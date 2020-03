IDFA biedt gratis documentaires aan

Bioscopen en filmtheaters zijn gesloten. Filmpremières zijn door het coronavirus opgeschort. Maar er zijn ook prachtige alternatieven. Het International Documentary Filmfestival Amsterdam (Idfa) biedt gratis zo’n driehonderd documentaires aan die thuis te streamen zijn.

Daaronder bevinden zich tientallen korte en langere jeugddocumentaires die de blik op de wereld verruimen en kinderen helpen bij het vormen van een mening.

Neem ‘12 Notes Down’ waarin Joris, de ster van het jongenskoor in Kopenhagen, moet leren omgaan met het breken van zijn stem. Of kijk hoe de 14-jarige Danny uit Bovenkarspel een probleem oplost in ‘Danny’s Pride’. Omdat er niets te beleven valt voor jonge homo’s organiseert Danny zelf een jongerenboot tijdens de Canal Pride. De 13-jarige Joppe, te zien in ‘I Am A Girl!’ vindt het op haar beurt best lastig om verkering te vragen. Want hoe vertelt ze dat ze is geboren als jongen?

Het Idfa biedt een schat aan geëngageerde documentaires uit de hele wereld, ook voor volwassenen. ‘Checks and Balances’ laat zien hoe het er aan toe gaat op een Algerijnse krantenredactie. ‘Runaway’ brengt ons naar een Iraans opvangcentrum voor meisjes die weggelopen zijn van huis.

En naast die driehonderd gratis documentaires zijn er ook nog eens ruim vijfhonderd documentaires te zien tegen een kleine vergoeding, waaronder veel festivalhits. ‘The Box’ volgt een oude Griekse dame voor wie de televisie haar venster op de wereld is. Dat is voor velen van ons momenteel ook zo. Door een flink deel van haar collectie online beschikbaar te maken, zorgt Idfa ervoor dat dat venster zich iets verder verbreed.

