In de armste wijk van Rotterdam zien de winkeliers liever geen voedselbank komen

‘Meerdere wegen leiden naar dromen’, staat er in grote en kleurige letters op een muur op de Crooswijkseweg, een winkelstraat niet ver van de Rotterdamse binnenstad. In de stadse drukte waarin auto’s, scooters en fietsers voorbij flitsen slaan weinigen er acht op. Dromen? “Niet iedereen heeft het hier makkelijk”, vertelt Mohamed El Arkoubi, mede-eigenaar van Bakkerij Rif, op de stoep voor zijn zaak, terwijl hij hoofdschuddend ziet hoe iemand dubbel parkeert om brood te halen. “We zien het aan onze klanten.” Hoofdschuddend: “Depressies komen hier veel voor.”

Filialen van winkelketens zijn in zijn straat tegenwoordig steeds meer te vinden, alleen Kruidvat en Primera zijn er nog. De rest van de winkels wordt hier gerund door zelfstandige winkeliers: Bakkerij Rif, slagerij Ouad Fes, Irem Stomerij, Brands Bloemenhal.

Dit is de derde supermarkt zonder kassa in Rotterdam

Bijna alle panden zijn in gebruik, op eentje na, en dat pand staat midden in de straat. Met knalrode kozijnen, een erfenis van de Wibra die er ooit in was gevestigd. Op deze plek gaat deze herfst een nieuw initiatief open: de Voedselbank Supermarkt. Deze supermarkt wordt de derde Rotterdamse supermarkt ‘zonder kassa’, en de eerste in deze wijk. Arme Rotterdammers kunnen er winkelen met een strippenkaart. De keuze voor deze locatie is niet zomaar gemaakt: Crooswijk is een van de armste wijken van Nederland. Een derde van de twintigduizend bewoners heeft er ‘grote problemen’, stelt de gemeente.

De voedselbank is daarom “een geweldig initiatief”, benadrukt bakker El Arkoubi. “Sommige mensen hier hebben gewoon het geld niet meer. Als er bij mij iemand binnen stapt die honger heeft, maar geen geld, dan krijgt hij gratis brood. Wie ben ik dan om nee te zeggen?” Dat hoort, legt hij uit, bij zijn geloof. “Het is voor ons moslims vanzelfsprekend.”

Wat gebeurt er als het brood aan de overkant gratis is?

Toch heeft El Arkoubi ook zorgen, net als pakweg twintig andere winkeliers in de straat. “Wij weten natuurlijk allemaal dat Crooswijk een van de armste wijken van Nederland is. Zelf hebben we daarom vijftien jaar lang onze prijzen niet verhoogd.” Onlangs deed hij dat wel. “Ik moest wel.” Een stokbrood kost nu één euro. ‘’Dat is best redelijk. Maar het was eng om de prijzen te verhogen.’’

Maar wat gebeurt er als de klant een brood aan de overkant van de straat opeens gratis krijgt? De voedselbank, benadrukt ook Metin Boyraz, de voorzitter van de winkeliersvereniging, een fitte zestiger die enkele panden in de straat heeft, is een “belangrijk initiatief.” Alleen: waarom hier? Hij zou de voedselbank liever zien op een locatie buiten het winkelgebied.

Op deze plek wordt zo’n supermarkt een concurrent voor de ondernemers, vreest hij. “Zij hebben het al zwaar genoeg.” Het hoofd boven water houden, legt Boyraz uit, is lastig voor veel van deze winkeliers, die de afgelopen jaren bijvoorbeeld te maken kregen met de coronacrisis en torenhoge energierekeningen.

Met specifiek wijkbeleid probeert de gemeente deze winkeliers dan ook te helpen. Bij de komst van de voedselbank is de gemeente niet betrokken. De Rotterdamse voedselbank, een particulier initiatief, sloot zelf een deal met de verhuurder. Die deal past in de nieuwe koers van de voedselbanken in Nederland, die beginnen te veranderen van uitgiftepunten op anonieme plekken in ontmoetingsplekken in het volle zicht.

Misschien profiteren de winkeliers wel, denkt de voedselbank

“Dit wordt een nette winkel”, vertelt Frits Coremans, projectleider van de Voedselbank Supermarkt. “We openen een zaak met een winkelfunctie en een sociale ruimte. Hulpverleners kunnen zo met cliënten samenkomen, bijvoorbeeld om het over financiën te hebben. En daarachter zit dan de winkelruimte.” In deze winkel kunnen klanten van de Voedselbank zelf keuzes maken. “Jarenlang deelden we pakketten uit. Maar die pakketten waren nooit echt op maat. Maar wat dan als je geen vlees eet? Of juist veel melk drinkt? Dat was zonde.”

Van concurrentie voor de winkeliers in de straat is volgens Coremans geen sprake. De voedselbank gaat geen reclame maken en verwacht geen nieuwe klanten te trekken, alleen de bestaande beter te bedienen. “Onze klanten zouden deze producten natuurlijk al gratis krijgen”, zegt hij. Misschien profiteren de ondernemers zelfs van de voedselbank, suggereert hij. “Onze klanten houden juist wat geld over en zijn al in de buurt.”

Omdat wijkbewoners in de voedselbanksuper ook bij hulpverleners terecht kunnen, bijvoorbeeld met hun financiën, wordt Crooswijk er ‘alleen maar beter van’, denkt Coremans.

Op het nu nog lege pand hangen posters, er worden vrijwilligers gezocht. Het liefst uit de buurt, zodat het contact tussen wijk en de Voedselbank innig wordt. “Ik ben er echt van overtuigd dat we de zorgen van de ondernemers weg kunnen nemen.”

