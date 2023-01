Hussain heeft maar één wens: zijn gezin moet weg uit Syrië

Honderden vluchtelingen hebben recht op gezinshereniging, maar moeten vanwege een tijdelijke regeling van het kabinet langer wachten. Zes rechters oordeelden dat dit beleid onwettig is, maar de regering ging in hoger beroep. Wat doet deze nareisregeling met mensen? De Syrische vluchteling Hussain noemt het wachten vreselijk. ‘Mijn dochter vraagt telkens waar papa is.’

De aanblik van zijn vrouw, zijn twee zoons en zijn dochter doet Hussain Alsaid Hussain pijn. De 45-jarige vluchteling uit Syrië heeft foto’s van zijn gezin daarom aan de binnenkant van twee kastdeuren geplakt. Zo wordt hij niet continu geconfronteerd met de gezichten van zijn geliefden, die hij zestien maanden niet in het echt heeft gezien.

Soms zet Alsaid Hussain de kastdeuren even open. Demonstratief doet hij het voor om de foto’s van zijn kinderen te laten zien. Ze zitten netjes vastgemaakt met plakband. Alsaid Hussain slikt de brok in zijn keel weg. Dit zijn extra moeilijke dagen, vertelt hij, want zijn zoons zijn allebei begin januari jarig. Elf en tien jaar worden ze. “Het is de tweede verjaardag op rij zonder hun vader. Het is vreselijk om ze al zo lang te moeten missen.”

Wat hij nog niet weet als hij die woorden uitspreekt, is dat hij zijn familie waarschijnlijk sneller zal zien dan hij durft te dromen. Met dank aan ‘mevrouw Saskia’, die naast hem zit, terwijl de vluchteling in het Nederlands zijn verhaal doet.

Eigenlijk hadden de vrouw en kinderen van de Syriër al in Nederland moeten zijn. Maar Alsaid Hussain ondervindt net als honderden andere erkende vluchtelingen aan den lijve de gevolgen van wat in jargon de nareisregeling heet. Met die maatregel vertraagt staatssecretaris Eric van der Burg (asiel, VVD) sinds oktober vorig jaar de hereniging van gezinsleden om zo de druk op de opvang van asielzoekers en vluchtelingen te verlichten.

30 mei 2023

Op 1 december krijgt Alsaid Hussain van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) toestemming voor gezinshereniging. Normaal gesproken staat je familie dan niet veel later op Nederlandse bodem. Maar volgens de nieuwe regeling krijgen gezinsleden van vluchtelingen pas een visum verstrekt op het moment dat in Nederland een woning voor hen beschikbaar is, of anders na zes maanden. Aangezien de woning van Alsaid Hussain niet groot genoeg is om ook zijn gezin onder te brengen, wordt de nareisdatum voor zijn gezin vastgesteld op 30 mei 2023.

Deze werkwijze van het kabinet is onwettig. Althans, dat oordeelden zes verschillende rechters in december. Vluchtelingen en hun advocaten vochten de nareisregeling van het kabinet aan, en met succes. In alle zaken werd de vluchteling in het gelijk gesteld: de nareisregeling is volgens de rechtbanken in strijd met verschillende Nederlandse en internationale wetten en verdragen, en dus werden de besluiten vernietigd. Sommige van die families zijn inmiddels onderweg naar, of al in Nederland.

De regering ging tegen deze uitspraken in hoger beroep. Staatssecretaris Van der Burg wil een oordeel van de hoogste bestuursrechter over zijn beleid, de Raad van State. In de tussentijd blijft de nareismaatregel wel van kracht. Donderdag buigt de bestuursrechter zich inhoudelijk over de nareismaatregel. Een uitspraak kan echter nog weken op zich laten wachten.

“Dat is toch verschrikkelijk”, zegt Alsaid Hussain. “Toen ik vluchtte had ik nooit verwacht dat het zo lang kon gaan duren voordat ik mijn familie terug zou zien. Mijn kleine dochter van zes stelt altijd dezelfde vragen als we elkaar via de telefoon spreken. ‘Papa waar ben je? Papa wanneer kom je terug?’ Dan breekt je hart. Mijn kinderen begrijpen het niet.”

‘Als je een verkeerd antwoord geeft, kan het met je gedaan zijn’

Geëmotioneerd roert hij nog eens in zijn oploskoffie, die al even is opgelost. Hij wil zijn verhaal doen voor alle gezinnen die sinds oktober in deze situatie zitten, maar niet altijd daarover durven te vertellen. Om te laten zien dat deze papieren maatregel uiteindelijk over mensen gaat.

In de zomer van 2021 vlucht de Syriër uit zijn geboorteland, tien jaar na het uitbreken van de oorlog. Vanwege zijn eigen veiligheid en die van zijn gezin treedt Alsaid Hussain niet in detail, maar het komt erop neer dat hij behoort tot een minderheid die in Syrië gevaar loopt. “De oorlog is verschrikkelijk, de situatie in het land is erg ingewikkeld. Er is geen duidelijk conflict tussen twee groepen of tussen twee overheden. Strijders van allerlei groepen hebben wapens en vechten met elkaar. Hierdoor is het land gedestabiliseerd. Of beter gezegd: er is totale anarchie. Als je op straat tegen een vreemde een verkeerd antwoord geeft over je achtergrond kan het met je gedaan zijn.”

