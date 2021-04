Huisartsen boos: wie wil nog AstraZeneca, nu Van Delden dat vaccin al afschrijft?

Jaap van Delden, die bij het RIVM de vaccinatiecampagne leidt, zegt in een interview zaterdagochtend in het AD te begrijpen dat sommige mensen wachten met het halen van een vaccinatie. “Als ik 66 zou zijn en de huisarts zou me bellen, zou ik me ook afvragen: vandaag AstraZeneca, of over twee of drie weken Pfizer?” Van Delden meldt dat het AstraZeneca-vaccin waarschijnlijk vanaf half mei niet meer nodig is in Nederland.

Is een vertrek eenmaal aangekondigd, dan is iemand eigenlijk al half weg. Zo is het nu ook met AstraZeneca, vrezen de huisartsen. Volgens hen schrijft Van Delden AstraZeneca te vroeg af, juist nu zij proberen zoveel mogelijk 60 tot 65-jarigen te vaccineren met het middel, en de vaccins die ze overhouden in te zetten bij 65-plussers.

Het kost veel moeite om mensen te overtuigen zich met het middel te laten vaccineren, zo stelt de Landelijke Huisartsenvereniging op haar website. “Dit helpt daar absoluut niet bij.” Ook op Twitter ventileerden artsen hun onvrede.

Ik heb doorgaans geen last van een ochtendhumeur, maar vandaag... Deze ontstellende blunder kon er nog wel bij @rivm. De uitvoerders ruimen jullie rommel wel weer op. Niet te geloven. https://t.co/kgpH0wY5xh — Tim Linssen (@TimLinssen) 24 april 2021

Van Delden lijkt in het artikel bovendien de suggestie te wekken dat 60 tot en met 64-jarigen die nu AstraZeneca afslaan, later dit jaar een ander vaccin kunnen krijgen. “Het kan straks zo zijn dat je je nog eens op één bepaalde groep richt, om daar de vaccinatiegraad te verhogen", stelt Van Delden. “Bij die groepen zou je veegrondes kunnen houden, waarbij je iedereen die niet gevaccineerd is nog een keertje langsgaat.”

‘Het beste vaccin is altijd het vaccin dat het snelst beschikbaar is’

AstraZeneca is op dit moment nog enorm belangrijk, stelt de LHV. “Wat ons betreft is het duidelijk: als de keuze is tussen AstraZeneca nu of mogelijk een ander vaccin op een later moment, dan moet de keuze absoluut voor AstraZeneca nu zijn, het beste vaccin is altijd het vaccin dat het snelst beschikbaar is.”

De voordelen van het vaccin zijn volgens het Europese Geneesmiddelenagentschap Ema veel groter dan het belangrijkste nadeel: een hele kleine kans (ongeveer 1 op 100.000) op een ernstige bijwerking. Daarmee redt AstraZeneca nog steeds levens, met name onder 60-plussers. Onder 60-minners is de kans op sterfte aan covid kleiner, waardoor de kans op de bijwerking daar zwaarder weegt, oordeelde de Nederlandse Gezondheidsraad. eerder. Daarom wordt het vaccin hier niet meer bij 60-minners gebruikt.

Het RIVM stelt in een verklaring op Twitter te laten weten de onrust die onder huisartsen naar aanleiding van het interview ‘te betreuren’. Het noemt AstraZeneca “een goed vaccin dat bescherming biedt tegen de gevolgen van Covid”, en stelt dat het middel zeker nog nodig is voor het vaccineren van 1 miljoen mensen via de huisarts, zowel voor de eerste als op termijn de tweede prik.

Van Delden zegt in het AD ook dat Nederland vanaf half mei waarschijnlijk met miljoenen doses AstraZeneca zitten. Die worden volgens het AD waarschijnlijk aan armere landen gegeven. Een deel houdt Nederland mogelijk achter de hand.

