In de Lange Leidsedwarsstraat: ‘Iedereen is vogelvrij’

Met vochtige ogen zit Amsterdammer Peter Richard (49) op een trappetje, schuin tegenover de plek waar Peter R. de Vries de avond ervoor is neergeschoten in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat. “Ik loop ernaartoe, maak een foto en ik loop terug met tranen in mijn ogen. Je beseft dat het hier is gebeurd. Je ziet zand liggen, de plek is schoongemaakt. Dat raakt me. Ik voel het meteen dat iemand daar lag in doodsnood.”

Ruim vijftien uur eerder klonken schoten in de Lange Leidsedwarsstraat toen Peter R. De Vries terugkwam van een uitzending van RTL Boulevard. Nu heerst er in de straat een ingetogen sfeer. Politie is nauwelijks te zien. Een rijtje bloemen op de plek waar de misdaadverslaggever lag. Naast de Nederlandse media draaien ook de camera’s van Duitse, Belgische en Engelse zenders.

Als je hem had willen pakken dan was dit de plek, zegt Peter Richard, die zich er deze dag extra van bewust is dat hij dezelfde initialen heeft als de misdaadjournalist. “Hier loopt hij altijd vanuit RTL Boulevard.”

Richard kent het rijtje van incidenten en schietpartijen in zijn Amsterdam. Eerst waren het afrekeningen tussen boefjes die elkaars coke hadden gejat of iemand had verkeerd gekeken naar iemands meisje, zegt hij. “Toen kwam de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat raakte de rechtsorde. Met De Vries is het een slagje erbovenop. Dit gaat om iemand bij wie het draait om rechtvaardigheid. Iedereen is vogelvrij. Dat schokt me het meest.”

‘Hij staat aan de goede kant’

Primo Versteeg (30), onderweg naar zijn werk, plukte een bloem tussen de stenen van de kade om de hoek, en legde die neer bij de andere bloemen. Hij had geen tijd om er een te kopen. “Ik probeer hiermee steun te geven aan alles waar Peter R. de Vries voor staat in dit land: waardigheid en rechtvaardigheid. Of je hem mag of niet, hij staat aan de goede kant.”

Hij legt een link tussen drugsgebruik, het criminele circuit en het werk van De Vries in tal van zaken. “Criminelen worden harder, meedogenlozer en rijker. Daar zorgen wij zelf voor. Criminaliteit in Amsterdam viert hoogtij, omdat er veel geld en drugs in omgaan. Dat gaat samen met het grote geld dat in deze stad zit en waarbij mensen drugs gebruiken.”

Dat argument noemt Peter Richard ook: “We moeten met zijn allen een jaar lang geen drugs gebruiken. Dan droogt het op en zijn de criminelen klaar.”

Gedurende de ochtend breidt het aantal bloemen zich uit naar ruim vijftig bossen richting het middaguur. Er liggen briefjes met teksten als ‘Vecht Peter vecht’. Een agent komt poolshoogte nemen. Een vrouw barst in huilen uit.

‘Wat een lef’

Rutger (39) is op zijn racefiets expres omgereden. Normaal neemt hij een andere route. Vandaag trok de Lange Leidsedwarsstraat aan hem. Hij wil kijken waar De Vries liep. In zijn wielerkleding maakt hij een foto van de bloemen. “Ik ben met hem opgegroeid. Hij heeft veel mooie zaken gedaan. Nicky Verstappen, Natalee Holloway. Wat een passie. Wat een lef. Hij nam knetterveel risico met Willem Holleeder en Ridouan T. Hij wist te veel. Hij is een bedreiging voor ze. Dan ga je eraan.”