In die constante spanning leeft Alsaid Hussain tien jaar. Hij vlucht met zijn gezin in 2012 naar een enclave met gelijkgestemden. Een plek die hij niet kan verlaten vanwege het constante gevaar. “We zaten daar gevangen en de situatie was verschrikkelijk. Stel je voor dat je één uur per dag elektriciteit hebt. Of dat er één keer per week maximaal twee uur water uit de kraan komt. Zo zag ons leven er daar uit en zo is het nu nog.”

Het terughalen van herinneringen kost hem zichtbaar moeite. Dan buigt hij zijn hoofd, of hij grinnikt zenuwachtig – ondanks de ernst van zijn verhaal. “Sinds ik hier ben probeer ik aan mijn familie te denken, niet aan de bommen en het geweld.” Er is namelijk ook goed nieuws. In 2012 en 2013 krijgt het echtpaar een zoon en in 2016 een dochter.

Alsaid Hussain en zijn vrouw zijn hoogopgeleid. Zij is tandarts, hij studeerde medicijnen en is apotheker. In Syrië runde hij sinds 2005 zelfstandig een apotheek. Ook in de oorlog, op het vluchtadres, pakt hij de draad weer op en ook hier wil hij zijn vak weer beoefenen.

Meer steden dan een Nederlander in een heel leven

De Syriër grinnikt weer, om vervolgens bloedserieus verder te gaan. “Ik heb geprobeerd om te blijven. In ons land doet de man alles. Je zorgt voor geldzaken, alle ingewikkelde dingen worden opgelost door mannen. Een gezin zonder man is minder veilig. Begrijp je dat het een onmogelijke keuze was? Maar het werd echt te gevaarlijk. Ook familieleden kwamen in de problemen.”

Na een slok koffie: “Weet je: ik ben helemaal geen dapper persoon. Ik ben een man van medicijnen en lezen, ik ben niet gemaakt voor avonturen. Maar toch ben ik gevlucht. Ik heb in bossen geslapen en over hoge hekken geklommen. Ik wist niet dat ik het kon, maar ik deed het voor mijn gezin.”

Voor zijn vlucht heeft Alsaid Hussain omgerekend 10.000 euro gereserveerd. De rest van zijn spaargeld is voor zijn vrouw en kinderen. “Het was genoeg voor een jaar tijd. Daar hield ik rekening mee, dat het een jaar kon gaan duren voor ik mijn gezin weer zou zien. Nu zijn het al zestien maanden.”

De vluchteling pakt een papiertje. Het is een chronologisch overzicht van de locaties waar hij in Nederland verbleef sinds zijn aankomst op 5 september 2021. De Syriër heeft in een jaar en vier maanden in meer steden gewoond dan menig Nederlander in een heel leven: het aanmeldcentrum in Ter Apel, het asielzoekerscentrum (azc) in Budel, de Zeelandhallen in Goes, het azc in Wageningen, de procesopvanglocatie in Arnhem, een leegstaand casino in Utrecht, de noodopvang in Zeist, het azc in Middelburg en een tijdelijke woning in Amersfoort.

Alsaid Hussain: “Er zijn momenten geweest dat ik dacht: misschien moet ik teruggaan, misschien heb ik een foute keuze gemaakt.”

Zoals op 27 september, vertelt hij. “Toen had ik de transfer van Budel naar de Zeelandhallen in Goes. Ik dacht: nu gaat onze procedure beginnen. Dit is vast een betere plek. Maar na de reis kwam de schok. We kwamen in een hal. Eén grote hal met 320 bedden. Een hal waar mensen moesten slapen, koken, eten, douchen. Er was geen privacy en geen veiligheid.”

Studeren in de bibliotheek

Wel is Alsaid Hussain lovend over de medewerkers in Goes, die hem een aparte ruimte wijzen waarin hij Nederlands kan leren. Studeren vormt een uitweg voor Alsaid Hussain. “Ik heb altijd Nederlands geoefend. Lezen, schrijven, oefeningen maken. Ik begon meteen in Budel. In de Zeelandhallen dacht ik: hier wil ik zo weinig mogelijk zijn. Op Google Maps zocht ik naar de bibliotheek. Daar zat ik vervolgens iedere dag te lezen. Ik at en sliep alleen in de hal, of ik studeerde in die ruimte.”

Als Goes dan niet net een nieuwe bibliotheek had gehad, dan had de vluchteling ‘mevrouw Saskia’, zoals hij haar noemt, misschien wel nooit leren kennen. Saskia Verheij is dan nog gemeenteraadslid in Goes voor D66 en op een dag bezoekt ze de nieuwe bieb voor een kijkje. Bij een studieplek raakt ze toevallig aan de praat met Alsaid Hussain. Het is de kiem voor een hechte vriendschap.

