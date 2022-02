It giet oan, zeggen ze in Friesland, en in Amsterdam gaat zaterdagavond ook iets door. Onder het motto ‘De nacht staat op’, openen minstens twintig (nacht)clubs hun deuren om die vervolgens níet om tien uur te sluiten, wat eigenlijk wel moet.

Aan wat moet - van het kabinet, van minister van justitie Yeşilgöz en van burgemeester Halsema - hebben de clubeigenaren even lak. Hun plan om op 12 februari tot diep in de nacht feesten te organiseren, dat een week is eerder opgeworpen en daarna is uitgewerkt, zetten ze door. Ondanks vriendelijke doch dringende verzoeken van Halsema en Yeşilgöz om dat niet te doen. Ze zijn coronamoe en coronazat en ze vinden dat ze best open kunnen.

Ze weten dat de politie niet zal controleren. Die voert actie (geen actie kan je ook zeggen) uit onvrede met het uitblijven van een nieuwe cao. Boa’s controleren wel, maar krijgen pas dekking van agenten als de boel echt uit de hand loopt.

Wel riskeren de clubeigenaren een boete van 4500 euro als ze na tien uur open blijven. Dat risico nemen ze. Elders in het land zijn er een aantal die ook open willen maar bij nader inzien toch maar dicht blijven: in Groningen bijvoorbeeld waar de boete 15.000 euro bedraagt, en in Zwolle.

Maar in Amsterdam staat de nacht op en gaat ie aan. Op en rond het Rembrandtplein, het Leidseplein, maar ook in Noord, in West en in Centrum/Oost. Dat het plan aanslaat, is gebleken. Op donderdag is het feest in Paradiso al ‘uitverkocht’. Idem bij De Melkweg. Op dezelfde dag meldt iemand dat de 15.000 kaarten voor alle feesten bij elkaar zijn verkocht. Al staat het woordje ‘uitverkocht’ niet op de sites van alle clubs die aan de nachtactie deelnemen.

Uitgaanspubliek bij Chicago Social Club, zaterdag rond 23.00 uur. Beeld ANP

Wel prijken er op die sites de namen van de dj’s en musici die de nacht gaan aanzetten. Bij club Escape zijn dat er vier. Opvallend op die site is ook iets anders: de club zoekt een clubmanager, een caissière, een glazenhaler, een bartender, een garderobemedewerker, hostess of host, een schoonmaker en iemand die vips bedient.

Dat de clubs niet weten wanneer zij tot diep in de nacht open mogen, is een probleem. Maar een ander probleem is er ook: kunnen zij, als ze open mogen, aan mensen komen nu het besmettingen regent en de helft van werkgevend Nederland op zoek is naar personeel?

Op naar centrum Amsterdam. “Sigaretten? Nee, die heb ik niet meer. Te weinig ingekocht. Het is zo druk vandaag”, zegt een winkelier op de Reguliersdwarsstraat. En druk is het, ook rond de klok van negen, in de kroegen en restaurants.

Terwijl er toch een virus rondwaart en het drie graden is. Bij club Escape op het Rembrandtplein staat een klein rijtje voor de deur, bij de Chicago Social Club, vlakbij het Leidseplein ook. “Dat valt mee. Ik had het veel drukker verwacht”, roept een meisje en sluit opgewekt aan. Opgewekt, zo lijkt de stemming überhaupt in het centrum.

Uitgaanspubliek in de rij bij Disco Dolly in Amsterdam. Beeld ANP

Een half uurtje later blijkt dat het nog altijd coronatijd is. Restaurants gaan dicht, personeel haalt de terrassen leeg. En zie, rond de klok van tien is er opeens een waterscheiding in de stad. Op de kroegloze Leidsestraat is het bomvol. De reden? De kroegen in en om het Leidseplein lopen leeg.

De een wat sneller dan de ander en niet allemaal. Maar wel bijna allemaal. De vrees dat kroegbazen zouden meeliften met de nachtclubeigenaren en gebruik zouden maken van de onvrede over de politie-cao wordt op het Leidseplein niet bewaarheid. Op de Reguliersdwarsstraat ook niet. Op het Rembrandtplein ook niet.

Waar het wel druk is? Dat zie je meteen. Bij de Febo op de Leidsestraat. Bij andere haptenten daar. En bij de clubs van ‘De nacht staat op’. Bij de Melkweg staat een rij. Bij de Chicago Social Club en het aanpalende Jimmy Woo op de nauwe Korte Leidsedwarsstraat is er bijna geen doorkomen aan zo vol.

Idem bij Club Nyx op de Reguliersdwarsstraat. Een meterslange rij staat op het Thorbeckeplein. Jongeren kijken verlangend naar de paar kroegen daar die met de nachtclubeigenaren meedoen en open blijven. Om er binnen te komen zijn geen toegangskaartjes nodig. Maar ze zien het al snel: als ze binnen willen komen, zullen ze een tijd moeten wachten in de kou. Totdat er een plekje vrijkomt. Misschien.