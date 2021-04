Ic-voorzitter Diederik Gommers is boos: Kabinet speelt ondernemers, horeca en ziekenhuizen tegen elkaar uit

U uitte al behoorlijke kritiek op de versoepelingsplannen van het kabinet. Waarom?

“Waar ik een beetje geïrriteerd over raak, is dat de minister-president woorden gebruikt als: ‘We zitten er bovenop’ en ‘We kijken van week tot week’. Dat is vast niet gelogen, maar vervolgens zegt minister Hugo de Jonge: ‘We kunnen pas versoepelen als we de piek gehad hebben en we in een daling zitten’. Maar in de grafieken is gewoon te zien dat de piek pas eind mei komt! Ze wéten al dat de prognoses zo zijn, dat er zonder een wonder niet versoepeld kan worden. Maar dát horen we niet.”

Misschien wil het kabinet de mensen een beetje perspectief bieden door toch versoepelingsdata te noemen.

“Tja, maar schets dan het juiste perspectief. Het kabinet doet de hele tijd beloftes die dan weer worden ingetrokken.

“Ik vind het ook te gemakkelijk dat het kabinet nu zegt: ‘Als de ziekenhuizen het toelaten, kan alles weer open’. Je moet mensen niet tegen elkaar uitspelen. Ik merk echt dat de bevolking een beetje bozig begint te worden op ziekenhuizen, zo van: waarom hebben jullie het niet beter voor elkaar. Die polarisatie, dat moet je niet willen.”

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Beeld ANP

U pleit ervoor pas te versoepelen als alle 60-plussers zijn gevaccineerd. Maar is er niet ook een kans dat dan de ic’s vol komen te liggen met vijftigers?

“Alle 60-plussers vaccineren is het meest safe. Als die groep wegblijft van de ic’s, betekent dat een afname van het aantal covidpatiënten met 65 procent. Dat geeft zoveel meer ruimte, dan kan het land open. Jonge mensen zullen nog wel een tijdje op de ic blijven komen, maar dat kun je dan aan.

“De boodschap die achter deze stelling zit is ook: wil je per se versoepelingen, neem dan de bijbehorende risico’s en benoem die. En als je geen risico wilt nemen omdat er zestig mensen kunnen sterven aan de bijwerkingen van vaccins, zoals Hugo de Jonge zegt, accepteer dan dat de terrassen en winkels nog een maand dicht moeten blijven.”

Ziet u iets in een strengere lockdown, zoals in Groot-Brittannië?

“Johnson is een goed voorbeeld omdat hij één lijn trok. Hij vond het corona maar onzin tot hij zelf ziek werd. Toen heeft hij een ongelooflijk strenge lockdown ingesteld waarbij er ook als een gek is gevaccineerd. Daar zat een idéé achter. Mark Rutte en Hugo de Jonge blijven maar polderen.”

U lijkt nooit een interview of talkshowtafel over te slaan, toch lijkt het alsof veel mensen nog niet doordrongen zijn van het feit dat het op de ic’s niet de goede kant opgaat. Hoe verklaart u dat?

“Je kunt misschien wel zeggen dat men klaar is met Diederik Gommers. Maar de werkelijkheid buiten en in de ziekenhuizen is echt anders. Ik heb regelmatig discussies met verpleegkundigen die zeggen: het gaat niet meer, we kunnen het niet meer. Dan zeg ik: we zijn in het zicht van de finish, we gaan het toch doen. Andere mensen kunnen namelijk óók niet meer.

“‘De terrassen open’ heeft ook olie op het vuur gegooid. Die uitspraak staat symbool voor het feit dat we klaar zijn met covid. Ook de experimenten die worden gedaan, zoals wedstrijden en concerten, krijgen die functie. Maar je moet die zaken echt blijven zien voor wat ze zijn: experimenten. Mensen moeten niet gaan denken: het is voorbij.”

Lees ook:

Wie krijgt welke prik? Zeven vragen en antwoorden over de vernieuwde vaccinatiestrategie

Er is een nieuw vaccinatieschema, maar de campagne wordt omgeven door onzekerheden. Zeven vragen en antwoorden.