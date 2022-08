In de Buursebeek redden sportvissers de karpers en snoeken van het lage waterpeil: ‘Elke vis heeft recht op hulp’

Zodra Bianca Valk de deksel omhoog tilt, klinkt een wild gespartel in de waterbak. Ze deinst even terug. “Kalm aan”, zegt ze sussend tegen een enorme karper. Ook een zojuist gevangen meerval steekt lodderig zijn kop boven water. De vissen willen kennelijk hun vrijheid terug, maar moeten nog even wachten.

Valk is vrijwilliger en helpt bij het afvissen van de Buursebeek bij Diepenheim. Al weken is er geen druppel regen gevallen in dit deel van Twente. Het waterpeil daalt zienderogen. Op sommige plekken fietsen al kinderen door de beek. Alleen bij de stuw staat het water nog een metertje hoog. Er zwemmen tientallen karpers en snoeken. Grote vissen in steeds minder water. Nee, zo kon het niet langer.

Al 35.000 kilo gevangen

Een vakantieganger die voorbij fietste, schakelde Sportvisserij Oost-Nederland in. Die organisatie ziet toe op de visstand en spreekt over ‘een extreem drukke zomer’. Met drie keer zoveel meldingen over vissen in nood dan eerdere jaren. Ze hebben al ingegrepen op tientallen locaties, ook in sloten, kolken en weteringen.

Zeker 35.000 kilo is bij die reddingsacties gevangen en elders weer uitgezet, zegt veldmedewerker Mark Kouwenhoven. “Alleen al in de uiterwaarden bij Zwolle haalden we 12.000 kilo vis uit het water.”

Elektrovissen

Niet overal is afvissen noodzakelijk, want soms is aanvoer van water of zuurstof mogelijk, vertelt hij. “Bijvoorbeeld bij een riooloverstort. Daar zie je in droge tijden vaak tijdelijk zuurstoftekort ontstaan. Door middel van beluchten kunnen we dan een handje helpen.”

Bij de meeste acties gebruikt Sportvisserij Oost-Nederland een lang sleepnet om vis weg te halen. In smalle watergangen gaat dat lastiger; daarom is vandaag de hulp ingeschakeld van Hengelsportfederatie Midden-Nederland. Die heeft apparatuur voor het elektrovissen en dat is handiger bij kleine hoeveelheden. “De vissen raken heel even de kluts kwijt en schep je zo uit het water”, legt Frank Bosman uit. Hij is beleidsmedewerker bij de federatie. “Maar bewerkelijk is het wel.”

Met behulp van netten en stroom worden de vissen uit het water gehaald, om ze stroomopwaarts weer uit te zetten. Beeld Herman Engbers

Ook Bosman rept over extreme drukte. “Vorig jaar hadden we veel regen en herstelde de visstand zich na een paar jaar van droogte. Nu moeten we vol aan de bak om sterfte te voorkomen. Dat gaat nog wel een paar weken door.” Gelukkig is er dit jaar geïnvesteerd in extra visapparatuur, vertelt hij. “De enige zorg is: waar laten we al die vissen?”

Nu de waterstand overal laag is, blijkt dat een hele puzzel. “Wat we vandaag vangen, zetten we uit in dezelfde beek, maar dan wel een eind verderop. Dat deel ligt bovenstrooms en daar is nog water”, legt Kouwenhoven uit. “Als het over een paar weken regent, gaat deze stuw plat en kunnen de vissen zelf terug. Dan blijven ze in hetzelfde ecosysteem.” Juist in dit deel van de beek zijn vorig jaar nog karpers uitgezet. Dat geeft de reddingsactie extra urgentie, zegt hij.

Vissen hebben een lage aaibaarheidsfactor

“Elke vis is er een en heeft recht op hulp”, zegt vrijwilliger Frank van Dulmen, terwijl hij zijn waterpak aantrekt. Dat uitgerekend sportvissers bijstand bieden is heel normaal, vinden de heren. “Niet iedereen beseft dat, maar juist in onze sport staat dierenwelzijn voorop”, zegt Kouwenhoven. “Vissen hebben een lage aaibaarheidsfactor. Als er bij de Oostvaardersplassen dieren sterven, zie je mensen met kruiwagens vol hooi bij het hek staan. Bij vissen niet. Maar wij helpen gewoon. Punt uit.”

Nu het droog blijft, hoopt hij niet dat particulieren zelf acties gaan opzetten. “Dat schijnt al wel te gebeuren, maar je hebt een ontheffing nodig en vissen moet je heel zorgvuldig behandelen. Bovendien is het gevaarlijk, want je zit al snel vast in de modder. Kijk, wij hebben het druk zat, maar dan kunnen ze toch beter ons bellen.”

