Iedere Nederlander is verantwoordelijk voor 2300 euro aan biodiversiteitsschade

De Nederlandse samenleving is verantwoordelijk voor bijna 40 miljard euro aan schade aan biodiversiteit. Ter vergelijking: die geldsom, berekend door ABN Amro en het Amsterdamse Impact Institute, komt overeen met ongeveer 5 procent van het bruto binnenlands product in 2020, oftewel een kleine 2300 euro per inwoner. “Dat is zonder twijfel een flink bedrag te noemen”, duidt sectoreconoom Sonny Duijn van de bank.

Het leeuwendeel van de schade is verborgen, ontdekten ABN Amro en het onderzoeksbureau op basis van een studie waarin 140 landen en 65 bedrijfstakken werden meegenomen. Zo wordt 70 procent van de schade niet in Nederland zelf aangericht, maar in het buitenland, bij klanten en leveranciers van Nederlandse bedrijven. Denk aan het landgebruik voor het verbouwen van cacao in Ghana, of de uitstoot van methaan die samengaat met de teelt van rijst in India. “En wie chemische bestrijdingsmiddelen verkoopt aan buitenlandse akkerbouwers, is medeverantwoordelijk voor de watervervuiling die dat elders veroorzaakt.”

Bedragen zijn berekend via ‘ecosysteemdiensten’

Ook opvallend: de schade kan zeer subtiel zijn. “Veel mensen, ik zelf ook, associëren biodiversiteit met de voedingsmiddelenindustrie”, legt Duijn uit. “Die gedachte klopt deels, maar tegelijkertijd komt het ook voor in minder voor de hand liggende sectoren.” Zo wordt meer dan een miljard euro van de totale schade berokkend door leveranciers van de overheid en het onderwijs. “En onder meer door ons IT-gebruik, verbruiken banken veel energie. In de apparatuur die wij gebruiken zitten bovendien schaarse metalen, waarmee we bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen.” Volgens de studie is de financiële dienstverlening verantwoordelijk voor bijna anderhalf miljard euro aan schade.

De onderzoekers komen aan die bedragen door een prijskaartje te hangen aan de zogeheten ‘ecosysteemdiensten’. Dat zijn diensten die gezonde natuur aan de samenleving levert, zaken als schonere lucht, berging van koolstof, het bieden van voedsel en het filteren van water. Elke hectare verlies aan biodiversiteit ten opzichte van een ‘ongerepte’ staat is omgerekend in een verlies aan waarde van ecosysteemdiensten.

Biodiversiteitstop is aanstaande

De publicatie van het onderzoek komt op een belangrijk moment. Komende week begint in Montreal de biodiversiteitstop, waar het toekennen van financiële waarde aan de natuur voor het eerst nadrukkelijk op de agenda staat. Ook Duijn benadrukt het belang van het kwantificeren van biodiversiteit. “Harde cijfers tellen mee, kunnen dan beter worden meegenomen in besluitvorming en vergroten ieders bewustzijn over de schade die bepaalde activiteiten kunnen hebben.”

Meer dan de helft van wat we wereldwijd met elkaar verdienen is afhankelijk van de ecosysteemdiensten die de natuur levert, gaat hij verder. “Het is dus niet alleen in moreel opzicht, maar ook vanuit een economisch perspectief van belang dat er een systeemverandering komt.”

In het onderzoek doet ABN Amro zes aanbevelingen om die kentering in gang te zetten. Wat de bank betreft zouden bedrijven zich onder meer maximaal moeten inspannen om te onderzoeken welke effecten hun activiteiten hebben op de biodiversiteit. Ze kunnen beleid maken om schade terug te dringen die leveranciers veroorzaken, een bioloog of ecoloog toevoegen aan de top, en kleine initiatieven van werknemers stimuleren. Ook stelt de bank voor dat wordt gestimuleerd om de schade aan biodiversiteit – evenals sociale aspecten – mee te nemen in de totstandkoming van marktprijzen.

Bbp een te beperkte indicator

En we moeten waarde anders gaan meten, stelt Duijn. Het bruto binnenlands product (bbp) moet van zijn voetstuk worden gehaald als belangrijkste graadmeter van welvaart. “Dat is absoluut een belangrijke economische indicator, die dient internationaal als graadmeter van welvaart. Een recessie wordt momenteel met veel meer bombarie aangekondigd dan, ik noem maar wat, een verhoging van de CO 2 -uitstoot. Dat moet anders. Want een heel groot deel van de welvaart meet het bbp niet. Werkelijke welvaart hangt ook samen met maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Daar ligt een taak voor de overheid, ook zij kan een belangrijke rol spelen om de schade aan biodiversiteit terug te dringen door besluitvorming te baseren op een bredere definitie van welvaart.”

Lees ook:

Wat goed is voor de natuur, is ook beter voor de economie

Als het zuiveren van lucht of het vasthouden van water een economische prijs zou krijgen, zou natuur veel meer waard zijn. ASN Bank rekende vier natuurprojecten door. De biodiversiteitstop in Montreal gaat zich er ook over buigen.