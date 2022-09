IJs maken, dat kost nu een vermogen. Tóch gaan de ijsbanen open

Het was lang twijfelachtig of de ijsbanen dit seizoen zouden openen. Het opvriezen en daarna koelen van de ijsbanen kost immers veel energie, vooral in de relatief warme herfstmaanden. Vanwege de hoge kosten voor elektriciteit is dat dit jaar een veel hogere kostenpost dan normaal. Enkele weken geleden waarschuwde de VKN nog dat zes tot acht ijsbanen deze winter wel eens gesloten konden blijven.

Maar de Nederlandse kunstijsbanen gaan de komende weken volgens planning open. Dat meldt de Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN). Voor de meeste ijsbanen begint het seizoen in de laatste week van september of de eerste weken van oktober.

“Door de coronapandemie hebben we twee jaar lang geen volledig seizoen kunnen draaien”, zegt Dennis van Rijnvis, voorzitter van de VKN. “Als we nu weer niet volledig opengaan, dan zul je zien dat leden van schaatsverenigingen weglopen en niet meer terugkomen. Dat kunnen we ons niet veroorloven, het wordt een kaalslag.” Ook zouden topsporters minder vaak kunnen trainen.

De vraag is: hoelang blijven de banen open?

Het is de vraag hoelang hobbyrijders en topsporters van het kunstijs kunnen genieten. Volgens Van Rijnvis kunnen de ijsbanen onmogelijk de hele winter openblijven zonder overheidssteun. De extra kosten die moeten worden gemaakt door de almaar stijgende energieprijzen verschillen van baan tot baan. Sommige zijn overdekt, sommige half-open en andere helemaal open. Ook qua grootte, dikte van het dak en verduurzaming zijn de verschillen groot.

De enige inschatting die de VKN kan geven, is dat ijsbanen gemiddeld 8 tot 10 procent van de uitgaven aan elektriciteit besteden. De verenigingen zijn bang dat dit 40 tot 50 procent zal worden als er niets gebeurt.

Hier en daar springen gemeenten al bij, bijvoorbeeld door de huur van de ijsbaan op te schorten. Maar structurele steun moet volgens de VKN en de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond komen van het Rijk . Daarover hebben de verenigingen begin oktober weer overleg. “Zonder overheidssteun zal het snel voorbij zijn. Een noodfonds zoals in coronatijd is de enige oplossing. ”

Lees ook:

‘Zwemmen voor 20 euro? Dan komt er niemand meer’

Door de hoge gasprijzen dreigt een kaartje voor het zwembad voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Baden zoeken naar oplossingen zoals kortere douchetijden en kouder water.