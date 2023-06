In beschermde natuur mag je niet vissen, oordeelt de rechter

Belgische garnalenvissers hadden geen vergunning mogen krijgen om te vissen in Nederlandse wateren, want daarmee brengen ze schade toe aan beschermde natuur. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland deze week geoordeeld in een zaak die enkele natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds en de Waddenvereniging, hadden aangespannen tegen het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Het oordeel kan ook gevolgen hebben voor Nederlandse garnalenvissers.

De Belgische vissers kregen in 2018 van de Nederlandse minister een vergunning om te vissen op garnalen in de Natura 2000-gebieden Noorzeekustzone, Vlakte van de Raan, Voordelta en Westerschelde en Land van Saeftinghe. Die gebieden hebben een beschermde status, waardoor er geen activiteiten mogen plaatsvinden die de natuur schaden. Volgens vier samenwerkende natuurorganisaties is het vissen op garnalen schadelijk voor de natuur, omdat hierbij met sleepnetten de zeebodem wordt omgewoeld. Ook zouden er andere vissoorten dan garnalen als bijvangst in de netten terechtkomen.

Schade is niet uit te sluiten

Die bezwaren wees het ministerie af, waarna de natuurorganisaties naar de rechter stapten. De rechtbank schakelde externe deskundigen in om te schetsen hoe schadelijk de garnalenvisserij is. Volgens de deskundigen valt niet uit te sluiten dat de visserij de beschermde natuur schaadt, en is dat voldoende grond om er geen vergunning voor te verlenen. De rechter gaat daarin mee.

In de praktijk verandert dit oordeel vooralsnog niets. De Belgische vissers hebben hun vergunning in 2022 weer ingeleverd en zijn sindsdien niet meer in de Nederlandse gebieden actief. Maar Nederlandse vissers vrezen de precedentwerking van de uitspraak, die erop neer lijkt te komen dat op garnalen vissen in Natura 2000-gebieden nooit toegestaan kan worden. Dat zou dan ook gelden voor de Waddenzee, het beschermde natuurgebied waar Nederlandse garnalenvissers actief zijn.

Garnalenvisserij wordt gedoogd

Garnalenvisserij in de Waddenzee wordt door het ministerie gedoogd. Eigenlijk is het niet toegestaan omdat de garnalenkotters niet alleen de zeebodem omwoelen maar ook zorgen voor stikstofneerslag in beschermde duingebieden. Omdat de vissers al de opdracht hebben gekregen om hun schepen schoner te maken, wil de minister hen niet weren van het Wad. Het ministerie betaalt ook de helft van de kosten van de aanpassing van de schepen. Dit najaar moeten de vissers een nieuwe vergunning aanvragen, die de minister moet beoordelen met de rechtelijke uitspraak in gedachten.

“De natuur van de Waddenzee is het waard om te beschermen en herstellen”, stelt de Waddenvereniging in een reactie. “Dat hebben we met zijn allen onderkend en daar zijn afspraken over gemaakt. Intensieve garnalenvisserij hoort niet thuis in een kwetsbaar natuurgebied.”

Lees ook:

Misschien is Mirjam wel de laatste garnalenkoningin uit de geschiedenis

Ieder jaar met Pinksteren viert Zoutkamp het feest van de visserij. Maar hoelang is er nog reden voor feest? ‘Rooskleurig is het niet.’