Hulpsinterklazen hebben haast: de pakjes moeten binnen zijn voor de lockdown

De gevels aan de Grote Markt in Haarlem lijken wel van peperkoek gemaakt op deze donderdagmiddag, zo in het novemberzonlicht. Winkelende mensen torsen pakjes in feestelijk papier met pepernootjes en rode mijters door de straten. De hulpsinterklazen zijn druk in de weer.

Dat mag ook wel, want naar alle waarschijnlijkheid hangt hen een nieuwe coronalockdown boven het hoofd. Dat speelgoed- en cadeauwinkels nog open zijn volgende week, is niet zeker. Ook online zou het weleens storm kunnen gaan lopen, zeker nu veel winkels Black Friday-kortingen hebben.

“Regeren is vooruitzien”, lacht Ed Degenhart (66) die zorgvuldig een chic wit papieren tasje van een sieradenmerk opbergt. “De pakketbezorgers krijgen het allemaal heel druk, dan moet je niet op het laatste moment bedenken dat je nog wat moet.” Voor Degenhart is het ‘een duidelijk verhaal’ dat er nú gehandeld moet worden voordat de winkels eventueel dichtgaan vanwege corona.

Alexandra Ledoux met haar sinterklaascadeaus. Beeld Olaf Kraak

Strak schema

In het witte tasje zit een pakje voor zijn dochter. “Een armband met een blauw steentje erin.” Zijn dochter is geen Trouw-lezer. De kans dat de verrassing verpest wordt, is dus klein, aldus Degenhart. Bovendien kan zijn dochter wel enigszins weten wat ze krijgt. “We maken allemaal lijstjes met wensen en die mailen we naar elkaar. En we houden bij wat er al is, zodat niets dubbel gekocht wordt.”

Hij heeft voor de ‘Sinterkerst’-viering van zijn familie inmiddels bijna alle pakjes binnen. Ook een pandemie en een eventuele lockdown hebben het strakke schema waarmee Degenhart zijn feest voorbereidt dus niet in de war kunnen schoppen. “Ik heb ook jaren in de logistiek gewerkt, misschien dat dat er toch voor zorgt dat ik ook dit graag goed wil regelen.”

Ed Degenaar met zijn cadeau. Beeld Olaf Kraak

Familietraditie

Bij een speelgoedwinkel even verderop is het echtpaar Susanne en Rob Thie (allebei 68) er niet gerust op. De familie Thie houdt er een erg rijke sinterklaastraditie op na, vertellen ze. Zo’n tien jaar lang al wordt er een huis gehuurd waar wel zestien mensen in kunnen. Dan viert de familie eerst ’s ochtends sinterklaas - ‘voor de kleintjes’. ’s Avonds is er een kerstdiner. “En als de kinderen op bed liggen, vieren we met de groten sinterklaas. Met kleine cadeautjes hoor, het mag niet teveel kosten. Maar er zijn wel gedichten bij.”

Vorig jaar viel het festijn al in het water. En ook nu houden de twee hun hart vast, nu de coronabesmettingen iedere dag pieken. “Het zou zomaar niet door kunnen gaan”, zegt Susanne Thie. Het echtpaar is ook vandaag in Haarlem gaan winkelen omdat het op vrijdag grote drukte verwacht. “Dat is rustiger, en misschien ook wel wat veiliger”, aldus Rob Thie.

Het echtpaar Thie. Beeld Olaf Kraak

‘Drukte is te gortig’

Even verderop geniet Odina Walstra (63) van een kroketje tussen de middag. Ze viert geen sinterklaas, maar Kerst met cadeautjes. Dat mag dan misschien nog even duren, ze heeft toch alvast de presentjes in huis gehaald. “Ik hoorde dat er een algemene lockdown komt”, zegt ze, terwijl ze een tas vol feestelijk glimmende pakjes toont. Ook Walstra vermijdt de drukke winkelstraten die morgen worden verwacht. “Dat is me met corona echt te gortig.”

Alexandra Ledoux (35) houdt haar met rood sinterklaaspapier ingepakte cadeautjes stevig tegen zich aangeklemd terwijl ze zich door de winkelstraat spoedt. Ze zijn voor haar dochter van tien maanden die haar eerste sinterklaasfeest zal meemaken. Ze heeft de presentjes snel in de pauze van haar werk gekocht om alles op tijd in huis te hebben. “Voor mijn andere dochter heb ik alle spulletjes en cadeautjes al online gekocht. Alles is al binnen.”

Rob en Susanne Thie proberen de moed er maar wat in te houden. Ondanks de sombere verwachtingen heeft Susanne Thie kleine speelgoedkikkertjes gekocht om de pakjes voor de kinderen mee te versieren. Trots laat ze ze zien. “Pas op hoor, ze springen zó weg.”

Susanne Thie toont de kikkertjes die ze voor Sinterklaas heeft gekocht. Beeld Olaf Kraak

