Hulpverleners zijn boos: zonnepanelen verstoren hun communicatie

Het was deze week weer raak: in de nacht van maandag op dinsdag konden meldkamercentralisten geen contact krijgen met hulpverleners op straat. De oorzaak was een storing in C2000, het landelijke communicatienetwerk voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. De storing duurde van ongeveer middernacht tot drie uur.

De communicatieproblemen leverden volgens politievakbond ACP minstens één gevaarlijke situatie op. Er zouden twee meldingen zijn binnengekomen uit een havengebied “waar agenten regelmatig geconfronteerd worden met uithalers en grote vangsten cocaïne”. Normaal gaat de politie samen met de (bewapende) marechaussee en douane op zo’n melding af, maar omdat C2000 niet werkte, kon er geen contact met deze instanties worden gelegd. Met de meldkamer was alleen contact mogelijk via de portofoon en mobiele telefoon.

Klopjacht zonder communicatie

In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Dilan Yeşilgöz van justitie en veiligheid de storing. Volgens de minister heeft de storing van deze week “een heel andere oorzaak” dan de storingen die er afgelopen maart waren. Toen hadden de hulpdiensten last van slecht bereik met hun communicatieapparatuur rond de Brabantse plaats Rijsbergen. Dat zorgde voor moeilijkheden tijdens een klopjacht op verdachten van een gewapende overval. Tijdens die klopjacht, door ruim zeventig politiemensen, was communicatie met elkaar en met de meldkamer een tijdlang onmogelijk.

Dat voorval was voor de vier Nederlandse politievakbonden voldoende aanleiding om een boze brief te sturen aan de korpsleiding en aan minister Yeşilgöz. ‘Een haperend en onbetrouwbaar C2000 speelt met de levens van politiemensen, burgers en andere hulpverleners’, stellen de vakbonden. Zij dienden ook een klacht in de bij Arbeidsinspectie, vanwege de risico’s die politiemensen lopen doordat ze met het haperende en onbetrouwbare communicatienetwerk C2000 moeten werken.

Vanaf het begin problemen

C2000 is sinds 2007 landelijk in gebruik. Vanaf het begin zijn er problemen met het communicatiesysteem. In haar brief aan de Tweede Kamer wijst minister Yeşilgöz een boosdoener aan: zonnepanelen op woningen en bedrijven. Verkeerd geïnstalleerde en ondeugdelijke zonnepaneelinstallaties kunnen volgens de minister interfereren met het C2000-netwerk, waardoor op een zonnige dag de dekking van C2000 opeens minder kan worden.

De verstorende werking van zonnepanelen valt samen met een sterke toename van het aantal panelen in Nederland. Ruim twee miljoen huizen hebben nu zonnepanelen, en alleen al in het jaar 2022 steeg dat aantal met bijna een kwart. De storingen hebben de aandacht van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, het voormalige Agentschap Telecom. Wanneer de kabels van zonnepanelen in lussen op het dak liggen, ontstaat er volgens de Rijksinspectie antennewerking. Het signaal daarvan kan zorgen voor storingen in draadloos internet en mobiele telefonie, maar ook in de apparatuur van zendamateurs en de hulpdiensten. Het communicatienetwerk C2000 behoort tot de vitale infrastructuur. Dat betekent dat uitval of verstoring ervan leidt tot ernstige maatschappelijke ontwrichting en een bedreiging voor de nationale veiligheid.

Dwangsom voor fabrikant

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft inmiddels een eerste rechtszaak gevoerd tegen een Israëlische producent van onderdelen van zonnepanelen. In zonnepaneelinstallaties in Nijkerk, Schijndel en Den Haag zou dit onderdeel (de zogeheten ‘optimizer’ die ervoor zorgt dat alle panelen evenveel stroom leveren) te veel verstoring in het C2000-netwerk veroorzaken. De inspectie legde de fabrikanten dwangsommen op, waartegen het bedrijf in beroep ging. De rechter wees dat beroep af.

Volgens minister Yeşilgöz moet er een nieuw communicatiesysteem komen voor de hulpdiensten. Donderdag gaat zij hierover in gesprek met de politievakbonden. De Nederlandse Politiebond heeft de korpsleiding uitgenodigd om deze zomer mee op pad te gaan in de regio Zeeland en West Brabant, om zelf te ervaren hoe vervelend en gevaarlijk het is als de communicatie wegvalt tijdens het werk als hulpverlener.

De klopjacht in Rijsbergen leidde ondanks het gebrek aan communicatie tot de aanhouding van drie voortvluchtige verdachten, waarbij de politie waarschuwingsschoten loste. Deze afloop noemen de politiebonden ‘een wonder’.

