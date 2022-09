Illegale migratie vermoed, de verdwijnstudent op het hbo zou vooral werk zoeken

Jaarlijks melden zich uit diverse landen vele honderden van deze ‘nep-studenten’ bij hbo-instellingen. Ze komen van buiten de EU en willen vooral een studentenvisum om Nederland binnen te komen. Uiteindelijk willen ze hier vooral werken. De IND vermoedt illegale migratie, waarvan de schaal onduidelijk is. Dan weer heeft de ene onderwijsinstelling ermee te maken, dan weer een andere. Cijfers worden niet centraal geregistreerd, maar soms gaat het om honderden aanmeldingen per instelling.

Strengere regels voor studenten uit ‘risicolanden’.

De Vereniging Hogescholen heeft daarom afspraken met IND en de overheid gemaakt. “We zijn al lange tijd bekend met dit fenomeen", zegt Jos Steehouder, woordvoerder van de koepel Vereniging Hogescholen. “Het is een serieus probleem. Hogescholen zijn immers vooral erop ingericht om mensen toe te laten en niet zozeer om ze tegen te houden.”

Met de IND en de ministeries van OCW en Justitie is nu afgesproken, zo bevestigt Steehouder berichten in NRC, dat aanmeldingen uit erkende risicolanden aan een speciale procedure worden onderwerpen. Het gaat dan om landen als Nepal, Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka en Nigeria. Wie daar vandaan bij een Nederlandse hbo-instelling wil studeren, moet zich eerder melden en krijgt te maken met een ‘verzwaarde toelating'. Dat betekent onder andere een online-intake met videoverbinding, om de motieven van de aanmelder na te gaan. Daarnaast moet vooraf collegegeld worden betaald én moet, conform een eis van de IND, worden aangetoond dat een verblijf in Nederland financieel mogelijk is. Ook hanteren hogescholen steeds vaker quota voor studenten uit niet-eu-staten.

Na corona weer veel aanmeldingen

Steehouder onderstreept dat dit ‘rodevlaggenbeleid’ voortdurend wordt aangepast, omdat de ‘studenten’ hun methoden verfijnen, om de regels te omzeilen. De strenge controles kosten de onderwijsinstellingen veel extra tijd. Hogeschool Saxion, met vestigingen in Deventer, Apeldoorn en Enschede, raakte al in 2017 met het fenomeen ‘verdwijnstudent’ bekend, toen vooral studenten uit Nepal en Bangladesh. Na de relatief rustige coronajaren kwamen er afgelopen jaar opeens weer tientallen ‘verdachte’ aanmeldingen binnen voor de Saxion-afdeling internationalisering. Die waren opvallend genoeg vrijwel allemaal soortgelijk geformuleerd. De aanvragen kwamen vooral uit Bangladesh, waar in de hoofdstad Dhaka ‘tientallen bedrijfjes en consultants gevestigd zijn die jongeren adviseren en helpen bij het aanvragen van studentenvisa’, schrijft NRC.

De universiteiten in Nederland zijn niet bekend met ‘verdwijnstudenten', meldt hun koepelorganisatie desgevraagd. Wellicht heeft dat te maken met hogere toelatingseisen die universiteiten hanteren, vermoedt een woordvoerder. “Maar we hebben dat nog nooit hoeven onderzoeken omdat het bij ons niet speelt.”

Lees ook:

Buitenlandse student brengt meer geld in het laatje

Buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren, leveren meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB).

Duo blokkeert paspoortverlenging van duizenden oud-studenten die van de radar verdwijnen

Wie in het buitenland woont met een studieschuld en forse betalingsachterstand, kan in het ergste geval zijn paspoort niet meer verlengen. De impact op oud-studenten is groot.