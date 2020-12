In anderhalve dag leveren Rotterdammers een schamele 80 kilo aan vuurwerk in. ‘Het loopt nog geen storm’

Nee, storm loopt het inderdaad nog niet, zegt woordvoerder Leendert Vermeulen van de gemeente Rotterdam als hij de cijfers van dinsdag en woensdagochtend bekijkt. In anderhalve dag is er bijna 80 kilo aan zwaar vuurwerk ingeleverd door Rotterdammers die dat tot en met donderdag zonder gevolgen kunnen doen. De woordvoerder is nog niet enthousiast. “Dat mag wel wat meer worden.”

Tot en met vier uur donderdagmiddag krijgen Rotterdammers geen boete of taakstraf als zij hun cobra’s, strijkers of lawinepijlen inleveren bij een speciaal loket van de gemeente. Daar is wel een limiet aan verbonden: 25 kilo per persoon. Vanwege het algehele vuurwerkverbod in Rotterdam, dat in tegenstelling tot het landelijke verbod niet tijdelijk is, kunnen ook consumentenvuurwerk en andere soorten knallers worden ingeleverd.

En dat gebeurt ook, ziet Vermeulen. “De opbrengst bestaat voor een deel uit noodsignalen voor schepen, maar ook uit cobra’s en ander zwaar vuurwerk. Over het algemeen gaat het wel om het zwaardere werk.”

‘We hebben pas eind vorige week besloten dat we dit gingen doen’

De politie in de Maasstad juicht de actie van de gemeente toe. “De handhaving is daardoor eenvoudiger en overzichtelijker”, zegt politiewoordvoerder Marjolein Vrolijk. “De mogelijkheid om vuurwerk in te leveren geeft ook een signaal af. Je kunt er nu op een manier vanaf zonder dat je daarvoor een boete riskeert.”

Dat de zware knallers nu straffeloos kunnen worden ingeleverd, wil niet zeggen dat de vuurwerkoverlast in de stad afneemt. “Die is er altijd”, zegt Vrolijk. “Mensen ervaren nu sowieso meer overlast omdat ze meer thuis zijn. We merken ook dat de lontjes wat korter zijn.” Of er meer of minder boetes zijn uitgeschreven, kan de woordvoerder niet zeggen.

Dat de resultaten tot nu toe achterlopen bij de verwachtingen van enkele honderden kilo’s ingeleverd vuurwerk, wijt gemeentewoordvoerder Vermeulen aan de haast die met het project gepaard ging. “We hebben eind vorige week pas besloten dat we dit gingen doen. We moesten het snel optuigen en communiceren.”

Speelt gebrek aan vertrouwen in de goede bedoelingen van de gemeente of politie misschien een rol in het achterblijven van het aantal kilo’s? “Ik hoop van niet”, zegt Vermeulen. “Dat is ook niet nodig. Je geeft het af en gaat weer weg. Het is anoniem, je gegevens worden niet genoteerd. Dus angst is echt niet nodig.”

