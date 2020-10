‘Iedereen weet hoe moeilijk het is als je opgesloten zit in een studentenhokje’

Groningse studenten doen boodschappen voor elkaar nu de stad hard is getroffen door het coronavirus. De volle boodschappentassen worden bij aflevering veilig bij de voordeur neergezet.

Voor de tweede keer beent ze een rondje door de supermarkt. Roos te Riele moet snel zijn, want de korte pauze van haar stage is zo voorbij. Waar staat nu die soep? De twintigjarige student communicatie slaat rechtsaf een gangpad in en bestudeert de schappen. Ah, gevonden! Ze zakt door haar knieën en pakt een blikje uit het onderste vak. Dit moet de groentesoep op het boodschappenlijstje van haar vriendin Anna zijn. Anna zit in quarantaine.

Talloze studentenhuizen in Groningen zitten op slot vanwege het coronavirus. Dus doen twintigers boodschappen voor vrienden die de deur niet meer uit kunnen. Navraag bij studentenverenigingen Vindicat, Albertus Magnus en A.S.V. Dizkartes leert dat veel van hun leden elkaar helpen met het inslaan van spaghetti, wc-rollen en kratten bier. Wensenlijsten worden doorgegeven in groepsapps van studiegenoten en disputen, bonnetjes afgerekend met een Tikkie.

‘Het virus drijft ons niet uit elkaar’

De assistentie wordt niet centraal georganiseerd, zegt Ruben van Rossem van Albertus Magnus. Wanneer een student aangeeft in quarantaine te moeten, bieden anderen hem of haar spontaan een helpende hand via groepsapps. “Dat empathisch vermogen hebben de studenten. Ze hebben geen motivatie of stimulans vanuit de vereniging nodig voor dit soort steun.”

Dat studenten elkaar uit eigen beweging uit de brand te helpen, verbaast Maureen van Blerk van A.S.V. Dizkartes niets. “Voor je vrienden doe je dat. We zijn een grote vereniging, maar iedereen kent en helpt elkaar. Het virus drijft ons niet uit elkaar.”

‘Informele solidariteit’ noemt Marinus Jongman de coronahulp. Ook hij, de voorzitter van de Groninger Studentenbond, ontwaart de behoefte van studenten om elkaar bij te staan. “Sommige studenten die nu anderen helpen, hebben zelf in quarantaine gezeten. Mensen kunnen zich in elkaar verplaatsen. Zij weten dat het moeilijk kan zijn om dagenlang opgesloten te zitten in een klein studentenhokje.”

Eten voor een heel studentenhuis

Terug in de supermarkt heeft Te Riele alle boodschappen gevonden. De limonade bleek nog even een probleem – het goedkope merk was uitverkocht, dan toch maar de dure variant? – maar ze heeft alle producten op het lijstje kunnen afstrepen. De donkerblonde student stopt de boodschappen in een plastic tasje en loopt naar haar felpaarse fiets.

Dit keer kostte de boodschappenronde Te Riele een halfuur. “Maar laatst deed ik er dik twee uur over. Toen moest ik voor een heel studentenhuis eten halen.” Ze haalt haar schouders op. “Die meiden zijn vriendinnen van me, ik vind het normaal dat je dit voor elkaar doet.”

Bij aankomst op de plaats van bestemming staat vriendin Anna van Althuis al in de deuropening. “Dankjewel, lief van je!”, zegt ze als Te Riele de boodschappen op veilige afstand voor haar deur parkeert. Eén van Van Althuis’ medebewoners werd vorige week positief getest op het coronavirus. Hij vertrok naar zijn ouders, de overige vijftien bewoners van het studentenhuis moesten in quarantaine.

Van Althuis probeert wat van het binnenblijven te maken. “Vanavond spelen we een muziekquiz en soms maken we cocktails, of ga ik gewoon mijn nagels lakken”, zegt ze lachend. “Het is niet zo spannend. Ik kijk er heel erg naar uit dat we weer naar buiten kunnen. Het is best gezellig dat we met zijn allen thuis zijn, maar ik wil graag weer mijn eigen dingen kunnen doen.”

