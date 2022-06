‘Ik zie Den Haag rommelen. Die mensen moeten toch wijzer zijn?’

Ingrepen in de landbouw zijn onontkoombaar om het stikstofprobleem aan te pakken. Die conclusie trekt het kabinet. Maar daarmee zijn boeren nog niet wijzer.

Ze heeft het maar uitgeschreven, om zeker te weten dat ze de emotie goed verwoordt. De 26-jarige Lydia Kemp zit in de tuin van de boerderij, waar ze de zesde generatie van het bedrijf vertegenwoordigt. “Onschuldige mensen worden in een hoek gedreven”, leest ze voor. “We willen wel, maar we krijgen de tijd niet.”

Ja, het is emotie, maar die is dan ook onlosmakelijk verbonden met dit bestaan. Melkveehouder is niet haar baan, het is een manier van leven. “Ik doe dit uit liefde voor de koeien. Het zit echt in mijn bloed. Ik zat als zesjarige al bij het melken te kijken. Nu heb ik een verhaal over elke koe hier.”

Dat zijn er tachtig. Een vrij klein bedrijf voor Nederlandse maatstaven. Kleiner lukt niet, zegt ze stellig. Ze heeft het rekenwerk gedaan. En dus kijkt ze vol zorgen naar de kabinetsdoelstellingen voor stikstofreductie. Hoe stellig die ook overkomen - wat het voor individuele boeren betekent is na drie jaar plannenmaken nog steeds niet duidelijk.

De provincie is aan zet

Want eerst is de provincie aan zet. Kemp zit in Woerden, provincie Utrecht, op pakweg tien kilometer van het beschermde natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen. Alleen, die liggen in Zuid-Holland. Hoe de provincies er met elkaar uit willen komen is haar niet duidelijk.

Ze heeft een keer iemand van de provincie Utrecht op bezoek gekregen, ongeveer een jaar geleden. Dat was een oriënterend ‘keukentafelgesprek’, veel wijzer werd ze er niet van. “Ze wilden vooral weten hoe we de toekomst zien. Daar bleef het bij.”

Wel is al duidelijk dat dit gebied als geheel aankijkt tegen een stikstofreductie in de landbouw van ongeveer de helft. De provincie heeft als uitgangspunt dat boeren alleen vrijwillig worden uitgekocht. Maar zo’n enorme reductie haal je niet met aanpassingen aan het bedrijf, in ieder geval niet in het jaar dat er nu voor staat, zegt Kemp. Dat is ook haar grote frustratie. “We worden op slot gezet. We moeten en willen innoveren, maar daar is tijd en investering voor nodig. Waarom krijgen we die niet?”

Lydia Kemp heeft op haar erf protestborden opgehangen tegen de stikstofaanpak. Beeld Werry Crone

Een veel te beperkte blik

Initiatieven zijn er volop, de omgeving staat bekend om de ‘Nieuwkoopse aanpak’ waarbij boeren volop het initiatief nemen om de milieulast te reduceren. Zelf is Kemp enthousiast over creatieve manieren om mest en urine te scheiden, door de koeien een soort zandbak te geven. En haar vader, die er even bij komt zitten verwacht veel van extensiveren, meer hectare per koe. Alleen, hoe doe je dat als grond zo ongelooflijk duur is?

Wat dat betreft vindt Kemp de blik veel te beperkt op de snelle stikstofreductie in de landbouw. Er zijn te weinig metingen en de cijfers zijn niet realistisch, vindt ze. En al die andere stikstofbronnen dan, van honden en katten tot de luchtvaart? “Ik zit hier en ik zie Den Haag rommelen. Die mensen zijn een generatie ouder dan ik. Die moeten toch wijzer zijn?”

Voor geen bedrag gaat ze weg

Denkt ze, dat als de plannen toch worden doorgezet, de optie van uitkopen weer op tafel zal komen, als enige manier om de reductie te halen? Niet bij haar, in ieder geval. Voor geen bedrag gaat ze weg, zegt ze. Punt uit. In haar omgeving merkt ze ook weinig van animo voor die optie, al wil ze niet uitsluiten dat er iemand te vinden is. Maar dan nog. “Wat doe je dan met die grond? Schaalvergroting? Het Groene Hart bestaat uit kleine familiebedrijven, het voelt niet goed.”

Kemp heeft haar hoop gevestigd op de provincies. Die moeten zich nu verzetten tegen de eisen van de Rijksoverheid. Maar zelfs als dat gebeurt, moet zich zich voorlopig opmaken voor grote onzekerheid over de toekomst. “En heb ik net nieuwe melkrobots besteld. Dat zijn investeringen voor heel lange termijn. Ik vind het een spannende.”

