtszaak, die gisteren in hoger beroep diende, ging een flinke strijd om de overname van het ziekenhuis vooraf. Nadat het failliet ging en de inboedel werd geveild, viel het oog van de gemeente op het pand.

Maar tegelijk verscheen ook een nieuwe partij op het toneel, vastgoedbedrijf Zadelhoff. Die wil het gebouw niet kopen, maar wel de schulden van zo’n 45 miljoen aflossen. Zodat de oude aandeelhouders, Loek Winter en Willem de Boer het gebouw kunnen omtoveren tot een zorgcentrum, waar Zadelhoff als verhuurder dan weer van kan profiteren.

Dat deze nieuwe partij de voorkeur van de curatoren kreeg, liet de gemeente Amsterdam niet over haar kant gaan. Het stadsbestuur spande een rechtszaak aan om te voorkomen dat het ziekenhuis terugkwam bij de personen die aan de knoppen zaten toen het ten onder ging. De rechtszaak viel uit in het nadeel van de gemeente.

Meer voor de schuldeisers

Een bod dat zij uitbracht werd eerder afgewezen omdat het te laag was volgens de curatoren. Met de smak geld die Zadelhoff wil betalen, houden de schuldeisers van het failliete ziekenhuis meer over, wat de voorkeur van de curatoren geniet. “Er staat de gemeente niets in de weg om een tweede bod te doen”, aldus de rechter. Maar de gemeente zegt dat zij onvoldoende informatie heeft om dit onderbouwd te doen. Ook stelt de rechtbank dat het na een faillissement gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek, waarbij de rol van de oud-ziekenhuiseigenaren wordt bekeken, achterwege kan blijven.

De gemeente wilde dat omdat zij vermoedt dat het zaakje stinkt. Maar volgens de rechter zijn er op dit moment niet genoeg aanwijzigen voor onrechtmatig handelen door de aandeelhouders en moet er gauw iemand de kosten voor het beheer doorbetalen, iets wat Zadelhoff nu al doet.

Als het stadsbestuur geen extra geld wil inleggen, kan het nog een uiterste poging doen om ervoor te zorgen dat de gemeente het pand in handen krijgt. Zij kan het recht van erfpacht beëindigen.

De Amsterdamse SP, die hard streed tegen de sluiting van het ziekenhuis, wil dat de gemeente ondanks deze tegenslag ‘in de race’ blijft. “Het is onbestaanbaar dat de heren Winter en De Boer zo’n uitweg weten te vinden. Er moet een onderzoek plaatsvinden, voor zij weer betrokken raken bij het ziekenhuis”, vindt Erik Flentge, voor de SP-woordvoerder op zorg.

Voor Flentge is het zonneklaar dat Winter en De Boer schuldig zijn aan het faillissement. “Het sluiten van het ziekenhuis heeft zo’n grote maatschappelijke impact gehad dat het toch niet mogelijk moet zijn dat mensen die alleen met dollartekens in hun ogen naar de ziekenhuiszorg kijken, het weer terugkrijgen?”

De gemeente Amsterdam wilde gisteren nog niet reageren.

