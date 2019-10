‘Ik besta niet in jullie wereld’

In een afgelegen boerderij bij het Drentse plaatsje Ruinerwold is een kluizenaarsfamilie ontdekt, die al jaren volledig afgesloten leefde van de buitenwereld.

“Ongelooflijk dit verhaal, hier ga je toch niet vanuit”, zegt buurtbewoner Jan van Dijk (61), leunend op zijn fiets bij de boerderij buiten de plaats Ruinerworld, vlakbij Meppel. “Niemand wist wie er precies woonde of kende die familie.” Van Dijk vindt dat niet zo vreemd. “Je bemoeit je toch nooit zo met je buren. En er staan hier zoveel boerderijen.”

De boerderij ligt in het gehucht Berghuizen, langs een klinkerweg die zich tussen de weilanden door slingert langs een kanaal. Het pand ligt een paar honderd meter van de weg en is alleen bereikbaar via een bruggetje, dat nu door de politie is afgesloten. Havenloos ziet de boerderij er van een afstand niet uit, het dak met oranje dakpannen lijkt nog nieuw.

De bewoners zouden een familie zijn van een oudere man en vijf jongeren in de leeftijd van zestien tot 25 jaar. Ze zouden in de kelder van de boerderij hebben gewoond en daar op grond van hun geloofsovertuiging hebben gewacht op het einde van de wereld. De familie leefde volledig zelfvoorzienend en hadden zelden of nooit contact met de buren. Ze hadden een moestuin en een geit.

Een man van 58 is aangehouden door de politie omdat hij niet meewerkte met het onderzoek. De politie maakte vanmiddag bekend dat het hier niet om de vader van het gezin gaat, de moeder al zou zijn overleden, de kinderen wel familie van elkaar waren en dat die er met de oudere man woonden. De kinderen zijn ondergebracht in een recreatiepark door de politie, die bezig is met een uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden waaronder de familie leefde.

De politie heeft de toegangsweg tot de boerderij in Ruinerwold met linten afgezet. Beeld Reyer Boxem

De zaak kwam aan het rollen, toen een jongeman van midden twintig zich anderhalve week geleden meldde bij de plaatselijke kroeg De Kastelein in Ruinerwold. “Zaterdagnacht om drie uur kwam hij ineens aanlopen, ik had hem nog nooit eerder gezien”, vertelt eigenaar Chris Westerbeek (27). “Ik wilde net sluiten, er waren nog iets van twintig klanten en iedereen stond al met de jas aan.”

Hij zag er wat verwaarloosd uit, beschrijft Westerbeek. “Hij had hele wijde, ouderwetse kleren aan. Een beetje jaren zeventig. Beetje lang, vies haar, een capuchonnetje op en een beetje mensenschuw. Hij was vrij mager en had een baardje en een snor. Omdat we gingen sluiten vroeg ik hem om weer weg te gaan waarna hij vrij snel vertrok, weer de nacht in.”

Afgelopen zondagavond rond een uur of elf kwam de jongeman weer terug en ging op het terras voor de kroeg zitten. “De man bestelde vijf biertjes tegelijk en dronk ze achter elkaar op”, vertelt Westerbeek. “Hij had geld bij zich en betaalde ze meteen. Later zei hij dat hij het geld ‘van zijn papa had gestolen’, en ‘ik ren alleen ’s nachts weg want dan mag het’. Dus wij keken elkaar aan en zeiden: wat is dit, joh?”

De boerderij nabij Ruinerwold Beeld Reyer Boxem

Ditmaal raakte de waard wel met hem in gesprek. “Ik vond hem wat verward overkomen, afwezig, een beetje verdrietig. Hij zei dat hij Jan heette, antwoordde moeilijk en keek veel naar de grond. Je kon direct zien dat er wat met hem was. Hij zei: ‘Nu durf ik het echte verhaal wel te vertellen, ik woon aan de Buitenhuizerweg, ik ben ontsnapt en ik zoek hulp.’ Ik heb toen gezegd dat ik die niet kon bieden en de politie wel wilde bellen. Die is gekomen, heeft in de auto heel lang met hem gepraat en hem meegenomen. Tegen hen heeft hij gezegd: ‘Ik besta niet in deze wereld, in jullie computer besta ik niet’.”

Cafébaas Westerbeek, die zelf uit het dorp komt, is stomverbaasd nu er beetje bij beetje meer details over de familie naar buiten komen. “Hij hing het een beetje op aan zijn vaders geloof, maar meer vertelde hij daar ook niet over. Wel zei hij dat zijn vader ziek was. Als je het verhaal nu hoort – het is bizar. Dat dit nog kan in deze maatschappij.”