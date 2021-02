Huisartsen in gewetensnood door vaccineren alleroudsten

Het debat over de vaccinatiestrategie laait op. Acht huisartsen doen de oproep om jongere senioren voor te laten gaan. Zij krijgen gewetenswroeging vanwege het Nederlandse vaccinatiebeleid, zo schrijft de groep rond de Rotterdamse huisarts Charlotte van Sassen in een opiniestuk op de site van Trouw.

Volgens de artsen is het voor laten gaan van de alleroudste groepen in strijd met hun artseneed. ‘De eed waarin wij zweren dat we het belang van onze patiënten voorop stellen en beloven goed voor onze patiënten te zorgen en hen goed in te lichten’, zo schrijven ze. Het is de bedoeling dat huisartsen een deel van de vaccinaties zetten, maar de acht artsen willen een beter onderbouwd beleid voor ze hun hulp toezeggen. De artsen hebben hun brief ook aan minister Hugo de Jonge en de Gezondheidsraad gestuurd.

Grotere gezondheidswinst op

Volgens hen is het beter om eerst 50- tot 75-jarigen te vaccineren, te beginnen met de mannen. Omdat zij een hogere levensverwachting hebben dan 90-plussers, levert dat een grotere gezondheidswinst op, schrijven ze. Bovendien is dit de groep die op de intensive care belandt. Als zij gevaccineerd zijn, haalt dat de grootste druk van de zorg, zodat de coronamaatregelen kunnen worden afgebouwd en de reguliere zorg weer door kan gaan, stellen de huisartsen. En dat levert volgens hen lichamelijke en psychische winst op voor burgers van alle leeftijden.

Peter van der Voort, hoofd intensive care van het UMC Groningen, hield vorige week in talkshow Jinek een vergelijkbaar pleidooi. Volgens de ic-arts zouden mannen met overgewicht tussen de 50 en 75 als eerste een vaccin moeten krijgen. Dan daalt de druk op de intensive care met 60 procent, stelt Van der Voort ook deze week in NRC.

De Gezondheidsraad heeft niet alleen een lage ic-bezetting als doel, maar ook zoveel mogelijk gezondheidswinst. De raad kijkt naar het aantal gezonde levensjaren dat gemiddeld gewonnen kan worden bij vaccinatie. Omdat 90-plussers bij covid zo’n groot risico lopen op overlijden, wegen zij in die berekening zwaar mee.

Geef mijn vaccin maar aan mijn zoon

“Bij de oudste groepen voeren we als huisartsen vaak een gesprek met de patiënt over de vraag: is deze behandeling nog wel zinnig?”, zegt Van Sassen. “Heeft het zin om mensen met een zwakke gezondheid, die waarschijnlijk snel overlijden, in te enten tegen covid? Veel van de oudste ouderen die ik erover spreek, zeggen: ‘Geef mijn vaccin maar aan mijn zoon. Ik moet toch ergens aan dood gaan?’”

Ouderenbond Anbo ergert zich aan het debat. “Wij vertrouwen op het advies van de Gezondheidsraad, daar zitten buitengewoon kundige specialisten. Wij zijn bang dat deze discussie vertragend werkt”, zegt woordvoerder Ewald van Kouwen.

Minister De Jonge maakte eerder uitzonderingen op de vaccinatiestrategie voor zorgpersoneel en huisartsen. Bovendien wil hij het vaccin van AstraZeneca eerst gaan inzetten voor 60- tot 65-jarigen, omdat dat bij oudere groepen mogelijk minder effectief is. Maar het streven om de alleroudsten eerst te vaccineren, blijft overeind.

Lees ook:

Gezondheidsraad raadt gebruik vaccin van AstraZeneca af voor 65-plussers

Het coronavaccin van AstraZeneca, dat vorige week werd toegelaten in de Europese Unie, kan het beste worden gegeven aan mensen die jonger zijn dan 65. Voor 65-plussers zijn andere vaccins beter geschikt.

Onze vaccinatiestrategie kán aan het eind van de rit superieur blijken, maar er gaat te veel mis

De frustratie groeit over het Nederlandse vaccinatietempo. Recent incasseerde het kabinet een nieuwe tegenvaller. Gevaccineerden moeten toch snel een tweede prik krijgen.