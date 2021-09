In de eerste schoolweek zitten honderden klassen alweer in quarantaine. ‘Ik baal er zo van’

Toen directeur Lineke de Jong aan de voorbereidingen van een nieuw jaar op de Koningin Beatrixschool begon had ze er gewoon weer zin in, ondanks het zware coronajaar dat achter haar ligt. Al was er één ding dat ze een beetje uitstelde, geeft ze toe. “Ik zag de nieuwste coronaprotocollen binnenkomen en dacht: hè getsie, ik ga dat document niet meteen openen.”

Maar gelukkig bleek er voor de basisscholen niet gek veel veranderd ten opzichte van vorig jaar, vertelt De Jong, die de pleinwacht afstaat aan een collega. Aanvankelijk was er die eerste schoolweek van alles om blij van te worden. “Ik dacht: met de vaccinaties loopt het goed, misschien gaat het wel meevallen dit jaar. We konden weer lekker een studiedag houden met elkaar, in de gymzaal op anderhalve meter afstand, iets dat lang niet had gekund. Dat was hartstikke leuk.”

Midden in de muziekles

Tot ze op de vierde dag bericht kreeg: een leerling heeft corona. Dus staat er op de Haagse Koningin Beatrixschool in de eerste week, net als op heel wat basisscholen in het land, meteen een klaslokaal leeg. Volgens het coronaprotocol zit de hele klas vanaf donderdag thuis in quarantaine. Na vijf dagen mogen ze weer naar school, mits ze een negatieve zelftest hebben gedaan. Wie geen test doet, moet tien dagen thuisblijven.

De hoop op een enigszins normaal jaar was meteen vervlogen, zegt De Jong. “O, dit vind ik zo waardeloos. Ik heb nog met de GGD gebeld: moet dit dan echt? Ja, dat wist ik natuurlijk wel, het is ook logisch, je wilt iedereen beschermen. Maar ik baalde er gewoon zo van.”

Ze trof de leraar van de bewuste klas midden in een muziekles. Ze zag het plezier op de gezichten, maar aan haar de taak om daar een einde aan te maken, en de leraar te vertellen dat hij zijn leerlingen naar huis moest sturen. “Ik zag hem gewoon uitgaan.”

Boze vader

Ook voor de ouders is het een drama, merkt De Jong. Op haar school zitten veelal kinderen met een migratie-achtergrond, en de klas die getroffen is door corona is er net een van ‘anderstalige nieuwkomers’, die de Nederlandse taal nog niet beheersen. “Ik had hier die dag meteen een boze vader staan, die nog lastig uit zijn woorden kwam, maar gefrustreerd verhaal kwam halen, ‘waarom zijn kind thuis zat’. Dan kan ik alleen maar zeggen: ‘ja, sorry, het zijn niet mijn regels, maar die van de Nederlandse overheid’.”

Dit jaar hoopte ze juist de achterstand in te halen die leerlingen door corona hebben opgelopen. Wat daar nu van terecht zal komen? De Jong is er niet gerust op. “Het is nog zuurder dat de quarantaine in de taalklas valt. Die ouders kunnen thuis al minder goed bijspringen. En drie van de kinderen hebben bijvoorbeeld geen laptop, die zijn we meteen gaan regelen.”

En hoe het voor de leerlingen is? De Jong zag ze met lange gezichten weglopen, vertelt ze. “‘Hè bah, weer achter de laptop’. Voor een kind is dat niet vol te houden, de hele dag achter zo’n scherm.” Maar er zit de komende dagen niets anders op, zegt De Jong. “Ik kan alleen maar zeggen: ‘jongens, ik ga jullie missen’.”

Lees ook:

Voorzichtig gaan de scholen deze week van start. ‘Er zou zomaar weer een golfje kunnen komen’

Deze week begint het derde schooljaar waaraan corona beperkingen oplegt. Anders dan gehoopt gelden regels voor mondkapjes en 1,5 meter nog steeds.