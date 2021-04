‘Ik vergeet ook weleens wat, maar ik weet wat ik heb gezegd’

“De dahlia’s moeten hier uitkomen.” Met grote zorgvuldigheid harkt Jan van den Oever zijn perkje schoon. De oude baas heeft de tijd, wat zou het als hij er wat langer over doet? Met zijn 77 lentes lijkt hij te oud om zich ergens druk over te maken.

Maar schijn bedriegt. Gaat het over politiek, en in het bijzonder over de formatie, dan wordt hij fel. “Ze proberen elkaar alleen maar te pakken, zo is de politiek”, zegt de CDA-stemmer. “Liegen, spelen, dat doen ze allemaal. Van mij mag Mark Rutte premier blijven. Wie anders? Kaag, van een partij die voor abortus strijdt? Hoe durft zij te zeggen dat Rutte iets verdoezeld heeft.”

Van groen naar blauw

Van den Oever is een van de 650 inwoners die Westerbeek telt, iemand die het dorp eenmaal verliet, voor twee jaar militaire dienst. Een dorp te midden van akkers en weilanden, waar de verbinding tussen de iets grotere dorpen Oploo en Rips als ‘de grote weg’ telt. Met zes andere kerkdorpen vormt Westerbeek de gemeente Sint Anthonis, dat bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 als enige in Noord-Brabant groen kleurde. Sinds mensenheugenis is dit een CDA-bolwerk. Maar zie: sinds 17 maart is ook dit een blauwe gemeente. Het Brabantse platteland is niet meer voorbehouden aan de christendemocraten.

Twan Selten (35) belichaamt die transitie, hij is zo’n overstapper. Altijd op het CDA gestemd, nu voor het eerst op de VVD. En nee, hij is niet teleurgesteld in Rutte. Bij zijn huis in aanbouw legt hij uit dat Nederland er goed voorstaat. “We hebben geen totale lockdown, zoals sommige andere Europese landen. En de afgelopen tien jaar heeft de economie goed gedraaid. Iedereen kan roepen dat hij het beter kan, maar dit is gewoon een kwaaie tijd. Denk jij dat het met een ander beter gaat?”

De corona-aanpak weegt voor Selten duidelijk zwaarder dan de kwestie-Omtzigt. Bij de afgelopen verkiezingen is hij zich voor het eerst wat meer in de politiek gaan verdiepen. Beetje lezen, kieswijzertje invullen. “Tot nu toe stemde ik automatisch op het CDA, het is me van huis uit meegegeven. Bij veel mensen hier wel, denk ik.”

‘Ruttes geloofwaardigheid staat wel op het spel’

De mening van Selten en Van den Oever is de mening van de meeste Westerbeekers. VVD-aanhanger of niet, over het algemeen vinden ze de kwestie geen crisis waard. De dooddoener ‘iedereen maakt fouten’ – we schrijven het citaat toe aan Nigel Mes – zegt veel over hoe ze hier tegen de positie van Rutte aankijken.

Want Mes (zijn stem ging naar Fleur Agema van de PVV) is bepaald geen uitgesproken fan. “Vooropgesteld, op mijn werk zou ik er niet mee wegkomen als ik me telkens dingen niet kan herinneren. Zijn geloofwaardigheid staat wel op het spel. Maar dat er nu zo’n heisa van wordt gemaakt, zegt ook iets over de beperkte diepgang in de politiek. Ik werk voor de GGZ en vind het veel erger dat de VVD de zorg zo heeft uitgehold. Daar kun je Rutte beter voor afstraffen.”

Met 342.000 voorkeursstemmen kan het haast niet anders of elk dorp heeft zijn Pieter Omtzigt-aanhanger. In Westerbeek is dat Sander Bergmans. Hij heeft de debatten van donderdag intensief gevolgd en verbaast zich erover dat de premier nog politiek leeft. “Het zegt meer over de wijze waarop het CDA Omtzigt steunt dan over Rutte. Ik denk dat het vanaf nu lastig is om met Rutte in vertrouwen samen te werken.”

Sander Bergmans met dochter Feline. Beeld Ton Toemen

Wat Bergmans irriteert, is dat hij na uren voor de televisie nog steeds niet precies weet wat er wel en niet is gezegd. “Er wordt nog steeds geen open kaart gespeeld. Kijk, die mensen zijn allemaal slimmer dan dat ik ben. Ik wil ook wel eens wat vergeten, maar ik kan me meestal toch goed herinneren wat ik wel en niet heb gezegd. Dit geval staat bovendien niet op zichzelf.”

‘Van mij mag hij aanblijven’

Vanuit ’t Meistershuus kijkt voormalig onderwijzer Jac Cuypers uit op de openbare boekenkast op het pleintje van Westerbeek. Het schattige beeld kan wat hem betreft niet verbloemen dat ook hier de tijden veranderen. “Toen ik hier in de jaren zeventig kwam wonen, floreerde de agrarische sector. Het stonk vaak, dat was het leven in een boerendorp. Nu zijn de regels anders en ruik je minder.”

Dat de VVD het zo goed doet, verbaast Cuypers niet. “Dit is door het verleden wel een rijke gemeente. Zelf heb ik niet op de VVD gestemd. Je wilde weten of ik nog vertrouwen in Rutte heb, hè? Van mij mag hij aanblijven. Aparte man, geweldige uitstraling. Hij heeft veel goed gedaan.”

Dat de VVD het zo goed doet, verbaast Jac Cuypers niet. Beeld Ton Toemen

Kleine gemeenschappen kennen minder geheimen dan de Tweede Kamer. Als we de meest fervente VVD’er van Westerbeek willen spreken, roept iemand meteen dat we bij Oldekamp moeten wezen. Oldekamp is Ingo Oldekamp, partijlid en iemand die de uitdrukking ‘geen actieve herinnering’ in eerste instantie een taalkundige vondst vindt. Om eraan toe te voegen dat Rutte wel fatsoenlijker te werk had moeten gaan. “Hij heeft hierdoor minder gezag gekregen, daar moet hij zich naar gedragen. Toch blijf ik vertrouwen houden in hem als manager. Als goochelaar vind ik hem minder.”

