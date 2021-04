In Breda stuit een Fieldlab-festival op verontwaardigde zorgmedewerkers

De gemeente Breda heeft het kabinet gevraagd of het nog steeds achter het testevenement 538 Oranjedag staat. “We zien de maatschappelijke onrust”, staat in een statement. “We zien ook de handtekeningen onder de petitie.” De gemeente zegde eerder toe, omdat zij “mee wil werken aan een volgende stap naar het openen van de samenleving”.

Het kabinet heeft nog niet geantwoord. Zondagmiddag voeren de meeste leden van het kabinet in het Catshuis overleg over de coronacrisis. Daar zal de situatie in Breda volgens ingewijden mogelijk aan de orde komen.

Volgens Fieldlab is het afgelasten van het evenement aan Radio 538, zo zegt een woordvoerder van de organisatie tegen het ANP.

Als het aan Radio 538 ligt, gaat het Fieldlab-proefevenement op de zaterdag voorafgaand aan Koningsdag in Breda gewoon door. De zender betreurt de ophef die is ontstaan, laat een woordvoerder van Talpa weten. “We snappen uiteraard onder welke hoge druk de zorg op dit moment staat.”

Tienduizend mensen op het Chasséveld

Het aangekondigde feest op 24 april, dat plaats moet bieden aan 10.000 mensen op het Chasséveld, wordt online door een groeiende groep mensen afgekeurd. Chirurg Rogier Crolla en zijn medewerkers van het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis in Breda hebben een petitie opgezet in een poging 538 Oranjedag af te blazen. Ze noemen het evenement ‘een slag in het gezicht van patiënten en zorgverleners’. De petitie is inmiddels meer dan 125.000 keer ondertekend.

Talpa benadrukt dat het evenement met goedkeuring van het kabinet wordt georganiseerd en dat de gemeente Breda graag gaststad is. “Zolang Fieldlab Evenementen en de landelijke overheid achter dit experiment staan, zijn wij vereerd om het op een verantwoorde manier uit te voeren.”

Eerder oordeelde de hoofdredactie van Trouw in het commentaar van de krant anders: “Experimenteren is nuttig, voor nu en voor later. Maar wees helder over de doelstelling: voorop staat nu het verwerven van kennis. In de hoop dat iedereen daar later van profiteert.”

