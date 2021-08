Iedere week een glaasje blijkt vooral een Nederlandse gewoonte

Van alle Europeanen, drinken Nederlanders het meest op regelmatige basis. Uit gisteren gepresenteerde cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat blijkt dat 47,3 procent van de Nederlanders iedere week wel alcohol drinkt.

Nederlanders hebben daarmee de twijfelachtige eer de ranglijst aan te voeren van landen waar het niet heel erg gewoon is om iedere dag een glaasje wijn bij het eten te nemen, maar wel wekelijks. In die categorie bestaat de kopgroep, behalve uit Nederland, uit de andere twee landen van de Benelux; België (40,8 procent drinkt wekelijks) en Luxemburg (43,1 procent drinkt wekelijks).

Nederlanders slaan vaak wel een dagje over

Onder Nederlanders zit er weinig verschil in de leeftijdsgroepen. Van de jongeren onder de 25 jaar drinkt 48 procent iedere week op zijn minst een glaasje, al komt dit het meest voor bij mensen tussen de 25 en de 35 jaar. In die leeftijdsgroep drinkt 56 procent zeker één keer per week.

Nederlanders slaan vaak wel een dagje over. Ze drinken niet, zoals één op de vijf Portugezen, iedere dag wel een glaasje. Tenminste, niet als ze jonger zijn dan 55 jaar. Vanaf die leeftijd grijpt een tiende van de Nederlanders dagelijks naar de fles. Onder oudere Portugezen is dat een derde. Onder jongere Nederlanders, tot 35 jaar, drinken er maar weinig iedere dag.

Hoogopgeleide Nederlanders drinken meer en vaker

Eurostat vroeg ook in 2014 aan alle Europeanen hoe vaak ze alcohol dronken, maar in dat onderzoek komt Nederland niet voor. Het is daardoor niet mogelijk om te zien of ze nu meer of minder vaak alcohol drinken dan zeven jaar geleden. Wel is uit cijfers van het Trimbos Instituut bekend dat het percentage Nederlanders dat niet meer dan 1 glas alcohol per dag drinkt, zoals de Gezondheidsraad adviseert, vorig jaar steeg naar 44,4 procent.

Nederlanders drinken meer en vaker naarmate ze hoger zijn opgeleid. Onder jongeren lijken vooral mensen op de theoretische leerweg van het vmbo en havo-leerlingen van alcohol te houden.

