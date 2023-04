In april 1943 begon de grootste Nederlandse staking ooit, nu komt er eindelijk aandacht voor

Bij een staking in de Tweede Wereldoorlog schiet al snel de Februaristaking in Amsterdam te binnen. Duizenden arbeiders legden in 1941 spontaan het werk neer uit protest tegen de Jodenvervolging. Twee jaar later, op 29 april, stopten bijna een half miljoen Nederlanders met hun werk. Deze April-meistaking is de grootste in de Nederlandse geschiedenis, en toch is er nauwelijks aandacht voor geweest. Tot een paar jaar geleden zijn de slachtoffers, tweehonderd doden, nooit gezamenlijk herdacht.

“Dit raakt me zeer”, zegt journalist en presentator Erik Dijkstra, die samen met historicus Hans Morssinkhof het boek Staken op leven en dood schreef en er een driedelige documentaire over maakte. “Veel families worstelen tot op de dag van vandaag met de moord op hun dierbaren, meestal grootouders. Van 52 mensen zijn de lichamen nooit gevonden.”

Het halve land ligt plat

Het begint in de ochtend van donderdag 29 april 1943. Net als in het hele land verschijnt op het terrein van machinefabriek Stork in Hengelo een verordening van de bezetter aan de muur. Alle voormalige Nederlandse militairen, in totaal 300.000, dienen zich te melden voor tewerkstelling in Duitsland. Door de verliezen aan het Oostfront kampen de Duitsers met een tekort aan arbeidskrachten, die de economie draaiende moeten houden.

De drieduizend werknemers van Stork, een belangrijke fabriek voor de bezetter, pikken het niet en stromen na de lunch de fabriek uit. Op het plein voor het station sluiten anderen zich bij hen aan. En daar blijft het niet bij. Een telefoniste van Stork belt met Philips, de mijnen in Limburg en andere partners van Stork. Op dezelfde dag ligt het halve land plat.

91 mensen lukraak doodgeschoten

De Duitsers raken in paniek, vrezen dat de verzetsdaad overslaat naar België en Frankrijk en slaan de staking keihard neer. Tot dan toe leven Nederlanders in de provincie, zeker in de grensstreken, tamelijk vreedzaam met de Duitsers samen, zegt Dijkstra, zelf afkomstig uit Twente. “Ze verschijnen in Groningen zelfs op dorpsfeestjes, die ze soms opluisteren met accordeonmuziek.”

Maar na de staking slaat de stemming om en toont de bezetter zijn ware gezicht. Op verschillende plekken in het land schieten Duitse patrouilles lukraak 91 mensen dood op straat, 84 mensen worden gefusilleerd en 25 vinden de dood in een strafkamp. Vierhonderd mensen raken zwaar gewond.

Keerpunt in de oorlog

De Duitsers hebben ook het ‘standrecht’ ingesteld, waarmee stakers snel kunnen worden gestraft dan wel ter dood veroordeeld. Dijkstra: “Daarna gaan arbeiders nog steeds de straat op. Overal in het land vinden staaltjes van heldhaftigheid plaats. Van mensen van wie we de familie hebben opgezocht, en die in het boek en de documentaire aan bod komen. Zo hebben we de staking een landelijk gezicht gegeven.”

De staking is een keerpunt in de oorlog, zegt Dijkstra. “Daarna zie je dat de weerstand tegen de Duitsers groeit. Als twee weken later alle radio’s moeten worden ingeleverd, geeft naar schatting een kwart daar geen gehoor aan. Ook het aantal onderduikplekken neemt toe.”

Het speelde in de provincie

Dijkstra noemt het een mysterie dat zoiets groots al die jaren zo ver buiten de schijnwerpers is gebleven. Wat meespeelt is dat niemand na de oorlog het voortouw nam voor een herdenking, zegt Dijkstra. Ook Stork niet. Het bedrijf was niet trots op de staking, het probeerde die altijd te voorkomen en voerde als motto ‘allen voor elkaar, geen strijd maar samenwerking’.

Daar komt bij dat de staking zich in de provincie afspeelde, voornamelijk in het noorden, oosten en zuiden. “Ik sprak hierover met historicus en tv-maker Ad van Liempt. En voor hem was het zonneklaar: als de staking in Amsterdam was uitgebroken, zou iedereen het verhaal nu kennen.”

‘Staken op leven en dood’, door Erik Dijkstra en Hans Morssinkhof, uitgeverij Meulenhoff. De gelijknamige tv-serie wordt vanaf 24 april wekelijks uitgezonden op NPO2

