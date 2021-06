In Amsterdam is deltavariant al bijna dominant, maar het virus is nog steeds op zijn retour

De GGD van Amsterdam heeft in een steekproef van zo’n honderd positieve coronatesten meer dan veertig keer de deltavariant, eerder de Indiase variant genoemd, aangetroffen. In een steekproef van een week eerder ging het nog maar om 7 procent.

Het RIVM is door deze plotselinge stijging niet verrast. Het bericht bevestigt volgens een woordvoerder de eerdere waarneming dat de deltavariant met een opmars bezig is en de zogenoemde alfavariant, die in het Verenigd Koninkrijk is ontstaan en nu nog dominant is, in de zomer gaat verdringen. Dinsdag meldde het instituut op korte termijn niet meer ziekenhuisopnames te verwachten, ook niet met de aankomende versoepelingen.

In het najaar, als de variant dominant is geworden en ook het seizoenseffect voor meer besmettingen zorgt, zou er volgens het RIVM een nieuwe golf kunnen ontstaan. Maar aan die voorspelling kleven nog veel onzekerheden. Alle vaccins voorkomen na twee prikken meer dan 90 procent van de ziekenhuisopnames door de deltavariant. Maar hoeveel mensen zijn dan (volledig) gevaccineerd? En hoelang zijn de vaccins effectief?

Op zijn retour

Op dit moment is het virus nog op zijn retour. Het aantal besmettingen daalde de afgelopen week met 36 procent, vergeleken met de week daarvoor. Het reproductiegetal was begin juni (de meest recente betrouwbare meting) 0,75: elke 100 besmette personen infecteren 75 anderen. De deltavariant is weliswaar 30 procent besmettelijker dan de Alfa-variant, maar dat is niet voldoende om het reproductiegetal boven de 1 te krijgen.

Wel kunnen er lokaal clusters ontstaan, zei ook RIVM-directeur Jaap van Dissel dinsdag tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer. Daarbij wees hij op jongeren die begin juni vakantie hadden gevierd in Spanje of Portugal en de deltavariant mee naar huis hadden genomen. Dat beeld wordt door steekproeven onder deze groep bevestigd. Van de besmette jongeren die terugkwamen van Mallorca nam volgens de laatste analyses 90 procent de deltavariant mee. Van de jongeren die terugkwamen uit het Portugese Albufeira ging het om ongeveer de helft. In Amsterdam nam het aantal positieve testen afgelopen week slechts met 4 procent af. Onder Amsterdamse jongeren van dertien tot achttien jaar steeg het aantal besmettingen zelfs weer.

Lees ook:

De deltavariant rukt op

Welke schade kunnen vakantievierende jongeren aanrichten?