‘Ik kan zelf best aardig inschatten wanneer ik kan en mag rijden’, zegt de automobilist die moest blazen

In Almere ziet de rechter de samenleving aan zich voorbijtrekken. Trouw kijkt deze zomer mee. In deze aflevering: de keurige zestiger die met een slok op achter het stuur kroop.

De zittingszaal in het gerechtsgebouw van Almere blijft leeg deze ochtend. Het kortgeding dat er zou dienen is plotsklaps verhuisd naar Lelystad, en ook de politierechter spreekt haar vonnissen vandaag in die stad uit. Op de rol staat een reeks namen van verdachten die met een slok op achter het stuur zouden zijn gestapt.

Stuk voor stuk zijn het mannelijke automobilisten die de wet zouden hebben overtreden. Ieder van hen wordt veroordeeld, maar verder lijken parallellen tussen de verdachten te ontbreken. Zo piepen vandaag niet alleen sneakers onder het beklaagdenbankje uit, zoals doorgaans het geval is, maar ook netter schoeisel.

Drie witte wijn

Onder zijn naar achter gekamde haren, overhemd en grijze colbert draagt de eerste verdachte leren stappers. De zestiger, die zijn eigen verdediging voert en meermaals wettelijke regelingen citeert, betwist niet dat hij alcohol op had voor hij die septembernacht het gaspedaal indrukte. “Die avond in het casino had ik drie witte wijn gedronken, en eerder op de dag ongeveer vier glazen bier.”

Toch vindt hij niet dat hij fout heeft gehandeld. De man zegt zijn roze papiertje veertig jaar geleden te hebben bemachtigd, en zelf best te kunnen inschatten wanneer hij al dan niet in staat is om te rijden. Misschien koerste hij inderdaad wat traag over de A27, zoals een andere weggebruiker zijn rijgedrag tijdens een belletje naar de politie omschreef. “Mijn linker achterband was lek en bijna leeg.”

Het klopt ook dat het hem moeite kostte uit zijn voertuig te stappen. De agenten die hem na de melding achtervolgden naar zijn huis, hadden dat goed gezien. “Ik was twee dagen daarvoor van de trap gevallen en had twee gekneusde ribben”, legt hij uit. “Lopen was bijzonder pijnlijk.”

Zes maanden rij-ontzegging

Maar het spreken met dubbele tong ontkent hij, en ook het resultaat van zijn ademanalyse klopt volgens de man van geen kanten. Er is verkeerd gemeten. Negen à tien eenheden alcohol had hij zeker niet achter de kiezen. Hij vindt het frappant dat hem zijn rijbewijs zes maanden lang is ontnomen en hij een cursus bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft moeten doen en betalen, een maatregel die het CBR hem los van het strafrechtelijke traject heeft opgelegd.

Met luide stem wijst hij de rechter op de zogeheten ‘twintigminutentermijn’: er dient minimaal twintig minuten te zitten tussen de eerste vordering om te blazen op straat en het latere alcoholonderzoek op het politiebureau. Hij blies ’s nachts om 2.40 voor zijn woning en de ademanalyse werd om 2.56 afgenomen. “Vier minuten te vroeg dus, volgens u?” De man reageert bevestigend op de vraag van de rechter.

De rechter is dat niet met hem eens. Die twintig minuten kunnen ook ingaan op het moment dat de verdenking ontstaat. “En die is ontstaan toen de politie achter u reed, of in ieder geval op het moment waarop u uitstapte. Toen vond het eerste directe contact plaats.” Het resultaat van de ademanalyse op het bureau hoeft van haar dan ook niet te worden uitgesloten van het bewijs.

‘U mag van geluk spreken’

Ze vertelt de man dat hij als gevolg van zijn misstap nog een geldboete van 750 euro op de deurmat kan verwachten. “U had pijn, gebruikte pijnstillers, had gedronken en besloot te rijden in een auto met een lekke band. U mag van geluk spreken dat er onder die omstandigheden geen ongeluk is gebeurd.”

De zestiger onderbreekt de laatste woorden van de rechter. “Hoe kan ik in hoger beroep gaan?”

