In de Amersfoortse kroeg keek niemand naar de persconferentie

Of hij niet moet kijken naar de coronapersconferentie? Nee joh, zegt Sjakko Stronks, bedrijfsleider van Café van Zanten, voor de stamgasten vooral bekend als ‘de huiskamer van Amersfoort’. “Daar ben ik al na twee keer mee gestopt. Ik kijk straks wel even op mijn telefoontje.” Bovendien is toch al bijna alles uitgelekt, dus waarom zou hij?

Echt druk is het in ieder geval niet, aan het begin van de avond. Het regent bovendien flink, echt weer om thuis te blijven. Zelfs de populairste kroeg van Amersfoort merkt dat. Aan de toog staat welgeteld één stamgast. Hij tikt net zijn laatste biertje naar binnen als Martin Honings, Anne Marijn Meyer en Carola Aafjes binnenstappen. Ze wonen om de hoek, vandaar. En Sjakko weet precies wat ze willen drinken.

‘Nachtleven kapot gemaakt’

Ach nee, zegt Meyer, natuurlijk kijken ook zij niet naar die persconferentie. “Ik heb het helemaal gehad met Rutte.” Het drietal werkt in de cultuur- en evenementensector dus dan begrijp je vast wel waarom ze er zo over denken. “Het nachtleven is helemaal kapot gemaakt", zegt Honings.

Instemming alom. En hetzelfde geldt voor het festivalleven, voegt Meyer er nog aan toe. “En als het toch even van het kabinet mocht de afgelopen jaren, dan gingen we kapot hard werken. Om daarna vaak toch weer alles af te moeten blazen.” Vind je het gek dat ze dan elkaar weer troffen aan de bar van hun huiskamer, Kafé van Zanten?

Boete voor nachtelijke opening

Maar vanaf nu kan toch weer zoveel meer? Honings: “Ja hoor, ik ben heel positief. Het zal nog even duren voordat het nacht- en uitgaansleven helemaal is hersteld.” Eerst moet het een en ander geregeld worden door Den Haag. Neem nou de nieuwe regels voor festivals en evenementen: gasten moeten daarvoor een negatief testresultaat overleggen.

Aafjes, directeur van het Amersfoorts poppodium Fluor, betwijfelt of dat haalbaar is: “Afgelopen weekend deden we mee met de protestactie ‘De nacht staat op’. ‘s Nachts om 1 uur stonden nog steeds mensen voor de deur, wachtend op hun testuitslag. Terwijl ze zich overdag hadden laten testen.” Dat protest die nacht leverde het poppodium trouwens ook nog een boete op van 4500 euro.

Eten staand naar binnen werken

Sjakko Stronks houdt rekening met een spoedig herstel van oude tijden. Ja, vanavond is het alles behalve druk, maar op vrijdag en zaterdag zal de kroeg weer stampvol zijn, voorspelt hij. “Dat zijn de drukke avonden. Dan is het zo vol dat je het eten alleen staand naar binnen kunt werken.”

Heel anders dan de afgelopen jaren, toen de coronaregels het personeel van Van Zanten dwong om politieagent te spelen. “Staan de tafels wel op anderhalve meter afstand? Is van iedereen de QR-code gecheckt? En het is ook niet fijn dat we echt om tien uur dicht moesten.” Al viel het checken van de QR-codes, een klusje waar de horeca moord en brand over schreeuwde, achteraf gezien best mee.

Stevig ingekocht

Aan de bar wordt ondertussen vooruit geblikt. Over de festivals en de popconcerten die komen gaan. Namen van beroemde evenementen gaan over tafel. Totdat Aafjes een bekentenis doet, tot hilariteit van haar vrienden.

Ze heeft afgelopen tijd al op voorhand stevig ‘ingekocht’. “Ik heb wel twintig, dertig kaartjes in huis, voor allerlei festivals en popconcerten. Want ik dacht: de helft gaat toch niet door.” Maar achteraf is dat te veel. “Nu past het echt niet in mijn agenda.” Maar zulke problemen zijn luxeproblemen. Daar kan je het beste maar gewoon op drinken.

