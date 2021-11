In de nagelsalon van het Limburgse Nuth gokken ze op de zelftest: ‘Wie weet wat de prik op lange termijn doet?’

Haar nieuwe paarse nagels zijn nog net niet helemaal droog, maar toch buigt Jane Vogt (39) zich over de kinderwagen, om haar huilende dochter eruit te tillen. Een meisje van ongeveer een jaar, met opvallende blauwe ogen. “Een nakomertje”, zegt Vogt met een glimlach. “Een cadeautje van mijn moeder, zeg ik weleens. Zij overleed, en vijf weken later bleek ik zwanger.”

De kleine Lois had rustig liggen slapen terwijl haar moeder haar hand onder de plexiglas afscheiding stak die haar van nagelstyliste Nolet Villar (32) scheidde, maar laat nu van zich horen. Vogt laat haar, speen in de mond, rustig de vloer van de schoonheidssalon van het Zuid-Limburgse Nuth verkennen.

Moeder had alle symptomen

Achteraf gezien overleed haar moeder waarschijnlijk aan corona, vertelt Vogt ondertussen rustig. Want hoewel het virus in januari 2020 nog niet officieel was vastgesteld in Nederland, ging het vermoedelijk ook toen al rond. Moeder had alle symptomen. “In het ziekenhuis kreeg ze ook zo’n masker op. Ze was zo kortademig.”

Wie denkt dat Vogt vanwege het overlijden van haar moeder wel een groot voorstander zal zijn van vaccinatie, heeft het mis. Ze heeft de prik niet gehad, en hoeft die ook niet. “Wie weet wat het op de lange termijn doet?” En bovendien: gevaccineerden zijn ook niet geheel veilig. “Ik zie in mijn omgeving hoeveel gevaccineerden tóch heel ziek worden. Het gaat als een lopend vuurtje.”

In Limburg gaat inderdaad bijzonder hard met de besmettingen. De ziekenhuizen sloegen eerder deze week al alarm, omdat ze er geen coronapatiënten meer bij kunnen hebben. Ook elders in het land worden steeds meer mensen positief getest op het virus. De ontwikkelingen in het zuiden worden gezien als een grimmige voorbode van wat elders staat te gebeuren. Het is de reden dat het demissionaire kabinet broedt op nieuwe maatregelen.

Gevaccineerden krijgen altijd een groen vinkje

Zoals Jane Vogt ondanks haar doodzieke moeder geen vaccinatie wil, zo zijn er in Nuth ondanks de oplopende besmettingen maar weinig uitgesproken voorstanders te vinden van strengere maatregelen. Een paar uur voordat de verantwoordelijke ministers in het Catshuis bijeenkomen om een beslissing te nemen over de bestrijding van het virus, hopen de vrouwen in de schoonheidssalon Beauty Stories dat het kabinet het advies van het Outbreak Management Team in elk geval op één belangrijk punt in de wind zal slaan. Dat de corona-experts adviseren om in de nabije toekomst alleen nog maar gevaccineerden of mensen die zijn hersteld binnen te laten bij theaters, bioscopen en horecagelegen vinden ze te ver gaan.

“Het is ook niet logisch”, vindt Vogt. “Als ik ergens heen wil, laat ik me testen. Dan weet ik zeker dat ik niemand besmet.” Gevaccineerden daarentegen krijgen áltijd een groen vinkje, zelfs als ze corona hebben. “Wie is er dan gevaarlijker?”

Ze doet echt wel voorzichtig, zegt Vogt. Ze heeft een dierbare oom die de longziekte COPD heeft. “Als hij het krijgt is het klaar, dat weet ik. Maar daarom doen wij twee of drie keer per week een zelftestje thuis.” Als ze zich niet lekker voelt, blijft ze uit de buurt.

Mondkapjes opdoen en afstand houden

Ook Bella Dashian (38), de volgende klant in de stoel tegenover styliste Villar, ondergaat regelmatig een coronatest. En dat terwijl zij wel gevaccineerd is. “Ik doe castings voor televisieprogramma’s als Love Island of Temptation Island”, vertelt ze. “Iedereen die naar de casting komt is verplicht zich te laten testen. Ook als je gevaccineerd bent. Je werkt ook gewoon heel nauw samen.” Mondkapjes opdoen en afstand houden, dat is volgens Dashian op zo’n dag niet te doen.

“Dat hoor je niet vaak hè, dat gevaccineerden ook moeten testen”, zegt Nolet Villar vanachter haar zwarte mondkapje in reactie op haar klant. “Misschien zou dat wel beter zijn.” Net als Vogt wil zij de prik niet. En ook zij is tegen de zogenoemde 2G-maatregel. Niet zozeer omdat ze dan zelf niet meer naar een restaurant of café kan, al geeft ze toe dat het leven dan wellicht “een beetje saai” wordt. Het is vooral vanwege de tweedeling in de samenleving die er volgens haar door ontstaat.

De emoties lopen soms hoog op

Nu al lopen de emoties soms hoog op wanneer het gaat over vaccineren, dat merkt ze soms ook in haar salon. “Iedereen heeft er een mening over.” Het is de reden dat ze aanvankelijk twijfelde of ze wel met haar naam in de krant wil. “Maar echt, mij maakt het niet of je de prik niet neemt, of liever toch wel. Of dat nu is omdat je op reis wilt, of omdat je oprecht gelooft dat het je beschermt”, benadrukt ze.

Ook Jane Vogt heeft ervaring met de verdeeldheid die kan ontstaan door de coronadiscussies. “Mijn schoonouders zeggen: het wordt nu wel tijd dat jullie je laten vaccineren, anders komen we niet meer langs.” Dat is lastig, erkent ze. Maar het doet haar niet van mening veranderen. “Prima, dan is dat zo. Bij ons is iedereen welkom. Maar als je niet wilt komen, dan kom je niet.”

Oplopende besmettingen in Limburg Trouw brengt deze week verhalen uit het Zuid-Limburgse dorp Nuth, waar oplopende coronabesmettingen en de dreiging van nieuwe maatregelen een stempel drukken op het sociale leven. In Limburg werden de afgelopen week relatief gezien de meeste nieuwe besmettingen gemeld. Dat de besmettingen in Limburg zo snel oplopen komt niet door de vaccinatiegraad: die blijft in de meeste gemeenten niet achter. In de gemeente Beekdaelen, waartoe Nuth behoort, is zo’n 83 procent van de volwassenen gevaccineerd. Landelijk is dat 84 procent. Wel wonen in Limburg relatief veel ouderen. Zij lopen een groter risico om door corona in het ziekenhuis te belanden. In Beekdaelen is ruim 26 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Landelijk is dat minder dan 20 procent. Ook zijn er meer mensen met overgewicht: in Beekdaelen ruim 55 procent, tegen 50 procent landelijk.

