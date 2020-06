In coronatijd moet er plaats zijn voor menselijkheid, vinden ze bij de IND

“In het begin van corona dacht ik: binnen twee weken hebben we alles wel een keer meegemaakt”, zegt Herman van Temmen, medewerker bij het IND Grenskantoor, terwijl hij door de gangen van Schiphol loopt. Hij grinnikt. “Nou, niet dus.” Manager Mark van Elzakker, lacht met hem mee. “Weet je nog dat verhaal van die rashonden in Polen?”

Van Temmen, een onberispelijk geklede man in een gilet, weet waar hij het over heeft. Een Amerikaan meldde zich bij de IND met het verhaal dat hij ondanks het inreisverbod voor mensen zonder Europees paspoort via Schiphol naar Polen moest. Daar had hij een bedrijf dat rashonden fokt. Het personeel had de benen genomen, de dieren moesten dus door iemand worden verzorgd. Van Elzakker: “Ik geloof dat we die meneer hebben laten reizen.”

Op Schiphol is het al weken stil. Ook vandaag zijn de schermen met vertrekkende vluchten op drie bestemmingen na leeg. Van Temmen wijst naar de draaideuren bij de incheckbalies: “Normaal gesproken staan in deze tijd de mensen tot buiten te wachten”.

Voor veel mensen zijn de regels onduidelijk

Maar achter de schermen waren de laatste paar weken wel hectisch, vertellen hij en zijn collega. Terwijl de asielstroom ongeveer was stilgevallen, had de organisatie er een nieuwe klus bij: het handhaven van de nieuwe coronaregels voor reizigers. Voor veel mensen zijn die regels onduidelijk. Wie mag er nog Europa in? En, ingewikkelder: kun je je binnen Europa vervolgens verplaatsen?

Het effect: mensen strandden op Schiphol. Zo herinneren de twee grensmedewerkers zich nog een vlucht naar India die moest omkeren omdat het land het luchtruim had gesloten. “Stond hier ineens een grote groep mensen met een Indiaas paspoort, die hun eigen land niet inkwamen”, weet Van Temmen nog. “Als er iemand goed zaken heeft gedaan, dan is het het hotel achter de grens waar je kunt slapen zonder te zijn toegelaten tot Nederland”, zegt Van Elzakker.

De grensorganisatie probeert de onduidelijkheid van de regels inmiddels zoveel mogelijk in te zetten om het ‘humanitaire aspect’ de ruimte te geven, vertelt hij. “Soms is de situatie gewoon zó pijnlijk. Dat voel je in je buik.” Hij en zijn team proberen in zo’n situatie te kijken of er voor iemand een uitzondering te maken valt. “Het moet natuurlijk wel te verantwoorden zijn, maar het liefst wil je iemand gewoon helpen. Wij gaan hier over mensen, niet over dakkapellen.”

De grensorganisatie geeft inmiddels mensen in het buitenland nu al een advies voordat ze naar Nederland komen. Dat is geen garantie dat ze het land inkomen, waarschuwt Van Elzakker. “De Marechaussee beslist daarover.” Maar, voegt hij toe, het is eigenlijk nog niet voorgekomen dat iemand het advies kreeg om gewoon te reizen en toch terug moest. De Marechaussee weigert nu een enkele keer per dag toegang tot Nederland.

Een mail om te bedanken

De twee IND-medewerkers merken dat de adviezen door reizigers worden gewaardeerd. “Ik krijg normaal gesproken eigenlijk nooit meer een berichtje van iemand wiens casus ik heb behandeld, maar nu opeens krijg ik zúlke mails”, glundert Van Elzakker. Zo was er dat geval van de vader met de ernstig zieke zoon die binnen afzienbare tijd zou komen te overlijden. Een familielid van buiten de EU wilde in die laatste dagen van de jongeman graag bij de familie zijn. Officieel mag dat niet. “Een begrafenis, dat telt, maar deze jongen was nog in leven.” De IND maakte een uitzondering, de vader stuurde een mail om te bedanken.

Het is een prettige bijkomstigheid van de coronacrisis, beaamt Van Temmen. “Normaal gesproken moeten we toch ook vaak nee verkopen. Het is fijn dat we nu ook mensen blij kunnen maken.”

