Iedere maand een coronatest? Dit zijn de risico’s

Massaal testen: de een ziet het als de mogelijkheid weer meer mogelijk te maken, de ander ziet vooral nadelen en risico’s. Toch gaat het gebeuren, als het aan minister De Jonge ligt. Hij wil vanaf maart toe naar een systeem waarin iedere Nederlander die dat wil, zich maandelijks kan laten testen op corona, ook als er geen klachten zijn. De Jonge denkt dat daarvoor maandelijks 10 miljoen tests nodig zijn, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Outbreak Management Team (OMT) moet nog met een advies komen over het plan om massaal preventief te testen, maar dat heeft De Jonge niet afgewacht. Hij schetst nu alvast ‘de stip op de horizon’. In het verleden lieten onder anderen Jaap van Dissel van het RIVM, OMT-lid en arts-microbioloog Marc Bonten en GGD-voorzitter André Rouvoet zich kritisch uit over het testen van mensen zonder klachten. Van Dissel noemde preventief testen in februari in NRC ‘niet doelmatig’. “De vraag is of je daar je mankracht en middelen aan wil besteden.”

Baat het niet, dan schaadt het wel

Een van de belangrijkste bezwaren: een test geeft schijnveiligheid. Iemand zonder klachten die zich vandaag laat testen en negatief is, kan morgen of overmorgen positief blijken. “Baat het niet, dan schaadt het wel”, zei Rouvoet eerder in Trouw over testen zonder symptomen.

Hij vreest dat mensen een negatieve test gebruiken als legitimatie om zich niet aan de maatregelen te houden. Stel dat mensen na een test toch met een vriendengroep een weekendje weggaan, de verjaardag vieren van een kwetsbare opa en oma, of zich niet houden aan de anderhalvemeterregel. Dan zou testen juist kunnen bijdragen aan verspreiding van het virus.

Een ander risico: als je massaal laat testen, neemt ook het aantal mensen toe dat ten onrechte positief test. Zeker in periodes dat weinig mensen daadwerkelijk last hebben van corona, zal de groep fout-positieve uitslagen relatief groot worden.

Dat was bijvoorbeeld afgelopen zomer zo, al was er discussie over de precieze omvang van die groep fout-positieven: ging het om hooguit tientallen of misschien vele honderden mensen per week?

GGD’en: Testen zonder klachten werkt averechts

GGD-voorman André Rouvoet vreest dat de teststraat op Schiphol ervoor zorgt dat in het hele land mensen zonder klachten zich sneller laten testen.