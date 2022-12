In 2022 was er ook nog goed nieuws: een overzicht

1. Dankzij een actie van Trouw-lezers kan WK-slachtoffer Rahman nu een dokter betalen

Toen Trouw Gaziur Rahman (26) onlangs bezocht in Bangladesh, was hij berooid en fysiek gebroken. De straatarme boer verkocht al zijn rijstvelden om naar Qatar te kunnen vertrekken als stadionbouwer voor het WK, betoverd door mooie beloftes. Hij kreeg echter nauwelijks betaald, werkte veertien uur per dag in extreme hitte, en dacht te zullen sterven. Tijdens het werk moest hij vaak overgeven en huilen.

Na het lezen van Rahmans verhaal zette Amersfoorter Tjeerd Boersma een crowdfunding op om 10.500 euro te collecteren voor Rahman, het salaris dat hij in Qatar had moeten krijgen. Rahman kreeg uiteindelijk 14.500 euro.

De appjes van Rahman zijn bijna uitzinnig. ‘Ik heb twee hectare grond en een aantal koeien gekocht, en sieraden voor mijn vrouw’, schrijft hij. ‘Ik ga mijn zoontje inschrijven op school. Ons leven is mooi en gelukkig, nu ik eindelijk hun behoeftes kan vervullen.’

2. Immuuntherapie succesvol bij een vorm van darmkanker

Beeld AP

Immuuntherapie werkt veel beter dan verwacht bij een bepaalde vorm van darmkanker, bewijzen Nederlandse onderzoekers. Ze hopen dat de therapie standaard kan worden.

De eerste aanwijzingen werd twee jaar geleden gevonden, en nu heeft een groep onderzoekers onder leiding van Myriam Chalabi van kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek het ook bij een grote groep patiënten kunnen aantonen.

Die patiënten kregen immuuntherapie met twee bekende medicijnen in de weken voor hun operatie. Bij 95 procent van de patiënten was er van de tumor nauwelijks meer iets over tegen de tijd dat ze onder het mes gingen. En na de operatie is bij geen van de patiënten de darmkanker teruggekeerd in de dertien maanden dat ze zijn gevolgd.

3. Nederlandse schaatsers domineren op de Olympische Spelen

Irene Schouten viert haar overwinning op de massastart. Beeld Getty Images

Nederland liet tijdens de Olympische Spelen zien waar het goed in is: schaatsen. Irene Schouten domineerde het schaatstoernooi in Peking en mocht zich de succesvolste atleet op één Spelen noemen: goud op de 3000 meter, 5000 meter en de massastart (en ook nog brons bij de ploegenachtervolging). Die prestaties werden nog eens extra bekroond tijdens het Sportgala, waar Schouten werd verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.

Kjeld Nuis en Ireen Wüst prolongeerden hun olympische titel op de 1500 meter, en Thomas Krol veroverde op de 1000 meter een gouden plak.

En niet te vergeten: het shorttrack-succes. Suzanne Schulting bewees op de Spelen dat ze wereldtop was. Ze won op alle individuele afstanden een medaille en won met de ploeg voor het eerst de olympische aflossing, het koningsnummer van de sport. Toernooi geslaagd. Ze schoot nog even vol toen ze terugdacht aan al die momenten in de afgelopen vier jaar. “Ik heb zo van dat proces genoten. Als persoon gegroeid, ik ben supertrots dat ik me zo heb kunnen ontwikkelen.”

4. Een ‘Parijs-moment’ voor biodiversiteit

Deelnemers aan de biodiversiteitstop in Montreal reageren enthousiast op het akkoord dat is bereikt. Beeld AFP

Goed nieuws voor de biodiversiteit: op de biodiversiteitstop van de Verenigde Naties in Montreal zijn de deelnemende landen tot een akkoord gekomen over natuurbehoud.

Wat het akkoord in Parijs in 2015 betekende voor het klimaat, dat kan het akkoord van Montreal gaan betekenen voor de natuur. Na twee weken onderhandelen werden de bijna tweehonderd VN-landen het vanochtend in Canada eens over nieuwe, strengere afspraken om de wereldwijde biodiversiteitscrisis tegen te gaan. Het belangrijkste zijn de afspraken om 30 procent van de aarde te beschermen voor 2030, financiële toezeggingen voor natuurbehoud, onder meer van rijke voor arme landen, en de erkenning van de rol van inheemse volken bij natuurbescherming.

Universitair hoofddocent bos- en natuurbeleid Jelle Behagel van Wageningen University & Research, die de onderhandelingen volgde, voelt zich blij en opgelucht. “Het is een historisch besluit”, zegt hij.

5. Verlost van de lockdowns (even afkloppen)

Na bijna twee jaar kon het weer: een biertje drinken in de kroeg en dansen in de club. De coronapandemie duurde lang en hakte er flink in, dus die uitlaatklep was hard nodig. De nieuwe generatie in het nachtleven moest wel even wennen (dronken tieners, agressie, kotsen), maar er was genoeg tijd om te acclimatiseren voor de festivalzomer begon.

De main stage van Lowlands. Tot op honderden meters van het hoofdpodium was het dringen voor het optreden van Goldband. Beeld Joris van Gennip

Met Paaspop barstte het het festivalseizoen los na twee editieloze coronajaren. Vrijwel meteen waren de kaartjes uitverkocht, net als bij Pinkpop en Lowlands. Eindelijk weer als vanouds ondergedompeld worden in muziek en er in goed gezelschap van genieten. Ja, dat hadden we wel gemist.