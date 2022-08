Huisartsen mogen groeien, maar minder dan gehoopt, blijkt uit uitgelekt akkoord

Huisartsen krijgen er de komende vier jaar in totaal 1,2 miljard euro bij ten opzichte van het huidige budget. Dat staat volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in een conceptversie van een akkoord over de toekomst van de zorg: het Integraal Zorgakkoord. Delen daarvan lekten uit via vakblad Zorgvisie.

Het budget voor de huisartsen ligt gevoelig, omdat zij het moeilijk hebben. Zo is er een tekort aan praktijkhouders en is de werkdruk hoog. De huisartsen demonstreerden in juli op het Haagse Malieveld, onder andere omdat ze meer tijd willen hebben per patiënt.

De onderhandelingen voor het akkoord naderen hun ontknoping. Eind augustus moet er een definitief plan liggen voor de jaren 2023 tot en met 2026, gesteund door alle partijen in de zorg en het ministerie van volksgezondheid. Het kabinet probeert de zorgkosten in een vergrijzend Nederland in de hand te houden.

Te hoge eisen van de zorgverzekeraars

Voor de huisartsen zit er zoet en zuur in het voorstel. Ze krijgen de komende jaren meer geld dan nu, maar het startpunt van de rekensom wordt naar beneden bijgesteld, omdat het budget nu niet wordt opgebruikt. In plaats van 4,5 miljard per jaar gaat het ministerie daarom uit van 4,4 miljard in 2022. Daar komt wel 2 procent bij in 2023, oplopend tot 3,5 procent in 2026.

LHV maakt bezwaar tegen die verlaging van het startbedrag, zo laat een woordvoerder weten. Volgens de LHV ligt het aan ‘te hogen eisen’ van de zorgverzekeraars dat er nu geld op de plank blijft liggen. Tegelijkertijd stelt de LHV vast dat de huisartsenzorg de komende jaren volgens dit plan in elk geval ‘flink mag groeien’. Voor bijvoorbeeld de specialisten in het ziekenhuis zit zo'n stijging er niet in, zegt de LHV.

De huisartsenclub wil ‘harde garanties’ dat het vrijgemaakte geld de komende jaren ook echt wordt uitgegeven. Het uiteindelijke akkoord gaat de LHV voor ondertekening nog voorleggen aan haar leden.

Naast de huisartsenzorg staat er in het zorgakkoord meer op het spel. Volgens de website van Zorgvisie wordt in het voorstel fors bezuinigd op de wijkverpleging. Ook staan er in het akkoord plannen voor meer regionale samenwerking, en voor meer preventie.

Lees ook:

Een eigen praktijk? Veel huisartsen beginnen er niet meer aan

Steeds minder huisartsen hebben een eigen praktijk, en steeds meer werken als zzp’er. Jonge huisartsen wijten dat aan de werkdruk. ‘De praktijkhouders die ik ken, worden er niet blij van.’

Waarom een ‘blik extra huisartsen’ opentrekken het tekort niet oplost

Meer huisartsen opleiden is maar een deel van het antwoord op de problemen in de huisartsenzorg. De huisartsen die in juli demonstreerden, vragen aandacht voor iets anders: zorgen dat hun jonge collega’s ook willen blijven.