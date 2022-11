Huisartsen moeten meer doen tegen besnijden van meisjes. ‘Het gesprek aangaan is moeilijk’

“Een Somalische vrouw vertelde me dat ze door de reactie van de dokter het gevoel kreeg dat er wat mis met haar is”, zegt Ramin Kawous, die genitale verminking in Nederland onderzocht. “De arts zag dat ze besneden is, schrok, had het over mutilatie, verminking zelfs. Terwijl in Somalië zo’n 90 procent van de vrouwen besneden is, daar is het normaal. Het kan heel schadelijk zijn om dan in Nederland te horen te krijgen dat je beschadigd bent.”

Dat vrouwen het lastig vinden om besnijdenis te bespreken met hun huisarts bleek ook uit het onderzoek, waarvoor het team van Kawous 56 vrouwen ondervroeg. In 2019 kwam al naar buiten dat 41.000 vrouwen in Nederland zijn besneden, en dat zo’n 4200 meisjes het risico lopen in de komende 20 jaar besneden te worden.

“Het gevaar wordt reëel bij een bezoek aan het land van herkomst, voornamelijk landen in Sub-Sahara Afrika, vanwege de sociale druk daar”, zegt Kawous. Hij zit in een zaaltje bij kennisinstituut Pharos, dat gespecialiseerd is in het terugdringen van gezondheidsverschillen. Naast hem zit huisarts en voorzitter van het Fonds Achterstandswijken Midden-Nederland Sascha Kotterer. Ze zijn beiden feestelijk gekleed – hij in pak, zij in blauwe bloemenjurk: er is straks een boekpresentatie van een collega.

Wat is genitale verminking precies?

Kawous: “Er zijn vier types van besnijdenis: bij type één wordt de clitoris deels verwijderd, bij type twee gedeeltes van de clitoris en de schaamlippen, bij type drie – de gevaarlijkste – wordt de vaginale opening vernauwd en type vier is de meest voorkomende, de restcategorie waarin alle schadelijke handelingen aan de vrouwelijke geslachtsorganen vallen, zoals schaven, sneetjes maken, piercen of branden.”

Er gebeurt al veel aan preventie van meisjesbesnijdenis in Nederland, vertelt de onderzoeker. Sinds 2006 is meisjesbesnijdenis strafbaar, en families die op vakantie gaan naar het thuisland krijgen vaak een folder mee waarin dat wordt uitgelegd. Die kunnen ze laten zien aan hun naasten, als ze sociale druk voelen om hun dochter te laten besnijden. Ook worden families op de gevaren gewezen en hulpverleners krijgen handvatten om te herkennen of een meisje misschien besneden is. “Maar er kan nog meer gedaan worden om te voorkomen dat meisjes besneden worden”, vindt Kawous.

Zo ziet de onderzoeker graag dat huisartsenpraktijken alert zijn op gezinnen uit risicolanden die meisjesbesnijdenis overwegen. “Daarnaast blijft de besnijdenis in de taboesfeer hangen doordat huisartsen niet weten hoe ze het gesprek moeten aangaan”, voegt huisarts Kotterer daaraan toe.

Hoe kun je als arts besnijdenis uit de taboesfeer halen?

Kotterer: “Als ik een patiënt heb uit een zogeheten risicoland, dan noem ik het bij de intake altijd even. Ik ga een lijstje af met vragen als: gebruikt u wel eens alcohol, drugs, bent u in het verleden geopereerd? En dan zeg ik ook: ik zie dat u uit Somalië komt, daar zijn veel vrouwen besneden, u ook? Zonder te oordelen. Vaak hebben we het er op dat moment niet over, maar komt ze er later op terug, in een ander gesprek, over ongesteldheid bijvoorbeeld.”

Kawous: “Dat doe je heel goed. Veel vrouwen die we spraken, zeiden dat ze niet uit zichzelf over besnijdenis durfden te beginnen. Of dat ze het gevoel hebben dat er geen ruimte voor is. Een ondervraagde vertelde dat ze het wel wilde zeggen, maar dat ze nog tig andere problemen had, en dat de dokter maar tien minuten de tijd had. Dan zeg je zoiets niet. Dat blijkt ook uit ons onderzoek. Artsen hebben vaak te weinig tijd om moeilijke onderwerpen aan te kaarten.”

Kotterer: “Rustig de tijd nemen is zo belangrijk. Zeker als een vrouw nog niet zo lang in Nederland is en de taal nog niet spreekt. Velen zijn bang dat ze er niet over kunnen beginnen, juist omdat het hier illegaal is.”

Waarom is dat gevaarlijk?

Kawous: “Sommigen gaven aan dat ze niet wisten dat hun klachten kunnen worden behandeld, bijvoorbeeld met reconstructie van het geslachtsorgaan. Anderen zeiden dat ze dachten dat hun huisarts onvoldoende kennis over besnijdenis heeft. Ik sprak ook vrouwen die niet wisten dat hun klachten te maken hadden met de genitale verminking.”

Kotterer: “Dan heb je het alleen nog over de fysieke klachten. Mentaal is het ook zwaar.”

Wat zou er moeten gebeuren?

Kawous: “Allereerst moet er meer voorlichting komen over besnijding voor nieuw aangekomen migranten. Bijeenkomsten in een asielopvang bijvoorbeeld. Het onderwerp moet zo snel mogelijk bespreekbaar gemaakt worden.”

Kotterer: “En daarnaast moet er meer voorlichting komen voor artsen, niet per se over de gevaren van verminking, maar over hoe je met vrouwen moet omgaan die zoiets hebben ondergaan. Ze laten weten dat je ze kan helpen, zonder te oordelen.”

