In de oorlog kun je niet zonder lappenpop

Omringd door groene weilanden, naast de ringvaart, herbergt het Fort bij Aalsmeer een speelgoedcollectie uit de Tweede Wereldoorlog. Fragiele houten vliegtuigjes, Canadese soldaatjes en een doorleefde knuffelbeer geven een kijkje in het leven van oorlogskinderen. “Geïsoleerde kinderen vonden troost in speelgoed. Dat wordt nog belangrijker als ze bijna niets hebben. Of als ze ondergedoken zitten en voortdurend in onzekerheid leven”, vertelt Richard Mutsaers, samensteller van de expositie en vrijwilliger van het Crash museum.

Het oorlogsspeelgoed is te vinden aan het eind van de oude gangen van het fort. Mutsaerts loopt voorop door de donkere hal, slaat linksaf en knipt het licht aan. Het eerste dat opvalt, is een enorme maquette. “Bevrijd Brabant”, licht Mutsaerts toe. Hij knutselde de boerderij, de brug, en de wachttoren zelf. Hij schilderde het gras groen, het beekje blauw en de brug rood.

Maar de soldaatjes van omgesmolten kogellood en de jeeps van voedselblikken, die zijn allemaal authentiek. “Uit 1945”, vertelt Mutsaerts. Onderop de soldaatjes staat de prijs van toen gestempeld: een gulden vijftig. “Mijn grootvader had in de oorlogstijd zes gulden per week te besteden. Dit speelgoed was dus heel duur en voor veel kinderen onbereikbaar.”

De opbrengst ging naar het verzet

De oorlog sijpelt door in het overige speelgoed: de vitrines zijn vooral gevuld met soldaten en oorlogsvoertuigen. Ook ligt er een oude pop en een vrolijk prentenboek. Op een legpuzzel uit 1943 staan zeven kaartende hondjes. “De poster hiervan hing indertijd in veel bruine kroegen”, vertelt Mutsaerts. De baten kwamen ten goede aan het Nederlands verzet. “De Duitsers waren daar onwetend van.”

Veel van deze spullen verzamelden de vrijwilligers van het museum door de jaren heen. Maar één schenking vond Mutsaerts zo bijzonder, dat hij besloot om daar omheen een speelgoedcollectie te bouwen. De kinderjaren van Elsbeth Stienstra (78) vormen het middelpunt van de tentoonstelling.

Erica de lappenpop

In 1944 confisqueren de Duitsers de woning van de familie Stienstra in Haarlem. Elsbeth is dan anderhalf jaar oud. Zij en haar ouders vertrekken en fietsen naar een boerderij in Wieringermeer, waar ze onderdak en eten krijgen. Daar naait haar moeder van oude kousen een lappenpop: Erica.

“Waar ik ging, ging Erica”, vertelt Stienstra aan de telefoon. “Zij was alles voor mij. Ik knuffelde haar, stopte haar in slaap in het stro en vertelde haar al mijn verhalen.”

Op 19 april 1945 moet het gezin Wieringermeer verlaten. De Duitsers steken de dijken door, zodat het dorp onder water staat. Stienstra en ouders vertrekken naar een volgende boerderij waar ze verblijven tot 9 mei. Dan zijn de Duitsers verdwenen en fietsten ze terug naar Haarlem.

Erica raakte kwijt

“Maar ik viel in slaap achterop de fiets”, zegt Stienstra. “Erica gleed uit mijn handen. Met alle geweld wilde ik terug om haar te zoeken, want ze hoort bij mij.”

In de tentoonstelling is de blokkendoos van Stienstra te zien, de blauwe klompjes waarmee ze over de boerderij scharrelde, de gewichtjes waar ze mee speelde en haar boerderijdieren. Maar Erica is nooit teruggevonden.

Vanaf 21 augustus opent de tentoonstelling voor publiek. Kijk op www.crash40-45.nl voor meer informatie.

Objecten uit de expositie Kinderspeelgoed in de Tweede Wereldoorlog:

1. Voedselblik-vlot

Deze boot van lege biscuit-blikken laat zien hoe mensen in de oorlog met weinig middelen creatief waren. Aan de lange bezemsteel zitten twee verfdeksels. Daarmee peddelden kinderen door de Amsterdamse grachten. Soms vulden ze de blikken met graspollen. Dan gooiden ze die net zolang op het andere team, totdat zij omkieperden in het water. “Bij de smid in de stad droogden ze dan op, anders kregen ze op hun donder van hun moeder”, vertelt Mutsaers.

Een bootje gemaakt van biscuits-blikken en peddels gemaakt van een steel en twee deksels van verfpotten. Beeld Maartje Geels

2. Knuffelpop

“Kinderen hechten ook nu veel waarde aan knuffels en poppen,” vertelt Mutsaerts. “Maar in tijden van angst en oorlog biedt zo’n pop extra houvast. Het helpt bij het verwerken van de trauma's die ze meemaken.” Deze pop komt ook uit de oorlog en is gemaakt van oude kousen.

Een pop biedt kinderen houvast. Beeld Maartje Geels

3. Geallieerde jeep

Canadese soldaten maakten deze jeep in 1944 en gaven ze met Sinterklaas aan Brabantse kinderen. Bovenop de geallieerde voertuigen bevindt zich een witte cirkel met een witte ster. Op deze manier kunnen geallieerde piloten hoog in de lucht de vijfpuntige ster makkelijk onderscheiden van het hakenkruis.

Een houten jeep met een Canadese soldaat achter het stuur. Beeld Maartje Geels

