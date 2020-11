Iedereen kan het vonnis van Jos B. online aanschouwen. Hoe ethisch verantwoord is dat?

Een unicum is het niet. Maar dat het publiek de uitspraak in de zaak-­Nicky Verstappen vandaag mag bekijken via een livestream, kan wel bijzonder worden genoemd.

Iedereen heeft virtueel toegang tot de Limburgse rechtbank, waar zal worden beslist over het lot van Jos B.. Hij wordt ervan verdacht het elfjarige jochie in 1998 te hebben ontvoerd, misbruikt en gedood.

“De zaak Nicky Verstappen is een zaak met grote maatschappelijke én mediabelangstelling”, verklaart de rechtbank de keuze in een mail. “Door de uitspraak in deze zaak te streamen bereiken we een zo breed en divers mogelijk publiek.”

Het aantal spraakmakende zaken dat rechtstreeks in beeld wordt gebracht, neemt toe. Zo zette de Maastrichtse rechtbank ook in juli camera’s klaar, tijdens de veroordeling van Thijs H., de twintiger die drie willekeurige wandelaars doodstak. En vandaag filmt ook het gerechtshof in Den Bosch een uitspraak voor het publiek.

Een camera registreert, maar geeft geen context of uitleg. Volgens critici van het integraal uitzenden van strafzaken, zouden livestreams daardoor kunnen leiden tot onbegrip in de samenleving. Bovendien is de uitspraak het slot van een reeks zittingen. De doorsnee kijker beschikt niet over alle vooraf verstrekte informatie.

In Limburg weegt het belang van transparantie zwaarder dan de risico’s voor beeldvorming . “Door corona kan het publiek slechts beperkt naar de rechtbank komen”, schrijft de woordvoerder. “Om tegemoet te komen aan de openbaarheid van de rechtspraak hebben we ervoor gekozen om de uitspraak te livestreamen.” TROUW

Snikkend sprak Jos B. de laatste woorden in het strafproces tegen hem. De verdachte, die wordt beticht van het ontvoeren, misbruiken en om het leven brengen van Nicky Verstappen in 1998, heeft spijt dat hij zo lang heeft gezwegen. Maar gedood heeft hij het jongetje naar eigen zeggen niet.