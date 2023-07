Hulpdiensten: Onderschat de situatie buiten niet

Voor Poly, de eerste zeer zware zomerstorm ooit gemeten in Nederland, heeft het KNMI voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het IJsselmeergebied code rood afgegeven voor zeer zware windstoten tot 120 kilometer per uur. De laatste keer dat in Nederland code rood gold was op 18 februari 2022, toen storm Eunice met zeer zware windstoten over ons land trok. Dat was de enige keer dat jaar dat de waarschuwingscode werd gegeven.

Code rood is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. Deze weercode werd voor het laatst uitgegeven voor een deel van het land toen Eunice vorig jaar van het zuidwesten naar het noorden van Nederland trok. Storm Eunice staat op de derde plek in de lijst met zwaarste stormen in vijftig jaar. Vier mensen kwamen destijds om en Eunice zorgde voor veel schade en hinder in het hele land.

In Cabauw bij het Utrechtse Lopik werd tijdens Eunice een zeer zware windstoot van 145 kilometer per uur gemeten, de hoogst gemeten windstoot die niet aan de kust maar boven land voorkwam. In IJmuiden, wel aan de kust, werd woensdagochtend tijdens storm Poly een windstoot gemeten van 146 kilometer per uur. Dat is tot dusver de zwaarste windstoot die ooit in de zomer werd genoteerd in ons land.

Het KNMI gaf dit jaar tot dusver wel vijf keer code oranje af, waarvoor vier keer regionaal. De laatste keer dat er dit jaar code oranje voor het hele land gold was op 20 juni vanwege zware onweersbuien. In 2021 gaf het weerinstituut een recordaantal van twaalf keer code rood of code oranje uit, waaronder drie keer code rood. (ANP)