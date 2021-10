In de rechtszaal regeert de angst voor de man achter de moord op Peter R. de Vries

De man die volgens het Openbaar Ministerie de samenleving op 6 juli rond half acht opschudde, oogt klein en iel als hij tussen de bewakers de rechtszaal in Amsterdam binnenloopt. De 22-jarige Rotterdammer Delano G. heeft volgens justitie het dodelijke schot op Peter R. de Vries gelost. Hij zal vandaag niets anders zeggen dan ‘nee’ en ‘ik heb niks te melden’.

Een paar meter verder doet zijn vermeende handlanger dat wel. De 35-jarige Pool Kamil E. wist van niks, zegt hij. Hij moest iemand naar Amsterdam brengen. Een man die hij niet kende. Dat lijkt de lichaamstaal van beide verdachten inderdaad te suggereren; zelfs als de Pool uitgebreid zijn onschuld bepleit, kijkt Delano G. hem niet één keer aan.

Omgebouwd alarmpistool

Belastend voor de Poolse verdachte zijn camerabeelden van hem op 28 juni in de Lange Leidsedwarsstraat, waar ruim een week later de aanslag zou plaatshebben. Op de beelden is te zien hoe een man aandachtig de parkeergarage bestudeert waar Peter R. de Vries zojuist naar binnen is gelopen. Hij heeft dezelfde tatoeage in zijn nek als de Pool. Volgens het OM was hij bezig met een voorverkenning.

De vele camerabeelden en getuigenverklaringen van alles wat zich rond de schietpartij afspeelde, leidde tot een snelle aanhouding in juli. Binnen het uur lagen de twee verdachten op het asfalt. De politie trof twee wapens in de auto aan; een mitrailleur en een omgebouwd alarmpistool. Dat is volgens het OM het moordwapen.

Zwartgelakt uit angst

De zaak van maandag betreft een pro-formazitting, waarin de officier van justitie verslag doet van het lopende onderzoek. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak volgt in mei of juni volgend jaar. Echter, zegt de officier: “Dit is geen gewone pro-formazitting.” Dat zit hem niet alleen in de grote belangstelling, maar ook in alles wat boven deze rechtszaak hangt. Om te beginnen: de angst.

De tekenaar mag geen schets maken van de officier van justitie, en de media worden verzocht geen namen van de officieren te noemen in hun berichtgeving. Daarnaast zijn de verklaringen van getuigen, politieagenten en de namen van deskundigen en medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut in het onderzoeksdossier van justitie allemaal geanonimiseerd.

De advocaat van Delano R. heeft grote bezwaren tegen de anonimiteit van de personen in het dossier. Nederland is al diverse malen op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens omdat anonimisering het werk voor de verdediging lastiger maakt, zegt hij. Daarbij zijn ook delen van verklaringen zwartgelakt. Gaan die over de plek waar getuigen stonden? Een plek misschien waar de getuige helemaal geen goed zicht had op wie er nu had geschoten, wil de advocaat er maar mee zeggen. Er kunnen goede redenen zijn voor anonimisering, zegt de advocaat, maar subjectieve angstgevoelens horen daar niet bij.

De grote afwezige

Het is niet de angst voor de mannen in de zaal, maar die voor de afwezige opdrachtgever. Zijn naam wordt maandag niet eenmaal genoemd maar zit bij iedereen in de zaal in het hoofd.

De officier refereert er wel aan: de moordaanslag op Peter R. de Vries kan niet los gezien worden van zijn activiteiten. Daarmee doelt hij op de rol van De Vries in het Marengo-proces, waarin de misdaadverslaggever de vertrouwenspersoon was van Nabil B., die tegen hoofdverdachte Ridouan T. getuigt.

De moord op advocaat Derk Wiersum en op de broer van Nabil B. worden ook aan dit proces gelinkt, maar justitie slaagde er niet in om bewijs te vinden. In de moordzaak van De Vries is het OM nog bezig met onderzoek naar de opdrachtgevers. Het is niet bekend hoe het daarmee staat.