Alsaid Hussain: “Ik ben zo blij dat ik mevrouw Saskia heb leren kennen. Niet alleen is het een aardige mevrouw maar ook een ontwikkelde mevrouw. Ze heeft me echt geholpen.”

Verheij: “Ik vond het mooi om te zien dat Hussain daar Nederlands zat te leren. Asielzoekers krijgen weinig in ons land, maar ze kunnen gelukkig altijd gratis naar de bibliotheek. Ik dacht: ik leer hem Nederland kennen. We hebben gewandeld en gefietst en vooral heel veel Nederlands geoefend.”

Na vier maanden in de hal in Goes en zeven weken in een azc in Wageningen krijgt Hussain Alsaid Hussain op 23 maart 2022 in Arnhem zijn Nederlandse verblijfsvergunning. De immigratiedienst erkent daarmee dat het in zijn thuisland gevaarlijk is. Vanaf dan is Alsaid Hussain in jargon statushouder en mag hij inburgeren. Als hij daarmee begint, blijkt hoe goed de Syriër al Nederlands spreekt: hij stroomt in op het hoogste niveau.

“Als cadeau mocht je toen naar het leeg Holland Casino waarin stapelbedden waren gedumpt”, zegt Verheij geagiteerd. “Weer een hal, een noodopvang, dat kon hij helemaal niet aan.” Bij een vriend in Hilversum regelt ze een slaapplek. Vanaf daar kan hij op fiets naar de opvang om te stempelen en post te halen. Als Alsaid Hussain later in het azc in Middelburg wordt geplaatst hoeft hij ook daar niet te slapen: Verheij stelt haar leegstaande bovenwoning in Goes beschikbaar via een officiële regeling van Takecarebnb, dat vluchtelingen aan gastgezinnen koppelt.

Kantoorgebouw ‘Het Plot’

De Syriër heeft dan al een verzoek ingediend voor gezinshereniging. De beslistermijn is zes maanden, uiterlijk 30 september 2022 moet Alsaid Hussain een antwoord krijgen.

Maar dat antwoord komt niet op tijd, met grote gevolgen voor de Syriër en zijn gezin. Op 3 oktober 2022 gaat de nareisregeling in en omdat zijn gezin nog geen visum heeft, valt het onder deze regeling zolang Alsaid Hussain geen gezinswoning heeft.

Een blik in het ‘huis’ van de vluchteling en iedereen begrijpt dat daar inderdaad geen heel gezin kan leven. De Syriër is gekoppeld aan de gemeente Amersfoort, waar hij kan integreren, en een coach en een buddy krijgt. Ook verzorgt Amersfoort een woning in kantoorgebouw ‘Het Plot’, vlakbij station Schothorst. Maar de term studentenkamer is meer van toepassing op dit huis.

“Ik zit aan de goede kant van het gebouw”, zegt de vluchteling optimistisch terwijl hij naar buiten wijst. Hij kijkt uit op een eendenvijver, in plaats van op de parking. De geboren Syriër hoeft maar zijn raam te openen en de eerste nieuwsgierige eenden zwemmen al in zijn richting.

Een aanbod van Verheij om zijn familie tijdelijk in haar bovenwoning op te vangen, wordt in september genegeerd. “Ik belde er nog achteraan, maar iemand van de IND zei dat de nareisregeling niet voorzag in een logeeradres voor familieleden.”

Als Alsaid Hussain op 1 december een positief oordeel krijgt op zijn verzoek om gezinshereniging, wordt er meteen bij vermeld dat vanwege de nieuwe nareisregeling zijn vrouw, twee zoons en dochter tot eind mei moeten wachten voor ze hun visum kunnen aanvragen.

Onverwacht goed nieuws

De Syriër neemt asieladvocaat Corrien Ullersma in de arm. Zij gaat namens de echtgenote van Alsaid Hussain in bezwaar tegen de nareisdatum en draagt opnieuw aan dat de gezinsleden uit Syrië tijdelijk bij Verheij kunnen wonen. Ook dient ze bij de rechtbank een verzoek in om een voorlopige voorziening, net als de vluchtelingen die in december al in het gelijk worden gesteld. Ullersma vertelt dat alleen zij al zestien vluchtelingen bijstaat die in hetzelfde schuitje zitten. Naar schatting wachten momenteel meer dan 1100 gezinsleden op hereniging naar Nederland.

Maar een vonnis van de rechter hoeft Alsaid Hussain niet af te wachten. Onverwacht krijgt de familie op 4 januari 2023 goed nieuws van de IND. De woning van Saskia Verheij is toch geaccepteerd als tijdelijke woning voor de gezinsleden. Aan de telefoon reageert Alsaid Hussain dolgelukkig. “Het is eindelijk bijna voorbij. Mijn familie mag een visum aanvragen in Beiroet. Waarschijnlijk zie ik ze in februari.”

Alsaid Hussain slikt een brok in zijn keel weg. “Ik ben zo intens opgelucht”, zegt hij. Nog even en dan hij kan de foto’s aan de binnenkant zijn kast weghalen.

