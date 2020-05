‘Ik ga de geschiedenisboeken in als een leerling met een coronadiploma’

‘Alsof je alles voor niets hebt gedaan’

Amin Mazian (16), 4 vmbo, Avicenna College in Rotterdam

“Toen corona in het nieuws kwam, had ik niet verwacht dat alles zo snel zou veranderen. Ineens werd alles aangepast. Het was heel onzeker. Vier weken geleden kregen we een e-mail van school waarin stond hoe het er allemaal uit ging zien. School zei: kijk er zo positief mogelijk naar en maak al je toetsen af. Ik moest me aanpassen aan iets nieuws; het voelt alsof ik alles voor niets heb gedaan.

Als het goed is, heb ik nu alles afgemaakt. Mijn laatste toets was deze week: een vlog voor Engels. Twee weken geleden was ik voor het laatst op school om een schoolexamen Frans te herkansen. Er zijn nu allemaal nieuwe regels. We moeten alles ontsmetten en ik kan leraren geen hand of high five geven. Dat voelt alleen.

Volgend jaar ga ik ICT op het mbo doen. Ik ben nu vooral bezig met de ramadan. Ook dat is anders, we kunnen niet bij elkaar zitten. Verder focus ik me op mijn baan als vakkenvuller bij de Plus. Ik ben gepromoveerd tot leidinggevende en kan veel werken. Ieder nadeel heeft z’n voordeel.”